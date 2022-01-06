В Алма-Ате начались вооружённые бои

В Алма-Ате начались бои, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на очевидцев. По их словам, протестующие вооружены автоматами.
Как заявлял замглавы Алма-Аты Ержан Бабакумаров, в городе началась антитеррористическая операция.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза сообщал, что протестующие бесчинствуют, захватывают помещения со стрелковым оружием, ведут бои с курсантами училищ. По его словам, под Алма-Атой развернулся бой с участием воздушно-десантных подразделений.
Напомним, 5 января на всей территории Казахстана введён режим ЧП в связи с массовыми акциями протеста населения. 2 января люди вышли на улицы высказывая возмущение чересчур выросшими ценами на газ, через два дня их требования стали более жесткими: население потребовало отстранения от власти "клана" бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, отставки нынешнего президента Касым-Жомарт Токаева и в целом улучшения жизни.
Мирные изначально акции протеста перешли в агрессивные. Митингующие стали отнимать оружие у силовиков, переворачивать и поджигать автомобили, захватили правительственные здания, в том числе акимат (администрацию) Алма-Аты и старую резиденцию президента. В зданиях начался пожар. Огнём также была охвачена прокуратура Алма-Аты, а здание филиала правящей партии "Нур Отан" митингующие разгромили. При этом, как сообщают очевидцы, силовики и военные, брошенные на подавление протестующих, испытывают к ним сочувствие, а многие и вовсе переходят на их сторону. В городе Талдыкоргане протестующие снесли памятник Назарбаеву
Комментарии
Вы недовольны ценами?? - Значит вы террористы...
Восток дело тонкое..
А поедут усмирять этих террористов русские десантники. Как то позорно быть разменной монетой в играх баев.
Абсолютно ясно одно - Алтай вот-вот станет прифронтовым!
Администрации это так до кучи. В основном разгромили магазины, как обычно. Селян везли автобусами в города - ничего не напоминает?
Прифронотовым станет Алтай?
Значит надо вернуть этот "фронт" на рубеж по рекам - Иртыш, Ишим, Тобол и Урал!
6.01.2022 10:07
ПЕТР
Вернуть северные и восточные территории? (после референдума)
6.01.2022 09:53
а Прохожий словоблуд или словоплёт.
Как обычно игра в пятнашки не связанными фразами преподносится как геополитическая риторика
А где "Вперёд на винные склады!"
Вроде-бы банальная и сто раз отработанная схема. Но не те ни эти, ни чего не смогли сделать.
Кто будет главным героем восстания?
В конце 1986 года казахская молодёжь на улицах тоже изрядно "повеселилась".Подвозили на грузовиках и дубинки и водку.Именно в то время лидером нации стал Нурсултан Назарбаев.
6.01.2022 09:53
Прохожий
Это понимаешь с возрастом и когда снимешь погоны, начнешь жить гражданской жизнью...
Главным "героем" будет по прежнему народ.Вот только кто в дальнейшем им будет командовать?Тот же?
Однажды Базарбаев пришёл в гости к Мыркымбаеву. Мыркымбаев угостил Базарбаева чаем с баурсаками, а сам вышел из комнаты. Через какое-то время Базарбаев пошёл в соседнюю комнату и увидел, что в ней сидит Мыркымбаев и ест целую тарелку дымящегося мяса. Базарбаев тогда сказал: — Как тебе не стыдно, ведь я гость, и ты должен был меня угостить мясом. На что Мыркымбаев ему ответил: — Ты стыдишь меня? Посуди сам: я угостил тебя чаем с баурсаками, и ты был доволен. Ты был доволен до тех пор, пока не вышел из комнаты и не увидел, что я ем мясо. Разве не ты сам виноват в том, что вышел из комнаты? И разве же я виноват в том, что не оправдал твоих ожиданий? Так кто же виноват в твоём недовольстве? Разве не ты сам? На что Базарбаев сказал: — Ты мозги не биби, мясо давай.===Перевод с казахского.
Ждём видосы как протестующие будут кататься на танках и бтрах. Шал кет!
Вы недовольны ценами?? - Значит вы террористы...
Эти сволочи отказались кормить олигархов!
6.01.2022 11:31
- гость -
Ждём видосы как протестующие будут кататься на танках и бтрах. Шал кет!
Уже есть. Боевые отряды создавались в каждом улусе, в каждом городе с 2019 года. Все про это знали, но каждый думал использовать их в своих интересах. Идёт захват складов в воинских частя, про это сам президент КЗ сказал. А вот потом будет кровавый замес.
А поедут усмирять этих террористов русские десантники. Как то позорно быть разменной монетой в играх баев.
В любом случае, РФ крайне выгодно в Казахстане иметь стабильность и огромное влияние. Если этого не будет - влияние будет либо Китая, либо радикально настроенных националистических элементов, либо наших новых друзей - Талибана или кого на них похожего. Вот и подумайте - нужен такой сосед, через которого, как минимум, может начаться распространение наркотрафика либо радикальных идей.
6.01.2022 10:07
ПЕТР
Прифронотовым станет Алтай?
Значит надо вернуть этот "фронт" на рубеж по рекам - Иртыш, Ишим, Тобол и Урал!
С этой то территорией не как не разбогатеем, а вам все мало. Швеция, Исландия, Нидерланды маленькие страны, живут так, как мы не когда не будем жить.