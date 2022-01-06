Упавший памятник Назарбаеву и братание с мятежниками. Главное о протестах в Казахстане

5 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП в связи с массовыми акциями протеста населения. При этом, если 2 января люди вышли на улицы высказывая возмущение чересчур выросшими ценами на газ, то через два дня их требования более жесткими: население потребовало отстранения от власти "клана" бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, отставки нынешнего президента Касым-Жомарт Токаева и в целом улучшения жизни.

Мирные изначально акции протеста перешли в агрессивные. Митингующие стали отнимать оружие у силовиков, переворачивать и поджигать автомобили, захватили правительственные здания, в том числе акимат (администрацию) Алма-Аты и старую резиденцию президента. В зданиях начался пожар. Огнем также была охвачена прокуратура Алма-Аты, а здание филиала правящей партии "Нур Отан" митингующие разгромили. При этом, как сообщают очевидцы, силовики и военные, брошенные на подавление протестующих, испытывают к ним сочувствие, а многие и переходят на их сторону. В городе Талдыкоргане протестующие снесли памятник Назарбаеву. Что вообще сейчас происходит в Казахстане, коротко, но очень емко рассказывает наше видео.