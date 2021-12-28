Учёные Алтайского госуниверситета вместе со своими немецкими коллегами впервые нашли орудия труда из горного хрусталя на территории самого раннего в Сибири памятника скотоводов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя АГУ.

"В археологии это бывает редко: культурный слой перекрыт слоями галечника, из-за того что там было несколько мощных наводнений, и поселение погибло от одного из таких, когда с гор шли потоки грязи и камней. Это самый ранний памятник скотоводов в Сибири", – рассказал профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АГУ Сергей Грушин.

По словам специалиста, археологам удалось найти уникальное орудие труда, сделанное из крайне редкого материала – горного хрусталя. Речь идёт о небольшом скребке.

Находку сделали студенты, которые сначала приняли артефакт за осколок стекла. Теперь скребок будут изучать.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Денисовой пещере на Алтае подвески из зубов лисиц и бизонов, кольца из бивня мамонта и мрамора.