В Турочакском районе Алтая сохранили режим повышенной готовности из-за медведей
Аналогичный режим повышенной готовности действует еще в четырех районах Республики Алтай
31 октября 2026, 19:04, ИА Амител
В Турочакском районе Республики Алтай до 19 ноября продлили режим повышенной готовности из-за угрозы нападения медведей на людей. Местным жителям запрещено без служебной необходимости выходить из зданий в ночное время, а для школ с двухсменным обучением изменили расписание занятий. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Решение о продлении ограничений комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла 30 октября. Дополнительные меры безопасности будут действовать с 1 по 19 ноября включительно.
В течение этого периода жителям района запрещено находиться за пределами жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры с 21:00 до 08:00, если выход не связан со служебной необходимостью.
Изменения затронут и образовательные учреждения, работающие в две смены. Первые уроки будут начинаться в 08:45, занятия второй смены — в 14:00. Продолжительность каждого урока сократят до 35 минут.
Помимо временных ограничений, власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности. В частности, не следует оставлять биологические отходы возле домов, на приусадебных участках и в других доступных для диких животных местах.
"Если вы столкнулись с медведем или заметили его следы рядом с населенным пунктом — не пытайтесь разобраться самостоятельно. Немедленно звоните по номеру 112. Специалисты экстренных служб оперативно отреагируют и примут необходимые меры", — подчеркнули в районной администрации.
Аналогичный режим повышенной готовности действует еще в четырех районах Республики Алтай: Онгудайском, Чемальском, Майминском и Усть-Коксинском. Там за ситуацией следят оперативные группы, в состав которых входят охотинспекторы и охотники.
15:29:31 01-11-2026
так хочется к озеру, но жутко. а есть какие-то отпугиватели может для такого зверя? запаховые и пр? шумовые, ток, капкан...?! что-то, что ЗАЩИТИТ людей!
15:54:02 01-11-2026
Да, есть, посадить леса, восстановить зверьё и медведь уйдет
08:21:32 02-11-2026
Гость (15:54:02 01-11-2026) Да, есть, посадить леса, восстановить зверьё и медведь уйдет... на что нужно всего лет 50, а то и 100