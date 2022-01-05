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Президент Казахстана принял отставку правительства на фоне масштабных протестов в стране

, ИА "Амител"
Министры продолжат работу, пока не утвердят новый состав кабмина
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства республики. Об этом говорится в документе, опубликованном пресс-службой главы государства. Такое решение Токаев принял на фоне акций протеста, которые проходят в нескольких крупных городах Казахстана.

"В соответствии со статьёй 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", – говорится в документе.

Сообщается также, что министры продолжат работу, пока на их должности не утвердят новых людей. Алихан Смаилов, которого временно назначили премьер-министром, до этого занимал должность первого вице-премьера.

Нынешний состав кабмина был утверждён в январе прошлого года. Главой правительства тогда вновь назначили Аскара Мамина, который занимал этот пост с февраля 2019 года.

Напомним, с 2 января в Казахстане проходят масштабные акции протеста. Жителей возмутило резкое подорожание сжиженного газа до 120 тенге за литр. 4 января правительственная комиссия заявила, что цена будет снижена до 50 тенге за литр. Но протестующих это не успокоило. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки.

Чтобы усмирить демонстрантов, подключили силовиков и военную технику. Кроме того, СМИ сообщили о серьёзных перебоях в работе интернета в Казахстане. Известно также, что в двух областях страны ввели режим ЧС и комендантский час.

Вечером 4 января к нации обратился Касым-Жомарт Токаев. Президент призвал проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.

Также глава государства подчеркнул, что все требования, выраженные в мирной форме, будут обязательно рассмотрены властями. На 5 января он назначил совещание, посвященное социально-экономической обстановке в Казахстане.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 10:48
- гость -

Настоящий президент. Это не правительство, если не может сдержать апетит торгашей.

5.01.2022 10:49
- гость -

Ну что расеяне хотите бензин по 31 рубль за литр? Смотрите и учитесь!

5.01.2022 10:53
- гость -

Казахским органам госбезопасности необходимо задавить в зародыше соросовскую плесень.

5.01.2022 11:00
- гость -

5.01.2022 10:49
- гость -
Смотрите и учитесь!

Украина уже всё показала. У кого учиться?

5.01.2022 11:03
Мимопроходящий

Молодцы казахи! Видать коррупция в верхах у них намного меньше, чем у нас. И президент - президент народа, а не гарант неприкосновенности уворованных состояний, как у нас.
А главное - народ не бараны!

5.01.2022 11:06
- гость -

5.01.2022 11:03
Мимопроходящий

Таки правда думаешь, что новое правительство в Казахстане будет из агрономов и механизаторов?

5.01.2022 11:06
- гость -

Зря Токаев пошёл по пути Януковича. У Лукашенко нужно учиться, а ещё лучше у китайцев. Как дали мятежникам по рогам на Тяньаньмэне, так Китай в гору и пошёл. Впрочем и в Алма-Ате Колбин в 1986-м быстро порядок навёл.

5.01.2022 11:10
гость

Ростов не резиновый.

5.01.2022 11:11
- гость -

И президент - президент народа, а не гарант неприкосновенности уворованных состояний, как у нас.

Когда у дверей президентского дворца стоит злобно настроенная толпа, то умный президент становится хорошим, а глупый мёртвым.

5.01.2022 11:12
- гость -

У Лукашенко нужно учиться

Казахи азиаты, а не славяне. Они себя в грязь втоптать не дадут.

5.01.2022 11:14
Мимопроходящий

Украина уже всё показала. У кого учиться?

Замечу, что в период 2016-2019 экономика Украины неслабо так выросла. В 2020 году всё испортил ковид. Но в общем, тенденция украинской экономики позитивна. Не в пример нам.

5.01.2022 11:15
- гость -

5.01.2022 11:14
Мимопроходящий

Больше вопросов к вам не имею.

5.01.2022 11:17
- гость -

Народ вывели на улице не как баранов.Просто однажды один московский персонаж так выразился сгоряча в похожей ситуации(в настоящий момент он нары греет и чифирь пьёт-по статье воровство и мошенничество прошёл).А украинский народ выбрал своим президентом того кто раньше исполнял одним пальцем гимн страны.И сейчас у них очень большой заработок и жизнь постоянно улучшается.Дальше будет вообще хорошо.

5.01.2022 11:18
- гость -

В Казахстане канзасцы не танцуют свои национальные танцы на площадях, не избивают казахов в электричках и метро. Казах это национальность! Казахстанцы это народ! А вот о русских я такого не скажу.

5.01.2022 11:18
гость

Глава Казахстана поручил ввести госрегулирование цен на топливо.

5.01.2022 11:20
- гость -

Украинцы как только разорвали экономические связи с Россией, так всё у них пошло на лад.Если бы не разрывали эти связи, так жили бы в застое и хирели дальше.

5.01.2022 11:21
- гость -

Нужно Казахстан присоединить к России. Тогда у них и бензин и газ будут в два раза дороже и они поймут, что были неправы, наезжая на правительство и президента.

5.01.2022 11:24
- гость -

5.01.2022 11:12
- гость
Казахи азиаты, а не славяне. Они себя в грязь втоптать не дадут.

слова настоящего холопа польского, фашика задолбленного

5.01.2022 11:25
- гость -

Россияне хотите газ на украине по 1200 и отопление по 40 тыс в месяц, вперед за украиной!!!!

5.01.2022 11:29
- гость -

Из свежего, как всё идет на Украине.
Одно из крупнейших промышленных предприятий Украины - Днепровский металлургический завод (ДМЗ, г. Днепр) - частично приостановило работу с 1 января из-за нерентабельности производства.
По предварительным данным, приостановка работы продлится не менее месяца.
В 2020 году ДМЗ сократил выпуск стали на 66% по сравнению с 2019 годом (до 175 тыс. тонн), чугуна на 67,3% (до 160 тыс. тонн), проката на 68,4% (до 140 тыс. тонн).

5.01.2022 11:34
- гость -

Россияне хотите газ на украине по 1200 и отопление по 40 тыс в месяц, вперед за украиной!!!!

А что в Украине ещё в 2015 не все замёрзли? Судя по вашим методичкам давно уже должны были.

5.01.2022 11:36
гость

Президент Казахстана объявил о введении временного госрегулирования цен на сжиженный газ, бензин, дизель и продукты на 180 дней.

5.01.2022 11:45
- гость -

5.01.2022 11:34
- гость -
ну что вы, газ то еще год назад по бросовым ценам торговался на споте.
расцвет украинской зекономики как раз на то время и приходится:

5.01.2022 11:46
- гость -

надежды что газ подешевеет когда зима закончится безосновательны.
Газ это инградиент для зеленой гейропейской экономики и дешеветь он не будет,
европе иначе сложно будет отказаться от него.

5.01.2022 11:53
гость

Газ в 2 раза в Казахстане повысило предприятие, которое принадлежит западному капиталу, у Лукойла там 5 %

5.01.2022 11:54
Бурят

Казахи молодцы!

5.01.2022 11:55
гость

Правительство, которое пинками отправили в отставку, было полностью прозападным. Результатом митингов в Белоруссии были подписи всех интеграционных соглашений с Россией, которые 25 лет не могли подписать

5.01.2022 11:59
-гость-

у нас цены растут на все, но мы за Путина, за Сечина за Роттенбергов все как один

5.01.2022 11:59
- гость -

Украине все завидуют!
Специалисты всего мира съезжаются на высокую зарплату!

5.01.2022 12:00
гость

Одним из требований казахских рабочих является национализация самых крупных предприятий Казахстана, в которых сейчас контрольный пакет держат западные компании. Там революция немного националистическая, но в большей степени социалистическая. Западу по этому поводу радоваться рано. А вот народу России польза быть может, вряд ли примеры соседних стран проходят без уроков

5.01.2022 12:04
гость

Газ в 2 раза в Казахстане повысило предприятие, которое принадлежит западному капиталу

Ну может все и было согласовано, мы повышаем цены, выводим народ и скидываем власть. Но вмешались социалисты и появилось требование национализации предприятия, которое повысило цены. А это вряд ли могло быть запланировано. Все пошло по белорусскому сценарию, где и президент остался и западный капитал влетел. Тут может оказаться также

5.01.2022 12:13
гость

в бункере паника?

5.01.2022 12:14
гость

Казахстан спасли русские от долгов Китаю-иначе,там уже китайцы казахами правили....

5.01.2022 12:14
гость

В настоящее время всем странам бывшего СССР надо учиться у Лукашенко, как использовать самую эффективную экономику - государственно - рыночную (смешанный тип экономики). Это когда при существовании частной собственности возможно государственное регулирование цен на социально -значимые товары. Лукашенко в этом плане молодец - сдерживает цены, теперь и Токаев.

Но Токаев грамотно, очень грамотно справился с социальным взрывом - и ввёл госрегулирование цен, и отправил в отставку правительство(возможность избавиться от оппозиции в правительстве), но и не дал развиться протесту (ограничил въезд в город - перекрытие дорог, заглушил мобильную связь, арест особо активных протестантов). У Лукашенко этого не получилось, поэтому протестное движение в Беларуси растянулось на месяцы.

В России власть не готова на государственное регулирование цен на социально-значимые товары, но ооооооочень подготовилась к подавлению протестов, поэтому в стране в случае протеста будет кровопролитно. Власть сейчас в корне, в зачатке уничтожает протест. А это чревато. Невозможно долго удерживать накопившуюся энергию протеста, так и до революции недалеко. Молодец Токаев, вот с кого нужно брать пример российской власти

5.01.2022 12:17
- гость -

Президент Казахстана объявил о введении временного госрегулирования цен на сжиженный газ, бензин, дизель и продукты на 180 дней.

Там, вероятно, на полу президентского дворца полно коричневых луж. Тут что угодно пообещаешь можно. Но как показывает история, диктатор переживший бунт, становится извергом, и наступают только ухудшения.

5.01.2022 12:18
гость

Казахстан спасли русские от долгов Китаю-иначе,там уже китайцы казахами правили....



Экономика Казахстана полностью в руках Китая

5.01.2022 12:19
- гость -

учиться у Лукашенко

Чему? Как у путена деньги клянчить и на них держаться?

5.01.2022 12:21
ЭЛЕКТОРАТ

Народ Казахстана выразил свое слово и правительство отправлено в отставку.
В России журналисты ежегодно на встрече с президентом задают ему вопросы, он отвечает. Так красиво решаются социальные вопросы.

5.01.2022 12:28
гость

В России журналисты ежегодно на встрече с президентом задают ему вопросы, он отвечает. Так красиво решаются социальные вопросы.


Это видимость решения социальных вопросов. Не смеши. Слишком далека власть от народа, зарплаты разные, уровень жизни разный. Вот спроси сейчас у Совфеда или Госдумы - почему в стране не спокойно, чего добиваются россияне? и они ответят - происки Запада, чтобы разжечь цветную революцию. И невдомёк им, что сидят на пороховой бочке под названием "Россия" из-за того, что сами превратили страну в пороховую бочку, т.к. не хотят заниматься экономикой, а занимаются только политикой.

5.01.2022 12:33
- гость -

В Казахстане очень большая доля западных инвесторов.Нидерланды,США,Швейцария...Китай идёт после России.

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