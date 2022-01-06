Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит и Россия, принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Об этом в своём Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В соответствии со статьёй 4 Договора о коллективной безопасности принято решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", – сообщил Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности.

По его словам, такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне".

Вечером 5 января Токаев назвал "уместной и своевременной" просьбу о помощи к партнёрам по ОДКБ. Он объяснил это тем, что за нападениями на административные здания и захватом оружия стоят подготовленные за рубежом "террористические банды". По словам главы государства, фактически речь в данном случае идёт о внешней агрессии и подрыве целостности государства.

Напомним, к вечеру 5 января режим ЧП ввели на всей территории Казахстана. В республике протестами охвачены все города.

В Актобе толпа прорвала полицейское оцепление и ворвалась в здание местной администрации. В Аральске протестующие перекрыли трассу и железнодорожный переезд. В Талдыкоргане митингующие снесли памятник Назарбаеву и разломили его на части.

Протесты начались и на севере Казахстана, где проживает много русскоязычного населения. В Семее (Семипалатинске) протестующие пытаются взять штурмом акимат. Силовики, защищая, обнесли здание администрации колючей проволокой.

Режим ЧП введён до 19 января в Нур-Султане. Есть сообщения, что и в этом городе протестующие готовятся штурмовать здание администрации президента. По информации СМИ, в Павлодаре люди заняли центральную площадь и требуют переговоров с акимом. А в городе Балхаш остановлены металлургические заводы. Металлурги присоединились к протестам.