Президент Казахстана принял отставку правительства на фоне масштабных протестов в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства республики. Об этом говорится в документе, опубликованном пресс-службой главы государства. Такое решение Токаев принял на фоне акций протеста, которые проходят в нескольких крупных городах Казахстана.

"В соответствии со статьёй 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", – говорится в документе.

Сообщается также, что министры продолжат работу, пока на их должности не утвердят новых людей. Алихан Смаилов, которого временно назначили премьер-министром, до этого занимал должность первого вице-премьера.

Нынешний состав кабмина был утверждён в январе прошлого года. Главой правительства тогда вновь назначили Аскара Мамина, который занимал этот пост с февраля 2019 года.

Напомним, с 2 января в Казахстане проходят масштабные акции протеста. Жителей возмутило резкое подорожание сжиженного газа до 120 тенге за литр. 4 января правительственная комиссия заявила, что цена будет снижена до 50 тенге за литр. Но протестующих это не успокоило. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки.

Чтобы усмирить демонстрантов, подключили силовиков и военную технику. Кроме того, СМИ сообщили о серьёзных перебоях в работе интернета в Казахстане. Известно также, что в двух областях страны ввели режим ЧС и комендантский час.

Вечером 4 января к нации обратился Касым-Жомарт Токаев. Президент призвал проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.

Также глава государства подчеркнул, что все требования, выраженные в мирной форме, будут обязательно рассмотрены властями. На 5 января он назначил совещание, посвященное социально-экономической обстановке в Казахстане.