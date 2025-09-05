"Риски будут". Эксперты пояснили, как банки планируют блокировать выдачу наличных
С 1 сентября в России появился новый способ борьбы с мошенниками
05 сентября 2025, 10:05, ИА Амител
ЦБ установил новые правила для банков при выдаче наличных в банкоматах. С 1 сентября все кредитные организации обязаны проверять, не может ли клиент действовать под влиянием мошенников.
Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, эксперт отделения Барнаул Банка России Михаил Метелёв отметил, что сигналами риска считаются необычное поведение клиента, снятие денег в непривычное время, нетипичные суммы, а также запросы на выдачу через QR-коды или цифровые карты. Особое внимание уделят тем, кто снимает деньги сразу после оформления кредита или увеличения лимита. Также будут проверять активность звонков и СМС с новых номеров за шесть часов до операции.
«Как только банк определит, что операция по снятию соответствует признакам, он немедленно должен сообщить об этом клиенту. Как правило, это SMS-сообщение или пуш-уведомление. С этого момента, в течение 48 часов, снять больше чем 50 тысяч рублей в сутки через банкомат не получится. При этом, конечно, у клиента банка сохраняется возможность получить более крупную сумму в этот период, посетив отделение кредитной организации лично», – заявил эксперт.
Специалисты отмечают, что такие проверки могут приводить к ошибкам. Например, человек после полуночи не смог оплатить счет картой и пошел к банкомату. По формальным признакам операция может попасть под подозрение. Достаточно ли одного критерия для блокировки?
«Такие риски, очевидно, будут. И они бывают и сейчас, когда банки приостанавливают операцию по своему разумению, считая, что человек находится под воздействием преступников. Надо обратиться в кредитную организацию и объяснить, для чего снимаются деньги, объяснить, что эти действия вполне оправданны, предъявить документы», – объясняет глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
А как вообще банкам интересна борьба с мошенниками? В чем их заинтересованность?
Гость (10:08:46 05-09-2025) А как вообще банкам интересна борьба с мошенниками? В чем их... всё будет завязано на банках!... а с силовых структур эти функции постепенно уйдут, и останется у них только контроль и надзор...!
Банки!!! в будущем управлять всеми процессами в обществе, государстве и мире будут те кто рулит деньгами!...
как вы уже могли заметить, уважающие себя банки стараются избавиться от слова "банк" в названии, и охватить при этом все сферы жизни... а власти стараются спихнуть с себя свои функции кому угодно, лишь бы самим их не выполнять. ну в итоге эти функции плавно перетекают к тем кто хочет контролировать всех людей! а это легко делать через деньги: сколько получил, от кого получил, за что, куда потратил, сколько потратил а сколько заныкал, почему потратил не туда куда им хотелось... и т.д., и т.п...
Гость (10:33:33 05-09-2025) всё будет завязано на банках!... а с силовых структур эти фу... Банк это государственный инструмент, а не наоборот.
Гость (11:36:44 05-09-2025) Банк это государственный инструмент, а не наоборот.... расколдуйтесь уже!!!
Гость (10:33:33 05-09-2025) всё будет завязано на банках!... а с силовых структур эти фу... Ну так а мошенники каким образом мешают банку? Имитация борьбы с ними - всего лишь предлог и отговорка.
прикольно, особое внимание кто снимает деньги после получения кредитов - та к я обычно и беру кредит чтобы получить деньги, а не чтобы на счету лежали и проценты платил
По-сути любая крупная покупка это уже нестандартное поведение. Т.к вы не совершаете их ежедневно. Покупка или продажа автомобиля и т.д. станет весьма занимательной
"Надо обратиться в кредитную организацию и объяснить, для чего снимаются деньги, объяснить, что эти действия вполне оправданны, предъявить документы"
О как. Т.е. климарктическая тетя, или какая-нибудь уткоженщина с надутыми губами, будут решать, выдавать мне мои деньги, или нет. А я должен буду перед ними отчитываться, рассказывать как я деньги тратить собираюсь, в ножки кланяться, челобитную писать: милостивый барин, изволь велить выдать мне мои гроши, або кушоть зело треба.
Если банк хоть раз со мной такое провернет, я тут же с ним распрощаюсь, благо их сейчас много.
Проще вообще запретить онлайн кредит, но они хотят оставить лазейку для мошенников.
Гость (11:38:36 05-09-2025) Проще вообще запретить онлайн кредит, но они хотят оставить ... Да это не лазейка - а основные центральные ворота. Парадная! А все движняки по принятию якобы важных и нужных мер, которые с озабоченными и умными лицами совершают под предлогом заботы - всё ради ужесточения контроля и упрощения репрессий.
Несколько лет назад везла группу детей на конкурс, родители накидали деньги на сбер (им так удобнее было чтобы без комиссии), я снимала в банкомате, чтобы переложить на другую карту ( тогда переводы даже себе были с комиссией) и в этот момент мне позвонил друг. Банкомат отказался выдавать мне деньги. Я позвонила в сбер и мне обьяснили, что я иду на поводу у мошенников, так как в момент снятия мне звонили с подозрительного номера и я сразу стала снимать большую сумму. Мои обьяснения не стали даже слушать и заблокировали мне карту на 3 дня, чтобы остыла и подумала. Хорошо нашлось у кого занять на билеты, не буду вас жалобить как дети рыдали и не поехали ( или как я 3 дня не ела). Но в банке этом теперь только мелочь лежит.
Может пора уже опять работать с людьми через СПЕЦИАЛИСТОВ, а не через ИИ.