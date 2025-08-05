Губернатор Виктор Томенко поприветствовал участников "Алтайской регаты"

Глава региона пожелал спортсменам показать хорошие результаты, улучшить имеющиеся, а тем, кто настроен исключительно на победу, — удачи

05 августа 2025, 22:57, ИА Амител

Открытие "Алтайской регаты" / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поприветствовал участников международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ "Алтайская регата. Кубок Костенко". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Томенко поздравил участников мероприятия с началом соревнований, поблагодарил Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ и Министерство спорта РФ за поддержку в организации соревнований, а всех спортсменов, приехавших из других регионов и стран, – за решение участвовать в турнире.

«Развитие нашего гребного канала как места проведения российских и международных соревнований, как места отдыха и как точки притяжения жителей края и гостей Барнаула – наша общая заслуга вместе со спортсменами и их тренерами, а также с бизнесом, который вкладывается в улучшение инфраструктуры», – отметил губернатор.

Томенко напомнил, что в этом сезоне на гребном канале в Барнауле проходит несколько крупных мероприятий, в том числе Спартакиада молодежи России и первенство Сибири и Урала.

«Обязательно и дальше будем стремиться к организации в Барнауле масштабных спортивных событий. Это важно как для поддержки профессионалов, так и для вдохновения любителей и просто зрителей. Все ресурсы и опыт у нас для этого есть», – подчеркнул глава региона.

Губернатор пожелал спортсменам показать хорошие результаты, улучшить имеющиеся, а тем, кто настроен исключительно на победу, – удачи.