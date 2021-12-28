Развивай общество – получай поддержку. Что ждёт социальных предпринимателей в 2022 году

Кто может стать социальным предпринимателем?

Для получения статуса социального предприятия организация или индивидуальный предприниматель должны осуществлять предпринимательскую деятельность, относящуюся к одной из следующих категорий. Их – четыре, и они закреплены в федеральном законе.

Первая. Трудоустройство граждан из числа социально уязвимых категорий. К ним относятся инвалиды, пенсионеры, одинокие и многодетные родители, выпускники детских домов, бывшие заключённые и другие. По итогам предыдущего календарного года таковых в штате предприятия должно быть не менее половины (и не менее двух человек, если организация небольшая), а доля их заработной платы в общем объёме выплат должна достигать 25%.

Вторая. Реализация товаров и услуг, произведённых гражданами из числа социально уязвимых категорий. По итогам предыдущего календарного года: не менее 50% составляет доля доходов СМСП от осуществления такой деятельности в общем объеме доходов; не менее 50% чистой прибыли СМСП, полученной за предшествующий календарный год, направлено на осуществление такой деятельности в текущем календарном году.

Третья. Реализация товаров и услуг, предназначенных для граждан из числа социально уязвимых категорий. По итогам предыдущего календарного года: не менее 50% составляет доля доходов СМСП от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) в общем объеме доходов; не менее 50% чистой прибыли СМСП, полученной за предшествующий календарный год, направлено на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году.

Четвёртая. Любая предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества. По итогам предыдущего календарного года: не менее 50% составляет доля доходов СМСП от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) в общем объеме доходов; не менее 50% чистой прибыли СМСП, полученной за предшествующий календарный год, направлено на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году.