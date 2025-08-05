Открытие соревнований "Алтайская регата. Кубок Костенко" состоялось в Барнауле. Фото

На мероприятии выступила группа DEMO

Открытие "Алтайская регата. Кубок Костенко" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На барнаульском гребном канале 5 и 6 августа проходят международные спортивные соревнования на байдарках и каноэ "Алтайская регата. Кубок Костенко". Фотокорреспондент amic.ru запечатлел торжественное открытие мероприятия, на котором выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также последовавший за этим концерт группы DEMO.

Напомним, на Алтай приехали гребцы из Филиппин, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Малайзии, Мьянмы, России, Сербии, Таджикистана. В программе – заезды на байдарках и каноэ на 200, 500, 1000, 10000 метров, а также миксы на дистанции 500 метров.