Российские власти намерены собрать 600 млрд рублей налогов с вкладов россиян в 2026 году

Налогооблагаемая база России растет как за счет увеличения вкладов, так и благодаря повышению ставок

28 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru
Власти России планируют в 2026 году собрать около 600 млрд рублей налога на доходы по банковским вкладам. Эта сумма почти в два раза превышает показатель текущего года и составит примерно 1,4% от прогнозируемых доходов федерального бюджета, который оценивается в 40,3 трлн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

Рост поступлений связан с двумя факторами: увеличением суммарного объема вкладов населения и ростом процентных ставок. За последние два года средства россиян в банках увеличивались примерно на 10 трлн рублей ежегодно и в итоге достигли 61 трлн рублей.

Таким образом, для бюджета это станет "двойной выгодой" – налогооблагаемая база растет как за счет увеличения вкладов, так и благодаря повышению ставок, которые формируют больший доход по депозитам.

Гость

15:38:36 28-09-2025

Даже сравнительно небольшая сумма 300-500 тысяч не дает покоя государству, банку и хозяину. Первые двое думают как отобрать, а хозяин как сохранить. А ведь люди часто получают наследство от родителей, которые уже 100 раз заплатили налоги.

Гость

17:38:43 28-09-2025

за 2024 год пришлось отдать государству почти 5к рублей по этому налогу... мои кровно заработанные, я разместил в депозит, но часть дохода будь добр отдай, грустно...

гость

08:24:40 29-09-2025

Получил зарплату.С нее 13% взяли.Откладываешь на старость,в банке тоже свою мзду берут с этих же денег.По всем каналам ТВ и СМИ дай-,помоги-,вступи-,содействуй - и т.д..Интересно когда сам немощным станешь, кто нибудь откликнется на зов о помощи или так и будешь всю жизнь пахать вхолостую?

Гость

09:17:54 29-09-2025

гость (08:24:40 29-09-2025) Получил зарплату.С нее 13% взяли.Откладываешь на старость,в ... Тебя никто ПОКА не заставляет давать и помогать.
Вон Овальному помогали - теперь все кто помогал на особом учёте, все транзакции в папочке подшиты.

Гость

09:50:47 29-09-2025

Гость (09:17:54 29-09-2025) Тебя никто ПОКА не заставляет давать и помогать. Вон Ова... А в папочке подшиты транзакции по продаже газа в Европу через Окраину? Или это другое?

Гость

10:17:12 29-09-2025

Народ в массе своей юридически безграмотен, да и в политике не горит желанием разбираться. Поэтому и происходят подобные фокусы. А будет и еще интереснее. Скоро.

Гость

11:58:45 29-09-2025

Гость (10:17:12 29-09-2025) Народ в массе своей юридически безграмотен, да и в политике ... кто-то явно знает прикуп?

Гость

11:13:07 29-09-2025

Огласите пжалуйста весь список …

Гость

17:25:47 29-09-2025

Гость (11:13:07 29-09-2025) Огласите пжалуйста весь список …...
Так надо не как улитка жить,дом,работа,гостраном,а хоть немного интересоваться экономикой страны и зарубежья

