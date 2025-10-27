Банки теряют доверие? Клиенты все чаще не могут забрать свои деньги из финучреждений

Кампанию против мошенников и "теневого" бизнеса финансисты ведут по-тихому

27 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Деньги в банке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В последние месяцы финансово активные российские граждане и юридические лица вдруг засомневались в банках как в надежном хранилище денег и ценностей на депозитах. На специальных интернет-площадках все чаще встречаются жалобы и возмущения, что финансовые заведения отказывают под различными предлогами в снятии средств с вкладов.

Чем вызваны эти участившиеся претензии, носят ли они массовый характер, при чем тут ситуация с бюджетом и внешняя политика – в материале amic.ru.

Деньги требуют разъяснений

О том, что банковским клиентам порой стали отказывать в выдаче средств, лежащих на депозите, широкая общественность стала узнавать из соцсетей и комментариев к банковским новостям. Кроме того, недовольство граждан действиями банкиров отражается на специализированных банковских интернет-порталах, сообщает кандидат юридических наук Ирина Сивакова.

Юрист предполагает, что банки получили внутренние инструкции, которые, возможно, содержат поручения по проведению дополнительных проверок в части законности происхождения денежных средств вкладчиков. Если гражданин не способен объяснить, откуда у него деньги или ценности, ему могут их просто не выдать.

На случаи "непонимания" банков в общении с клиентами начали осторожно обращать внимание СМИ, где юристы и финансовые консультанты стали отвечать на соответствующие вопросы.

Наблюдатели предполагают, что происходит это под предлогом ужесточения внутреннего контроля финучреждений в рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, согласно Федеральному закону № 115.

Банк действительно может в определенных случаях отказать в возврате вклада, поясняет аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

«Например, из-за ареста вклада по решению суда (из-за долгов, алиментов и т.п.). Кроме того, если вкладчик находится под налоговой проверкой, финансовым мониторингом или уголовным расследованием, его счет также может быть заблокирован. Это же может произойти, если банк заподозрит мошенничество, отмывание денег или какие-то другие финансовые преступления», – рассказал он amic.ru.

Что же касается требований подтвердить происхождение денег на вкладе, это, как правило, случается при каких-то подозрительных операциях, поясняет Игорь Додонов:

«Например, при внезапном поступлении на счет какой-то очень большой суммы денег и попытке человека снять их. Если же человек накопил значительную сумму, регулярно откладывая деньги из зарплаты, а затем решит снять ее, тут вопросов, скорее всего, не возникнет».

Сто критериев проверки

Несмотря на явное повышенное внимание СМИ к теме невозврата вкладов, никакой кампании по проверке законности хранящихся средств не объявлялось, как не анонсировалось никаких распоряжений от руководства ЦБ о проверке части клиентуры.

В настоящее время ЦБ прилагает большие усилия для исключения мошенничества при финансовых операциях, подчеркивает международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

«Возникающие порой ситуации с невыдачей средств банки часто объясняют защитой интересов своих вкладчиков. В случае подозрения на действия мошенников банк, как известно, может примерно на 24 часа заблокировать сомнительную операцию», – рассказала она amic.ru.

Необходимо заметить, что чистоту вложений банки оценивают согласно приложению к Указанию Банка России от 20 октября 2020 года "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия (легализации) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Приложение содержит сто признаков, по которым банки могут отказать в выдаче вкладов или депозитов, плюс применяются и собственные критерии.

Как видим, эти критерии были введены пять лет назад, однако их активное использование началось совсем недавно.

Массовых отказов нет

Какие операции могут вызвать подозрение у банкиров? Например, поступление крупной суммы на счет – более 600 тысяч рублей, после чего вкладчик сразу же стремится их обналичить и закрыть вклад. В таком случае могут заблокировать и другие счета клиента – как по требованию Росфинмониторинга, так и по инициативе банка, предупреждает руководитель практики банкротства Legal principles Русудани Закарая:

«Верховный суд подтвердил право банков не возвращать вкладчику деньги, если тот не смог объяснить их происхождение. Поэтому при подозрительных операциях крайне важно подтвердить легальность получения дохода».

Подозрительной также может показаться операция, если пожилой человек пытается снять всю сумму вклада и не способен объяснить причину: банк может заподозрить, что он стал жертвой мошенников, и отказать ему в совершении операции, поясняет специалист.

К настоящему моменту информации о каких-то массовых отказах банков в возвращении людям их вкладов все же нет, считает Игорь Додонов:

«Вообще право на возврат размещенных в банке средств является, можно сказать, одним из основополагающих в банковском деле, и, думаю, регулятор и банки вряд ли пойдут на какие-то существенные "перегибы" здесь, так как это и в самом деле может подорвать доверие к финансовой системе».

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев замечает, что добросовестному вкладчику бояться в текущей ситуации нечего.

«Вряд ли это какая-то массовая кампания. Даже в рамках укрепления финансовой дисциплины. Но если физические и юридические лица не хотят иметь больших проблем и головных болей, то лучше, конечно, пользоваться услугами государственных банков – Сбера или ВТБ. Там риски исключены, и коммуникация с клиентами налажена довольно оперативная», – высказал он свою точку зрения amic.ru.

Пасовать не стоит

Советник крупной московской инвестиционной компании, попросивший не называть его, рассказал amic.ru о своем видении ситуации:

«Конечно, никто кампании, скажем, по борьбе с отмыванием незаконных средств объявлять не станет – в этом случае люди сразу станут прятать деньги по домашним углам и начнется паника. Но по-тихому, пользуясь внутренними инструкциями, распоряжениями, документами для служебного пользования – такое вполне может быть. Конечно, проверяют прежде всего крупных вкладчиков, причем тех, в отношении которых ранее поступали какие-то сигналы – пусть даже не очень серьезные».

Собеседник высказал свое мнение об участившихся отказах со стороны банков выдавать средства вкладчикам:

«Непростая ситуация с бюджетом, проект которого внесли в Госдуму. ЦБ, Минфин прекрасно понимают, как обстоит ситуация с деньгами на самом деле, и предпринимают максимально возможные шаги – по всем направлениям, в том числе пытаются обнаружить и забрать незаконно нажитое. Кроме того, ведется борьба с посредниками телефонных мошенников – это важно перед выборами в 2026 году. Наконец, ищут тех, кто участвует в финансировании ВСУ – такие, как ни странно, до сих по у нас присутствуют».

Если банк не выдает деньги или ценности, пасовать здесь не стоит, замечает Александр Разуваев:

«Любая нерешительность будет работать против вас. Помню, еще в 1990-е, столкнувшись с затягиванием получения средств в одном из банков, я, тогда еще молодой парень, действовал чрезвычайно напористо. И забрал свое довольно быстро. Сейчас, конечно, времена изменились, но психология банковских работников, как показывает мой опыт, осталась примерно той же».

Банки и ранее предупреждали, что в ряде случаев могут проверять расходы клиентов – эти действия предусмотрены законодательством, они всегда обращали внимание на незаконные операции, напоминает Мария Ермилова:

«Просто сейчас этот вопрос вызывает повышенный интерес из-за участившихся случаев мошенничеств. Мы также наблюдаем некоторый объем операций незаконного предпринимательства, в то время как банковские заведения стремятся вывести деятельность нашего бизнеса из тени».

Специализированные ресурсы рекомендуют целый ряд мер в таких случаях: звонки на горячую линию, подачу официального заявления-требования о выдаче средств, жалобы в ЦБ и Роспотребнадзор, обращение в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а также в суд. Стоит, однако, помнить, что эти меры сработают только в том случае, если в финансовом плане операции клиента юридически безупречны.