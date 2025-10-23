Эксперты ответили, почему ЦБ "должен" и "не должен" снизить ключевую ставку в октябре
С одной стороны, даже символическое снижение ставки благоприятно повлияет на бизнес, а с другой – инфляция опять "немножко подпрыгнула"
23 октября 2025, 07:15, ИА Амител
На этой неделе ЦБ проведет очередное заседание по ключевой ставке. Пока эксперты расходятся во мнениях, сохранит ли банк ставку на уровне 17% годовых или снизит до 16,5%. Или даже на один процентный пункт. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул спросила у представителей разного бизнеса, что им даст даже символическое снижение ставки и станет ли это сигналом к дальнейшему смягчению политики ЦБ.
Президент Алтайского банковского союза и председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин отметил, что большинство экспертов ожидают, что ключевая ставка останется неизменной:
«Конечно, есть оптимисты, которые считают, что еще один шаг Центральный банк сделает, но против этого такие аргументы, как ситуация с бензином, повышение НДС ожидаемое, ну и в целом инфляция сентября, она там выше, чем инфляция августа. Поэтому вроде бы как есть повод проявить сдержанность у ЦБ. Это мое частное мнение. Но если почитаете открытые источники, большинство экспертов тоже склоняются к сохранению текущего уровня».
Председатель совета директоров компании "Умное производство" (Российская инженерно-консалтинговая фирма, специализирующаяся на разработке и проектировании машиностроительных и ремонтных производств) Павел Биленко подчеркнул, что ожидает снижения ставки:
«Предприятиям будет проще закупать и сырье, и электронные компоненты, комплектующие, запускать новые линии, модернизировать парки, оборудование. Если им дать возможность какие-то средства производства в лизинг брать не по ставке 19%, а по 14% хотя бы или меньше – возможностей больше появится в части выпуска высокой технологической продукции для многих секторов. Или у нас китайцы заберут эти рынки – у них, вы знаете, банковские инструменты совсем другие».
Исполнительный директор группы компаний "Алгоритм" Андрей Суртаев подчеркнул, что ставка должна остаться, потому что инфляция "немножко подпрыгнула":
«Ожидается инфляция, связанная с увеличением налогов, но если какая-то будет политическая подоплека показать динамику положительную, то могут на 1% снизить. Существенно, я думаю, никак это не повлияет, потому что другие инструменты задействованы в ограничении кредитования, такие как повышение первоначального взноса по ипотечным программам, требования более жесткие предъявляются кредиторам. 16 или 17% – не принципиально для экономики. Лучше меньше, конечно, хотя бы 10%».
Руководитель компании "Строительный консультант" Сергей Микшин указал, что даже символическое снижение ставки благоприятно повлияет на бизнес:
«Бизнес будет видеть, что Центробанк начинает потихоньку понижать. Естественно, резкого снижения никогда не будет, но хотя бы в правильном направлении это пойдет. Кредитная политика тоже должна в связи с этим поменяться».
Директор Новосибирского филиала БКС Мир Инвестиций Виталий Шульга отметил, что инфляция постепенно снижается:
«На ближайшем заседании в пятницу снижения я не жду. Однозначно ЦБ оставит ставку на текущем уровне – 17%. Вероятнее всего, будет мягкая риторика и в декабре мы увидим понижение до 16%».
Ксения Тукало, собственница строительной компании "Держава", подчеркнула, что даже небольшое снижение ставки можно воспринять как сигнал о том, что Центробанк начинает смягчать свою денежно-кредитную политику:
«Конечно, это повысит доверие инвесторов и предпринимателей к экономической ситуации, стимулирует инвестиции и потребительский спрос. Если экономический рост ускорится, это может привести к росту цен, что, в свою очередь, заставит Центробанк пересмотреть свою политику в будущем».
В сентябре Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – третий раз подряд, на 1 процентный пункт – до 17% годовых. На текущей неделе будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения, которые, как прогнозируют эксперты, могут заметно повлиять на итоговое решение Центробанка.
08:21:39 23-10-2025
Я даже задавал вопрос кандидату экономических наук, преподавателю, человек книжки умные пишет и т.д.
Как высокая ставка на самом деле тормозит инфляцию и как в борьбе с инфляцией помогает повышение НДС.
Как выяснилось даже люди с глубокими знаниями в этой теме, цензурной лексикой объяснить происходящее не могут
11:24:24 23-10-2025
Гость (08:21:39 23-10-2025) Я даже задавал вопрос кандидату экономических наук, преподав... Высокая ключевая ставка охлаждает экономику, тормозит процессы. В первую очередь она влияет на предприятия, пока предприятия свой жирок не сожгут. В этом плане ЦБ лавирует чтобы экономика не свалилась в рецессию и чтобы инфляция не разгонялась. У ЦБ ставка это единственный инструмент.
11:26:33 23-10-2025
А вообще у нас экономикой "рулят" Спикулянты забугорные, которых называют либералами. Поэтому у нас инфляция, а не рост производства. Они убивают реальный сектор экономики проводя такую экономическую политику...
13:44:58 23-10-2025
ЦБ создан как отдельная структура, не подвластная правительству. Государство не правомочно вмешиваться в дела ЦБ РФ, этот орган самостоятельно принимает важные решения. Кто владелец ЦБ — тайна за семью печатями, эта информация нигде не фигурирует. Подчиняется МВФ. Сколько напечатать денег, тоже его прерогатива, как собственно и влияние на экономику страны. Догадаться, кому нужна его деятельность, труда не представляет.