Возле акимата (региональной администрации) Алма-Аты протестующие раздают всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников, сообщает Readovka.
По словам очевидца, каждому желающему возле парламента выдают по две тысячи тенге (338 рублей). Всего в сейфе нашли около двух миллионов тенге – это 338 тысяч рублей.
Напомним, 5 января протестующие ворвались в здание городской администрации с арматурой, палками и щитами. В здании начался пожар. Позже сообщалось, что в Алма-Ате начались бои, а протестующие вооружены автоматами. Как заявлял замглавы Алма-Аты Ержан Бабакумаров, в городе началась антитеррористическая операция.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза сообщал, что протестующие бесчинствуют, захватывают помещения со стрелковым оружием, ведут бои с курсантами училищ. По его словам, под Алма-Атой развернулся бой с участием воздушно-десантных подразделений.
Комментарии
Даже "позор" не стали кричать ? Какие невоспитанные террористы...
Сразу видно социальную направленность новой казахстанской власти!
VK кончился, началась "рядовка"?
В Алма-​Ате, который больше всего пострадал от беспорядков, началась масштабная зачистка от мародеров и зачинщиков погромов. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные, передает «МИР 24».
Это очередные печеньки от нуланд.
Хорошо хоть у нас спокойно, цены не повышаются, все стабильно
И чего сопли жевать? Разогнать всех , как в Америке резиновыми пулями и бранспойтами. Иначе будет, как в Украине.
6.01.2022 11:29
- гость -
Это очередные печеньки от нуланд.
Нет. Это не оранжевая революция. Это разборки между кланами.
У них с 10 до 20руб за литр стал газ, подняли бучу (либо искали повод). У нас он по 30руб, всё хорошо )
У нас он по 30руб, всё хорошо )
У кого хорошо? У путенских олигархов?
6.01.2022 11:39
- гость -
Чё, переплатил за газ? В России газ на порядки дешевле, чем в той же соседней Европе.
6.01.2022 11:39
- гость -
У кого хорошо? У путенских олигархов?
Из штаба на Украине по клавишам стучите.
Из штаба на Украине по клавишам стучите
Украина головного мозга? Тут доктор не поможет - ток удалять
6.01.2022 11:44
- гость -
6.01.2022 11:39
- гость -
Чё, переплатил за газ? В России газ на порядки дешевле, чем в той же соседней Европе.
В Европе и доход в несколько раз больше, чем у нашего рядового гражданина
6.01.2022 11:39
- гость -
всё относительно хорошо, как говорится, лишь бы не было войны.
6.01.2022 11:44
- гость -
Было бы странно, если, покупая, у нас газ, он стоил бы дешевле в Европе. Хотя, однозначно скажу, что Казахстан у нас часть нефти тоже покупает, но топливо на АЗС там стоит дешевле, чем у нас, т.к. там акцизов от государства меньше на литр топлива наброшено сверху. Так что, возможно, когда-нибудь и в Европе газ будет стоить меньше, чем у нас, но приобретённый ранее у нас. И что тогда скажете?
6.01.2022 11:59
гость
В Европе и доход в несколько раз больше
Если считать без налогов, штрафов и расходов.
Цена месячного проездного на ОТ в Германии более 70 евро, к примеру. А в Гамбурге более 100 евро.
Украина головного мозга? Тут доктор не поможет - ток удалять
Ошибаетесь. Это обычная кремлёвская троллятина, которая тут постоянно работает. Украина головного мозга встречается только у лиц 65+.
"В России газ на порядки дешевле, чем в той же соседней Европе."
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Не звизди про "порядки", если в цифрах не разбираешься.
Россия газ добывает, а Европа - покупает. Для россиян, а особенно для сибиряков газ должен быть бесплатным, ведь мы живём в самом холодном месте на планете и тут же добывается газ. Почему мы должны платить за то чтобы не замерзнуть?
11:31
Гость
Иначе будет, как в Украине.
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У вас хохлянка, сэр.
6.01.2022 12:08
Павсекакий
А сыр в мышеловке тебе не надо? Хотя у тебя другое, даже ник про говно.
6.01.2022 12:08
Павсекакий
Вы ошибаетесь. Очень многие ни сколько за газ не платят вообще. Потому что ко многим населённым пунктам газопроводы не подведены. Альтернатива только уголь, который в настоящее время за бугор весь стараются толкнуть, т.к. туда дороже и выгоднее набить свой личный карман. Не зря же недавно разрешили валежник бесплатно собирать, готовились наверное, что угля мало будет для своих. Кто пиломатериалом торгует, один даже не стесняется отвечать, когда ему говорят, почему так дорого у него на базе стоит он. Отвечает, что будете ныть, вообще точку закрою, и не буду ничего продавать, мне за бугор гораздо интереснее. Вот так вот.
и раздают деньги всем желающим
Хорошее дело. У нас тоже раздавали, но не всем, а кто с детьми и пенсионерам. А на Новый год обещали, но не дали. Но в этом году раздавать еще будут вроде бы. Вообще перераспределять деньги от с жиру бесящихся до кого-нибудь, типа учителей, наверное полезно. Богатым быть хорошо и надо, но наглеть не надо
и раздают деньги всем желающим
а хде Нуланд с чеьурекам?
зажала, с.ка!
казашки - не хохлушки, в бордель не пойдут
какие деньги?
300 руб всем желающим???
за 300 руб можно родину продать?
казашки - не хохлушки
да и вот не всем кружевные труселя как спецодежда нужна
а отмороженные фемки еще когда грудью хотели макроншу раздавить, бееедненький
12:12, а ты в курсе, сколько сжигается попутного газа при добыче нефти? Хотя, о чём я, ты же в имени Павсекакий говно разглядел...
казахам радали русские паспорта-просят они вернуть советы народные и конституцию 93 года--это значит они хотят советскую власть.
Там война идет, а цивилизованных стран как то не слышно. Ждут когда миротворцы войдут, чтобы санкции на РФ наложить. Ни на Пашиняна же накладывать
"раздают деньги всем желающим"
Ах какие хорошие мирные протестующие. Робин Гуды!
Амик, спасибо что формируете общественное мнение!
12:54
гость
Ни на Пашиняна же накладывать
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Чё там с Карабахом то?
Демократические выступления - это конечно хорошо, но , как правило. если они не контролируются, то заканчиваются побоищами и мародерством, агрессия толпы- вообще самое страшное, что можно представить, и уже никакими благими лозунгами не оправдать
6.01.2022 12:55
- гость -
Чё там с Карабахом то?
С Карабахом все. Но там миротворцы с Азербайджаном согласованы, санкции не прокатывают
6.01.2022 12:51
гость
В 93 году уже не было советской власти.
Конгресс русской интеллигенции в лице Гозмана, Шлосберга, Эйсмана, Боннер и Ганушкиной заявил, что он против силового вмешательства России в события в Казахстане))
6.01.2022 13:06
- гость -
Без Познера русский конгресс, не был бы русским.
Гозмана, Шлосберга, Эйсмана, Боннер и Ганушкиной
Ганушкина лишняя?