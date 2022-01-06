В Алма-Ате начались вооружённые бои

В Алма-Ате начались бои, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на очевидцев. По их словам, протестующие вооружены автоматами.

Как заявлял замглавы Алма-Аты Ержан Бабакумаров, в городе началась антитеррористическая операция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза сообщал, что протестующие бесчинствуют, захватывают помещения со стрелковым оружием, ведут бои с курсантами училищ. По его словам, под Алма-Атой развернулся бой с участием воздушно-десантных подразделений.

Напомним, 5 января на всей территории Казахстана введён режим ЧП в связи с массовыми акциями протеста населения. 2 января люди вышли на улицы высказывая возмущение чересчур выросшими ценами на газ, через два дня их требования стали более жесткими: население потребовало отстранения от власти "клана" бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, отставки нынешнего президента Касым-Жомарт Токаева и в целом улучшения жизни.

Мирные изначально акции протеста перешли в агрессивные. Митингующие стали отнимать оружие у силовиков, переворачивать и поджигать автомобили, захватили правительственные здания, в том числе акимат (администрацию) Алма-Аты и старую резиденцию президента. В зданиях начался пожар. Огнём также была охвачена прокуратура Алма-Аты, а здание филиала правящей партии "Нур Отан" митингующие разгромили. При этом, как сообщают очевидцы, силовики и военные, брошенные на подавление протестующих, испытывают к ним сочувствие, а многие и вовсе переходят на их сторону. В городе Талдыкоргане протестующие снесли памятник Назарбаеву