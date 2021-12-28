Развивай общество – получай поддержку. Что ждёт социальных предпринимателей в 2022 году

С 2020 года все сферы предпринимательства живут в условиях экономической нестабильности из-за COVID-19. Но, несмотря на это, представителям социального бизнеса удаётся держаться на плаву. Помогает им в этом Центр инноваций социальной сферы – структурное подразделение Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства.
В 2021 году количество социальных предпринимателей увеличилось вдвое. Сегодня этим статусом в нашем регионе официально обладают 100 бизнесменов. И их число будет только увеличиваться. Чем обусловлен рост и почему быть социальным предпринимателем престижно, рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Лариса Иванютина.
Для получения статуса социального предприятия организация или индивидуальный предприниматель должны осуществлять предпринимательскую деятельность, относящуюся к одной из следующих категорий. Их – четыре, и они закреплены в федеральном законе.
Первая. Трудоустройство граждан из числа социально уязвимых категорий. К ним относятся инвалиды, пенсионеры, одинокие и многодетные родители, выпускники детских домов, бывшие заключённые и другие. По итогам предыдущего календарного года таковых в штате предприятия должно быть не менее половины (и не менее двух человек, если организация небольшая), а доля их заработной платы в общем объёме выплат должна достигать 25%.
Вторая. Реализация товаров и услуг, произведённых гражданами из числа социально уязвимых категорий. По итогам предыдущего календарного года: не менее 50% составляет доля доходов СМСП от осуществления такой деятельности в общем объеме доходов; не менее 50% чистой прибыли СМСП, полученной за предшествующий календарный год, направлено на осуществление такой деятельности в текущем календарном году.
Третья. Реализация товаров и услуг, предназначенных для граждан из числа социально уязвимых категорий. По итогам предыдущего календарного года: не менее 50% составляет доля доходов СМСП от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) в общем объеме доходов; не менее 50% чистой прибыли СМСП, полученной за предшествующий календарный год, направлено на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году.
Четвёртая. Любая предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества. По итогам предыдущего календарного года: не менее 50% составляет доля доходов СМСП от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) в общем объеме доходов; не менее 50% чистой прибыли СМСП, полученной за предшествующий календарный год, направлено на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году.
Представители социального бизнеса пользуются определёнными налоговыми льготами, им доступны микрозаймы по сниженным процентным ставкам. А также у них есть возможность претендовать на внушительные гранты, которые они могут направить на реализацию новых проектов или же расширение действующих. Но и это ещё не всё.
Центр инновационной социальной сферы на безвозмездной основе предоставляет образовательные, информационные и консультационные услуги. То есть ведёт комплексное сопровождение бизнесменов как действующих, так и тех, кто только намерен стать предпринимателем.
В 2021 году центр оказал почти 1300 таких услуг. А также провёл 18 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 509 средних и малых социальных предприятий и физических лиц.
Кроме того, с целью содействия в продвижении и развитии продуктов (работ, услуг) Центр инноваций социальной сферы предоставляет комплексные услуги по размещению в электронном СМИ (медийная реклама), изготовлению информационных материалов, организации профильного обучения, изготовлению одностраничных сайтов (лендингов), многостраничных сайтов, производству и размещению аудиоролика или видеоролика рекламного характера, услуги по брендированию, размещению наружной рекламы (билборд), продвижению в сети интернет, разработке франшизы социального предприятия.
Все они продолжат работу в наступающем году – в ещё больших масштабах. Так, Инвестиционный подиум – мероприятие, которое помогает бизнесменам найти потенциального инвестора, пройдёт уже в четвертый раз. На нём предприниматели представляют действующие проекты, которые готовы выйти на новый уровень развития.
"Мы намерены доработать его и провести, несколько поменяв формат. В этом году мы разработали интернет-платформу "Навигатор социальных предприятий Алтайского края". Она содержит информацию о действующих социальных предпринимателях региона, их деятельности, партнёрских проектах, а также инвестиционных потребностях", – рассказала Лариса Иванютина.
Также на ней можно узнать об особенностях социального предпринимательства, его критериях и мерах господдержки. Благодаря этой платформе есть возможность заинтересовать инвесторов даже из других регионов. В 2022 году Центр инноваций социальной сферы планирует наполнять её и продвигать. И кто не нашёл инвестора сегодня, возможно, найдёт его завтра. А в конце года подведут итог: сколько проектов хотели получить инвестиции и сколько – одобрено. В центре намерены привлечь ещё больше уникальных представителей малого и среднего предпринимательства, которые смогут открыть новые направления.
В Центре инноваций создана Школа социального предпринимательства – единственная в Алтайском крае, где представлена уникальная обучающая программа. Пройдя её, участники защищают разработанные за время обучения бизнес-проекты. В этом году обучение прошли 77 человек из Барнаула и Бийска. В феврале следующего года она снова начнёт работу в Барнауле и в Бийске, а также в планах организовать выездные сессии в Рубцовске. Таким образом, Центр постепенно подключит все крупные муниципалитеты региона.
Уже в январе состоится двухдневный семинар для тех, кто планирует открыть организации по уходу за детьми. На нём обсудим все нюансы, которые могут возникнуть в процессе, – от локации учреждения до получения лицензии. Для этих целей центр намерен привлечь специалистов из Комитета по образованию и Министерства образования и науки Алтайского края.
Также в 2022 году запланирована выставка франшиз, в которой ежегодно принимает участие Центр поддержки предпринимательства. Он разрабатывает франшизы для обычных предпринимателей. А наш центр – для социальных.
Кроме того, Центр инноваций социальной сферы продолжит проводить региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года – 2022".
В этом году на подведении итогов федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" Центр инноваций социальной сферы стал лауреатом специальной номинации Министерства экономического развития России "Лучшая практика Центра инноваций социальной сферы". Были отмечены сразу два проекта. Первый – "Онлайн-ярмарка детских товаров и услуг "Алтайский край – территория детства", которую за три дня посетили более тысячи человек. Второй проект – "Расширяя горизонты: предпринимательская грамотность как фактор социальной адаптации бывших заключённых" – мастер-класс, который проводили совместно с региональной общественной организацией адаптации бывших осуждённых "Рубикон".
"В мае 2022 года мы проведём мастер-класс – уже не только для тех, кто освободился, но и для осуждённых, которые покинет места заключения через несколько месяцев. На нём будет работать уже не один, а несколько спикеров, которые затронут множество аспектов – от психологической составляющей до непосредственно предпринимательских навыков. Отдельное внимание уделят цифровой грамотности", – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы.
Также в наступающем году есть намерение создать Координационный совет, куда войдут не только активные социальные предприниматели, но и представители органов власти. Это крайне важно – задавать адресные вопросы, озвучивать проблемы и искать совместные решения.
Цель в 2022 году масштабная – наращивать темпы и охваты.
"Мы организовывали для студентов мастер-классы "Как начать бизнес с нуля". В следующем году хотим расширить охват этой аудитории и проводить мотивационные встречи один раз в месяц. Их цель – заставить представителей молодёжи задуматься, как они будут себя реализовывать, и дать понять, куда можно прийти за поддержкой и консультацией. К слову, у нас уже есть студенты, которые обладают статусом социального предпринимателя", – отметила Лариса Иванютина.
Также мы хотим организовать в феврале-марте бизнес-игры для школьников – попробовать прощупать у них предпринимательскую жилку. В школе есть уроки финансовой грамотности и основ экономики, а мы добавим практических навыков.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт
Комментарии