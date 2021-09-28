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Apple стал доступнее: в магазинах Avplaza.ru действует скидка на "яблочную" технику

, ИА "Амител"
Весь октябрь вы сможете купить ноутбуки, моноблоки и настольные ПК от Apple с выгодой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Весь октябрь в магазине Avplaza действует скидка на ноутбуки, моноблоки и настольные ПК от Apple: теперь их можно купить дешевле на три тысячи рублей. Поможем вам сориентироваться с выбором и рассмотрим несколько популярных моделей. 

Настольный ПК Mac mini i3

Mac mini предоставит вам новые ресурсы для работы, игр и творчества. В наличии на 128Gb и 256Gb. Процессоры восьмого поколения c 4 и 6 ядрами обеспечат высочайшую скорость работы. Mac mini готов практически к любым подключениям – для этого в него встроены различные порты, в том числе Thunderbolt 3 и HDMI 2.0, а также подключаемый модуль 10 Gigabit Ethernet. А сверхбыстрый флеш-накопитель позволит мгновенно открывать очень большие файлы и запускать приложения.

Ноутбук Apple MacBook Air 13 i5 Gold

В наличии 8Gb/256GB и 8Gb/512GB. Дисплей Retina с технологией True Tone, Touch ID, клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и трекпад Force Touch. Всё это в тонком и лёгком корпусе из полностью переработанного алюминия и с культовым дизайном.  Аккумулятор на 11 часов работы.

Моноблок Apple iMac 21.5

Моноблок для требовательного пользователя с экраном диагональю 21,5 дюйма и разрешением 4096х2304 пикселей. Оно соответствует стандартам 4K и Retina. Процессор от Intel, 8 Гб оперативной памяти типа DDR4 и дискретная видеокарта AMD Radeon Pro 555 обеспечат быстрый запуск ресурсоёмких приложений. Эта модель оснащена шестью портами USB: четырьмя типа A и двумя типа C / Thunderbolt 3. 

Ноутбук Apple MacBook Pro 13

MacBook Pro диагональю 13 дюймов выходит на совершенно новый уровень благодаря мощному чипу Apple M1. До 2,8 раза больше вычислительной мощности, до пяти раз выше скорость обработки графики, до 20 часов работы без подзарядки – дольше любого другого Mac.

Ноутбук Apple MacBook Pro создан в расчёте на профессионалов, занимающихся своими проектами в поездках. Мощный процессор от Intel, видеокарта AMD Radeon Pro 5300M и 16 Гб оперативной памяти быстро компилируют код, обрабатывают аудиотреки, выполняют рендеринг 3D-моделей. Их возможностей достаточно и для запуска современных игр. В наличии в двух цветах: серый и серебристый.

В магазине Avplaza вам помогут с выбором лучшего ноутбука Apple для вас. Магазин расположен в Барнауле по адресу: пр. Строителей, 117, ТЦ Galaxy. Есть доставка по России транспортной компанией DPD. В магазине вас также ждёт широкий ассортимент смартфонов, большой выбор смарт-часов и множество гаджетов для вашего дома.

Магазин умных гаджетов и смартфонов Avplaza.ru
Адрес: пр. Строителей, 117, 2 этаж
Тел: +7 (991) 427 55 27
Email: im@avplaza.ru
Сайт

ООО "АВПЛАЗА.РУ". ИНН 2225184505, КПП 222501001, ОКПО 19233043, ОГРН 1172225032320.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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