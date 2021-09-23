120 новых врачей привлекут в алтайские больницы в 2022 году

Алтайский край в 2022 году получит компенсации по госпрограммам "Земский доктор" и "Сельский фельдшер". Они помогут привлечь в сельские больницы 120 специалистов, то есть почти на 25% больше, чем планировалось ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

По словам Попова, за всё время реализации программ "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" в Алтайском крае привлечено 1275 врачей и 251 фельдшер, в 2021 году – 72 врача и 32 фельдшера. Врачи, участвующие в программе, при переезде в сельские территории получают "подъёмные" от 1 до 1,5 млн рублей, фельдшеры – от 500 до 750 тыс. рублей.

"Благодаря программам мы смогли частично решить проблемы с кадрами по ряду медорганизаций. Заявка, сформированная Министерством здравоохранения региона для Минздрава РФ на 2022 год в количестве 105 специалистов, увеличена до 120 специалистов. Это значит, что на 15 специалистов больше мы сможем привлечь в 2022 году", – рассказал Попов.

22 сентября Виктор Томенко раскритиковал Дмитрия Попова за нехватку кадров в медицине. Губернатор заметил, что сейчас на Алтае меньше всего врачей за последние 30 лет: 36 специалистов на 10 тысяч населения. Он отметил, что региону сегодня нужны 1,5 тысячи врачей и 4,5 тысячи среднего медперсонала. Также губернатор указал, что четверть врачей скоро уйдёт на пенсию.