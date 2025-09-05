"Риски будут". Эксперты пояснили, как банки планируют блокировать выдачу наличных

С 1 сентября в России появился новый способ борьбы с мошенниками

05 сентября 2025, 10:05, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ЦБ установил новые правила для банков при выдаче наличных в банкоматах. С 1 сентября все кредитные организации обязаны проверять, не может ли клиент действовать под влиянием мошенников.

Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, эксперт отделения Барнаул Банка России Михаил Метелёв отметил, что сигналами риска считаются необычное поведение клиента, снятие денег в непривычное время, нетипичные суммы, а также запросы на выдачу через QR-коды или цифровые карты. Особое внимание уделят тем, кто снимает деньги сразу после оформления кредита или увеличения лимита. Также будут проверять активность звонков и СМС с новых номеров за шесть часов до операции.

«Как только банк определит, что операция по снятию соответствует признакам, он немедленно должен сообщить об этом клиенту. Как правило, это SMS-сообщение или пуш-уведомление. С этого момента, в течение 48 часов, снять больше чем 50 тысяч рублей в сутки через банкомат не получится. При этом, конечно, у клиента банка сохраняется возможность получить более крупную сумму в этот период, посетив отделение кредитной организации лично», – заявил эксперт.

Специалисты отмечают, что такие проверки могут приводить к ошибкам. Например, человек после полуночи не смог оплатить счет картой и пошел к банкомату. По формальным признакам операция может попасть под подозрение. Достаточно ли одного критерия для блокировки?

«Такие риски, очевидно, будут. И они бывают и сейчас, когда банки приостанавливают операцию по своему разумению, считая, что человек находится под воздействием преступников. Надо обратиться в кредитную организацию и объяснить, для чего снимаются деньги, объяснить, что эти действия вполне оправданны, предъявить документы», – объясняет глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.