Аналогичный режим повышенной готовности действует еще в четырех районах Республики Алтай

31 октября 2026, 19:04, ИА Амител

Медведи в поселке / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Турочакском районе Республики Алтай до 19 ноября продлили режим повышенной готовности из-за угрозы нападения медведей на людей. Местным жителям запрещено без служебной необходимости выходить из зданий в ночное время, а для школ с двухсменным обучением изменили расписание занятий. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Решение о продлении ограничений комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла 30 октября. Дополнительные меры безопасности будут действовать с 1 по 19 ноября включительно.

В течение этого периода жителям района запрещено находиться за пределами жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры с 21:00 до 08:00, если выход не связан со служебной необходимостью.

Изменения затронут и образовательные учреждения, работающие в две смены. Первые уроки будут начинаться в 08:45, занятия второй смены — в 14:00. Продолжительность каждого урока сократят до 35 минут.

Помимо временных ограничений, власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности. В частности, не следует оставлять биологические отходы возле домов, на приусадебных участках и в других доступных для диких животных местах.

"Если вы столкнулись с медведем или заметили его следы рядом с населенным пунктом — не пытайтесь разобраться самостоятельно. Немедленно звоните по номеру 112. Специалисты экстренных служб оперативно отреагируют и примут необходимые меры", — подчеркнули в районной администрации.

Аналогичный режим повышенной готовности действует еще в четырех районах Республики Алтай: Онгудайском, Чемальском, Майминском и Усть-Коксинском. Там за ситуацией следят оперативные группы, в состав которых входят охотинспекторы и охотники.