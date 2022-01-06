Возле акимата (региональной администрации) Алма-Аты протестующие раздают всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников, сообщает Readovka.

По словам очевидца, каждому желающему возле парламента выдают по две тысячи тенге (338 рублей). Всего в сейфе нашли около двух миллионов тенге – это 338 тысяч рублей.

Напомним, 5 января протестующие ворвались в здание городской администрации с арматурой, палками и щитами. В здании начался пожар. Позже сообщалось, что в Алма-Ате начались бои, а протестующие вооружены автоматами. Как заявлял замглавы Алма-Аты Ержан Бабакумаров, в городе началась антитеррористическая операция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза сообщал, что протестующие бесчинствуют, захватывают помещения со стрелковым оружием, ведут бои с курсантами училищ. По его словам, под Алма-Атой развернулся бой с участием воздушно-десантных подразделений.