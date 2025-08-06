Алтайские спортсменки завоевали четыре медали на международном кубке по гребле в Барнауле

Анастасия Кравченко и Мария Харитонова принесли сборной России золотую и бронзовую награды, а также два серебра

Турнир по гребле в Барнауле / Фото: amic.ru

На барнаульском гребном канале проходят международные соревнования памяти заслуженного тренера страны Константина Костенко "Алтайская регата". Награды оспаривают более 150 спортсменов младше 19 лет из пятнадцати стран Европы и Азии. Две алтайские спортсменки, представляющие сборную России, в первый день завоевали четыре медали.

Так, 5 августа воспитанница краевой школы гребли Анастасия Кравченко заняла первое место в заезде на байдарке-одиночке на 500 метров. Еще одна алтайская спортсменка, Мария Харитонова, стала серебряным призером на аналогичной дистанции на каноэ-одиночке.

Кроме того, Анастасия Кравченко вместе с белорусом Эмилем Абалмасовым показала второй результат на байдарке-двойке на дистанции 500 метров. Первыми здесь стали спортсмены из Казахстана – Эвелина Костенко и Динмухамед Шинкожаев. Бронзу завоевал турецкий экипаж – Исилсу Карван и Мухаммет Эмин Сулак.

Мария Харитонова в дуэте с россиянином Кириллом Миклухиным стали бронзовыми призерами на каноэ-двойке на пятисотметровке. Золото на этой дистанции выиграли россияне Мария Сомова и Данил Посохов. Второй результат показали белорусские гребцы Иван Архипенко и Анна Маржина.