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Новости

Миротворцев направят в Казахстан после обращения президента Токаева

, ИА "Амител"
Такое решение принял совет Организации Договора о коллективной безопасности
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит и Россия, принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Об этом в своём Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В соответствии со статьёй 4 Договора о коллективной безопасности принято решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", – сообщил Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности.

По его словам, такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне".

Вечером 5 января Токаев назвал "уместной и своевременной" просьбу о помощи к партнёрам по ОДКБ. Он объяснил это тем, что за нападениями на административные здания и захватом оружия стоят подготовленные за рубежом "террористические банды". По словам главы государства, фактически речь в данном случае идёт о внешней агрессии и подрыве целостности государства.

Напомним, к вечеру 5 января режим ЧП ввели на всей территории Казахстана. В республике протестами охвачены все города.

В Актобе толпа прорвала полицейское оцепление и ворвалась в здание местной администрации. В Аральске протестующие перекрыли трассу и железнодорожный переезд. В Талдыкоргане митингующие снесли памятник Назарбаеву и разломили его на части.

Протесты начались и на севере Казахстана, где проживает много русскоязычного населения. В Семее (Семипалатинске) протестующие пытаются взять штурмом акимат. Силовики, защищая, обнесли здание администрации колючей проволокой.

Режим ЧП введён до 19 января в Нур-Султане. Есть сообщения, что и в этом городе протестующие готовятся штурмовать здание администрации президента. По информации СМИ, в Павлодаре люди заняли центральную площадь и требуют переговоров с акимом. А в городе Балхаш остановлены металлургические заводы. Металлурги присоединились к протестам.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

6.01.2022 10:22
Гость

Какой нации будут "миротворцы"? Или из всех стран,входящих в ОДКБ,по полку?

6.01.2022 10:28
Прохожий

Я реально не понимаю почему русские десантники должны лить кровь за казахских олигархов..

6.01.2022 10:33
Гость

6.01.2022 10:28
Прохожий
Зачем десантники? Набрать "миротворцев" из клана ер и всё. Можно всю верхнюю и нижнюю палату. Если не хватит-региональных туда.

6.01.2022 10:35
Гость

Пашинян заявил-значит армяне поедут.

6.01.2022 10:36
- гость -

2 прохожий
Не понимаешь- найди в интернете устав ОДКБ и прочитай

6.01.2022 10:45
- гость -

Молодец Мария Бутина,умничка:как сказала, так и получилось.

6.01.2022 10:47
Агрессивная Реальность

6.01.2022 10:28
Прохожий

А вам и не надо понимать - не вашей компетенции дело.

6.01.2022 10:51
Гость

6.01.2022 10:47
Агрессивная Реальность

Они там Россию оборонять будут,чтобы к нам не перекинулось.

6.01.2022 10:56
- гость -


6.01.2022 10:28
Прохожий
Наша власть зарабатывает политический рейтинг.

6.01.2022 10:59
- гость -

Миротворцев горячие казахские парни поостерегутся убивать

6.01.2022 11:01
- гость -

Как же любят власти свое бездарное правление списывать на внешнюю агрессию и западные службы! Просто казахи не русские и терпеть унижение и произвол своих властей не стали! Это русских можно гнобить, унижать, грабить, силовикам дано право безнаказанно избивать граждан и русские будут терпеть и думать: "лишь бы не было войны".

6.01.2022 11:04
- гость -

Токаев у ОДКБ помощь попросил , ща по ТВ показывают.
Говорит внешнее вторжение боевиков, подготовленное за рубежом.
Захватили аэропорт и др объекты Алма аты.

А ведь он выполнил все требования протестующих.

6.01.2022 11:06
- гость -

Там такой вооруженный погром мощный, тракторами громят торговые центры, и стратегические объекты вооруженные люди стреляют по мирным гражданам

6.01.2022 11:07
- гость -

6.01.2022 11:01
- гость -
Как же любят власти свое бездарное правление списыва

как же любят вот такие как ты сидеть звездеть о своих тараканах, даже не имея представления о происходящем.

6.01.2022 11:09
- гость -

Алма ата уже разгромлена и разворовывается вандалами

6.01.2022 11:15
- гость -

В казахстане крупнейшие залежи урана. Война за них.

6.01.2022 11:17
- гость -


6.01.2022 11:07
- гость -
А ты когда нибудь стоял в оцеплении? По твоим бойцам палки, камни и арматура летела? В тебя стреляли? Не тебе меня учить! Закрой свой ротик!

6.01.2022 11:23
- гость -

Надеюсь эти "миротворцы" найдут мир и покой в казахстанской земле.

6.01.2022 11:24
- гость -

А ты когда нибудь стоял в оцеплении? По твоим бойцам палки, камни и арматура летела? В тебя стреляли?

Подозреваю, что гость 11:07 и в публличном доме не работал, в отличии от тебя.

6.01.2022 11:36
- гость -

6.01.2022 11:17
- гость -

А ты когда нибудь стоял в оцеплении? По твоим бойцам палки, камни и арматура летела? В тебя стреляли? Не тебе меня учить! Закрой свой ротик

А ты там не стой, поддержи народ!!!!!

6.01.2022 11:37
- гость -

Я реально не понимаю почему русские десантники должны лить кровь за казахских олигархов

А что тут не понятного? Ведь именно эти русские десантники не безумного деда из кремля вытаскивают, а желают выполнять его преступные указы.

6.01.2022 11:38
Искра

"А ты когда нибудь стоял в оцеплении? По твоим бойцам...."
----
Ооо!... "Боец" с гражданским населением вылез.
"В меня стреляли!" - и чо? Твоя служба оккупантам это твой личный выбор, а стрельба и палки с камнями идут в комплекте к твоим погонам.

6.01.2022 11:44
- гость -

Прохожий
Я реально не понимаю почему русские десантники должны лить кровь за казахских олигархов..

Не за казахских олигархов, а за свой покой.

6.01.2022 11:45
гость

откуда такая информация? очень сомнительная. У меня знакомые в Каз., дают совсем другую инфу. Протесты действительно начались из--за повышения цен. Они были мирные. Митинги на предприятиях были, люди выдвигали только экономические требования, например, снизить цены на продукты питания. А потом произошло как в России в 1917 г. - революционной ситуацией (протостной) воспользовались откровенно обколотая наркотой молодёжь. Наркоманов безбашенных много, пьяных. Они и громили город.

6.01.2022 11:48
гость

Миротворцы только охраняют админздания и важные объекты, а казахстанские силовики зачищают город от банд. Хотя толка от них похоже мало. Они ещё не поняли, что действовать нужно жёстко, думают, что на стороне народа. Поэтому и жертв среди силовиков много.

6.01.2022 11:48
- гость -

6.01.2022 11:45
гость

Откуда там взялись пьяные (не местные) знакомые не спросили?

6.01.2022 11:49
- гость -

6.01.2022 11:01
- гость -
Как же любят власти свое бездарное правление списывать на внешнюю агрессию и западные службы! Просто казахи не русские и терпеть унижение и произвол своих властей не стали!

Чтобы люди вышли на улицу с протестами, из нужно организовать. Сами люди не когда не выходят.

6.01.2022 11:52
гость

В Каззахстане и правда мнорго наркоманов, оттуда и в Россию идёт трафик через Алтайский край (юго-западные районы) в Сибирь - Новосиб и дальше.

6.01.2022 11:53
Leha Soloveychik

В любом случае, РФ крайне выгодно в Казахстане иметь стабильность и огромное влияние. Если этого не будет - влияние будет либо Китая, либо радикально настроенных националистических элементов, либо наших новых друзей - Талибана или кого на них похожего. Вот и подумайте - нужен такой сосед, через которого, как минимум, может начаться распространение наркотрафика либо радикальных идей.

6.01.2022 12:02
гость

кому выгоден этот бардак? Доллар США и евро подскочили в цене, рубль упал - делаем вывод: для кого война - беда, для кого - мать родна. В Казахстане - передел собственности, явно борьба финансовых кланов. То, что есть поддержка из-за рубежа - несомненно, слишком явная организованность, как в 17 году захват правительственных зданий, мародёрство, захват СМИ, аэропортов, жд вокзалов.

Назарбаева отстранил Токаев, может, вот причина.

6.01.2022 12:03
- гость -

11:15
- гость -
В казахстане крупнейшие залежи урана. Война за них.
--------
Согласен! Залежи урана прямо под администрацией и внешние враги хотят их захватить! Обама в частности! И хохлы! А ещё там залежи газпромовского топлива, которое стоит дешевле, чем в Швабростане. Беда короче.

6.01.2022 12:07
- гость -

12:02
гость
Доллар США и евро подскочили в цене, рубль упал
-----------
Доллар, как стоил доллар, так и стоит. Так же как и евро.

6.01.2022 12:09
- гость -

Доллар, как стоил доллар, так и стоит. Так же как и евро

Вы не понимаете!!! Тут срочно нужно приплести пиндосов, ну или хотя бы хохлов, иначе ставка не заплатит, и студентик в кафе девушку сводить не сможет - угостить кофием по 200 руб

6.01.2022 12:10
гость

скорее всего цель - снять Назарбаева, воспользовавшись дестабилизацией в стране, иначе, как его ещё снять? Назарбаев мешал США поставить в Казахстане военные базы? С Токаевым легче договориться. В любом случае, всё произошедшее выгодно США

6.01.2022 12:11
гость

Доллар, как стоил доллар, так и стоит. Так же как и евро

не ври

6.01.2022 12:16
- гость -

Вижу украинский след!

6.01.2022 12:19
- гость -

12:10
гость
скорее всего цель - снять Назарбаева,
--------
Откуда снять? Висит где то?

6.01.2022 12:20
- гость -

теперь знаем, для чего нужен ОДКБ

6.01.2022 12:20
Павсекакий

"Доллар США и евро подскочили в цене, рубль упал - делаем вывод: для кого война - беда, для кого - мать родна."
----
Владимир Путин: «Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились»(с)

6.01.2022 12:22
- гость -

12:20
Павсекакий
Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь
------------
КГБэшноподворотная мат\экономика.

6.01.2022 12:25
гость

Откуда снять? Висит где то?

Назарбаев был председателем (пожизненно) Совета Безопасности Казахстана. Токаев его снял и себя назначил. Переворот военный в верхнем эшелоне власти

6.01.2022 12:44
- гость -

Цель одна .Прибрать страну.

6.01.2022 12:46
- гость -

12:44
- гость -
Цель одна .Прибрать страну.
--------
Никак товарищ Си, шатает?

6.01.2022 12:50
гость

сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян

Он же пришел к власти в результате поддержанного американцами госпереворота. А сейчас собрался госпереворот гасить. Странно

6.01.2022 12:52
гость

Чеченцы наверное будут. Они засиделись. Типа армяне от Пашиняна

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