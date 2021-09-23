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120 новых врачей привлекут в алтайские больницы в 2022 году

, ИА "Амител"
Нехватку специалистов компенсируют госпрограммы "Земский доктор" и "Сельский фельдшер"
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край в 2022 году получит компенсации по госпрограммам "Земский доктор" и "Сельский фельдшер". Они помогут привлечь в сельские больницы 120 специалистов, то есть почти на 25% больше, чем планировалось ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

По словам Попова, за всё время реализации программ "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" в Алтайском крае привлечено 1275 врачей и 251 фельдшер, в 2021 году – 72 врача и 32 фельдшера. Врачи, участвующие в программе, при переезде в сельские территории получают "подъёмные" от 1 до 1,5 млн рублей, фельдшеры – от 500 до 750 тыс. рублей.

"Благодаря программам мы смогли частично решить проблемы с кадрами по ряду медорганизаций. Заявка, сформированная Министерством здравоохранения региона для Минздрава РФ на 2022 год в количестве 105 специалистов, увеличена до 120 специалистов. Это значит, что на 15 специалистов больше мы сможем привлечь в 2022 году", – рассказал Попов.

22 сентября Виктор Томенко раскритиковал Дмитрия Попова за нехватку кадров в медицине. Губернатор заметил, что сейчас на Алтае меньше всего врачей за последние 30 лет: 36 специалистов на 10 тысяч населения. Он отметил, что региону сегодня нужны 1,5 тысячи врачей и 4,5 тысячи среднего медперсонала. Также губернатор указал, что четверть врачей скоро уйдёт на пенсию. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

23.09.2021 12:22
Лесопатологи бьют в набат

Если в новенькие (или реконструированные) больницы приедут молодые врачи и будут работать на новеньком оборудовании с применением новейших достижений медицины и за достойную зарплату — такую инициативу можно только приветствовать!

23.09.2021 12:39
Зануда

а откуда они приедут???? откуда? из Барнаула? тогда не будет хватать в Барнауле, или их клонирует кто-то? они (врачи) из воздуха получаются, чтоли??? ну я понимаю, когда в городе перенасыщение врачами, а в деревню не едут, но ведь в городе, на данный момент, такая же проблема...кстати, клонируйте еще пару-тройку сотен учителей, в городе их тоже не хватает

23.09.2021 12:49
Гость

Мечтатели, никто никуда не поедет. По отчетам пройдет и все хорошо.

23.09.2021 12:54
- гость -

Дык, судя по данной статье врачей Минздрав РФ их в край отправляет, а там они наверно почкованием размножаются!? Откуда врачи, в богом забытый край поедут то?

23.09.2021 13:09
- гость -

Они с головой дружат? Ну какой смысл ехать специалисту в забытый богом райцентр за разовую выплату? А дальше как жить на копеечную ЗП? Лучше уж в большой город уехать, где и жилье предоставляют и ЗП на которую достойно жить можно.

23.09.2021 13:26
- гость -

Есть только один способ обеспечить врачами край, это бесплатное обучение с дальнейшей отработкой в конкретном учреждении. Учишься 6 лет бесплатно, отработай 7 лет по назначению.

23.09.2021 13:29
гость

Господин Попов пусть посчитает , сколько врачей уйдет и уедет, это интереснее

23.09.2021 13:37
Виталий

13:26

почему именно 7 лет отрабатывать? 6 лет учился, 6 и отрабатывай! а если ещё и учеба была за свой счёт, то никаких отработок!!!

23.09.2021 13:38
Иванушка

Это выпускники мед университета, всего лишь.

23.09.2021 13:38
- гость -

1млн. разделить на 60 мес. (5 лет), грубо говоря это получается +16,6 тыс\месяц к деревенской зарплате 20-25тыс, с печным отоплением. И зачем, и кому это нужно? Удивительно...

23.09.2021 13:46
сто рублей

Есть только один способ обеспечить врачами край, это бесплатное обучение с дальнейшей отработкой в конкретном учреждении. Учишься 6 лет бесплатно, отработай 7 лет по назначению.
А чё не 10? Или 15? Да пожизненно, чё уж там. За копейки.

23.09.2021 13:56
гость

Везде полный провал. В кардиоцентре с попустительства главного врача развалили кардиохирургию. Врачи увольняются. После втыка от Мурашко, засуетились. Вернуть хотя бы, что было, какое там развитие. Какие госпрограммы? Попов, очнись!

23.09.2021 14:07
Замурашко

На 15 больше! Вот достижение-то!!!

23.09.2021 16:10
- гость -

Чуть ранее писали:
376 врачей и 39 фельдшеров отработали положенные пять лет и уволились.
220 медиков с высшим образованием в итоге отказались работать на селе и вернули деньги назад.

Что-то изменилось на селе? Или опять те же грабли?


23.09.2021 16:13
гость

Попик с грамотой в руке призывно машет ручкой - Приходи к нам, мы ждем))

23.09.2021 16:22
- гость -

Томенко должен был отстранить Попова, а не критиковать!

23.09.2021 16:26
- гость -

23.09.2021 13:37
Виталий

средняя стоимость обучения в меде сейчас 205 в год. Сделать 300-500 для платников, половину мест бюджетных. 300 тыс на 6 лет получается 1.8 ляма. Бюджетники обязаны отработать эти деньги. на 7 лет получается что 22 тыс в месяц он как бы отдает государству. Тянешь платно - дело хозяйское, только пару лет тоже отработай

23.09.2021 16:27
- гость -

22 тыс в месяц и это безпроцентный кредит!!!

23.09.2021 16:31
- гость -

каков смысл учить безплатно , если ученики потом не работают по специальности или работают в платных клиниках????

23.09.2021 16:32
- гость -

23.09.2021 16:10
- гость -
Чуть ранее писали:
376 врачей и 39 фельдшеров отработали положенные пять лет и уволились.

поэтому 7 лет, как раз новая смена подрастет

23.09.2021 16:34
- гость -

23.09.2021 16:10
- гость -
Чуть ранее писали:
376 врачей и 39 фельдшеров отработали положенные пять лет и уволились.
220 медиков с высшим образованием в итоге отказались работать на селе и вернули деньги назад.

вернуть назад можно, но с процентами банковскими, как это делается в сша и других странах.

23.09.2021 16:40
сто рублей

только пару лет тоже отработай

вернуть назад можно, но с процентами банковскими, как это делается в сша и других странах.

Это с какого? Будка не треснет?

23.09.2021 16:45
- гость -

23.09.2021 16:40
сто рублей

дело не в моей будке, дело в обеспечении кадрами больниц.
народ вымирает.

23.09.2021 16:48
сто рублей

Подай пример. Освой медицинский. Народ вымирает.

23.09.2021 16:49
сто рублей

Подай пример. Освой медицинский. Народ вымирает же

23.09.2021 17:10
- гость -

23.09.2021 16:49
сто рублей
Подай пример. Освой медицинский. Народ вымирает же

я в свое время отработал по распределению

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