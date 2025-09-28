Российские власти намерены собрать 600 млрд рублей налогов с вкладов россиян в 2026 году
Налогооблагаемая база России растет как за счет увеличения вкладов, так и благодаря повышению ставок
28 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
Власти России планируют в 2026 году собрать около 600 млрд рублей налога на доходы по банковским вкладам. Эта сумма почти в два раза превышает показатель текущего года и составит примерно 1,4% от прогнозируемых доходов федерального бюджета, который оценивается в 40,3 трлн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".
Рост поступлений связан с двумя факторами: увеличением суммарного объема вкладов населения и ростом процентных ставок. За последние два года средства россиян в банках увеличивались примерно на 10 трлн рублей ежегодно и в итоге достигли 61 трлн рублей.
Таким образом, для бюджета это станет "двойной выгодой" – налогооблагаемая база растет как за счет увеличения вкладов, так и благодаря повышению ставок, которые формируют больший доход по депозитам.
15:38:36 28-09-2025
Даже сравнительно небольшая сумма 300-500 тысяч не дает покоя государству, банку и хозяину. Первые двое думают как отобрать, а хозяин как сохранить. А ведь люди часто получают наследство от родителей, которые уже 100 раз заплатили налоги.
17:38:43 28-09-2025
за 2024 год пришлось отдать государству почти 5к рублей по этому налогу... мои кровно заработанные, я разместил в депозит, но часть дохода будь добр отдай, грустно...
08:24:40 29-09-2025
Получил зарплату.С нее 13% взяли.Откладываешь на старость,в банке тоже свою мзду берут с этих же денег.По всем каналам ТВ и СМИ дай-,помоги-,вступи-,содействуй - и т.д..Интересно когда сам немощным станешь, кто нибудь откликнется на зов о помощи или так и будешь всю жизнь пахать вхолостую?
09:17:54 29-09-2025
гость (08:24:40 29-09-2025) Получил зарплату.С нее 13% взяли.Откладываешь на старость,в ... Тебя никто ПОКА не заставляет давать и помогать.
Вон Овальному помогали - теперь все кто помогал на особом учёте, все транзакции в папочке подшиты.
09:50:47 29-09-2025
Гость (09:17:54 29-09-2025) Тебя никто ПОКА не заставляет давать и помогать. Вон Ова... А в папочке подшиты транзакции по продаже газа в Европу через Окраину? Или это другое?
10:17:12 29-09-2025
Народ в массе своей юридически безграмотен, да и в политике не горит желанием разбираться. Поэтому и происходят подобные фокусы. А будет и еще интереснее. Скоро.
11:58:45 29-09-2025
Гость (10:17:12 29-09-2025) Народ в массе своей юридически безграмотен, да и в политике ... кто-то явно знает прикуп?
11:13:07 29-09-2025
Огласите пжалуйста весь список …
17:25:47 29-09-2025
Гость (11:13:07 29-09-2025) Огласите пжалуйста весь список …...
Так надо не как улитка жить,дом,работа,гостраном,а хоть немного интересоваться экономикой страны и зарубежья