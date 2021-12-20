В "Росводоканал Барнаул" проведут комплексный анализ воды

Состав и качественные показатели воды, которую водоканал поставляет в дома своих абонентов, находятся под круглосуточным контролем лаборатории предприятия и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Специалисты в соответствии с графиком проводят исследования взятых проб и корректируют параметры очистки.

"Методы, оборудование и технологии, которые мы применяем при водоподготовке, гарантируют, что в вашем кране чистая и безопасная вода. Но это касается тех, кто подключён к централизованной системе водоснабжения. Если вы по тем или иным причинам используете воду из альтернативных источников – самостоятельно пробуренных скважин, то лучше её проверить. Ведь быть уверенными в безопасности такой воды можно лишь после проведённого комплексного анализа", – рассказала начальник отдела анализа сточных, природных вод и осадков лаборатории "Росводоканал Барнаул" Марина Лукина.

В воде из скважины могут содержаться примеси металлов, а также вредные для здоровья инфекции. Кроме того, при планировании установки системы фильтрации по результатам анализа можно будет подобрать наиболее подходящие фильтры или отказаться от них совсем за ненадобностью. Для жителей частного сектора, которые используют воду из личных скважин и колодцев в качестве питьевой, рекомендуется проводить комплексный анализ воды не реже одного раза в год. Для промышленных предприятий и организаций проведение исследований воды поможет контролировать соблюдение нормативов состава сбрасываемых в систему канализации сточных вод.

Результаты исследования будут готовы в течение семи календарных дней с даты поступления пробы на анализ. Получить консультацию специалиста и уточнить всю необходимую информацию можно по номерам 50-01-01 (центр обслуживания абонентов), 28-29-90 (отдел продаж), 50-09-23 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа питьевой воды), 50-07-96 (центральная аналитическая лаборатория, отдел анализа сточной воды).

ООО "Барнаульский водоканал"

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