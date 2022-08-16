В Барнауле 16 августа отключат светофор на оживлённом перекрёстке

В Барнауле 16 августа на пересечении улиц Советской Армии и Телефонной временно отключат светофор, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 15:00 до 16:30 в связи с плановым ремонтом электросетей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов изменят направление движения по полосам. Нововведение начнёт действовать с 25 августа в тестовом режиме.