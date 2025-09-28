Российские власти намерены собрать 600 млрд рублей налогов с вкладов россиян в 2026 году

Налогооблагаемая база России растет как за счет увеличения вкладов, так и благодаря повышению ставок

28 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Власти России планируют в 2026 году собрать около 600 млрд рублей налога на доходы по банковским вкладам. Эта сумма почти в два раза превышает показатель текущего года и составит примерно 1,4% от прогнозируемых доходов федерального бюджета, который оценивается в 40,3 трлн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

Рост поступлений связан с двумя факторами: увеличением суммарного объема вкладов населения и ростом процентных ставок. За последние два года средства россиян в банках увеличивались примерно на 10 трлн рублей ежегодно и в итоге достигли 61 трлн рублей.

Таким образом, для бюджета это станет "двойной выгодой" – налогооблагаемая база растет как за счет увеличения вкладов, так и благодаря повышению ставок, которые формируют больший доход по депозитам.