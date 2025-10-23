С одной стороны, даже символическое снижение ставки благоприятно повлияет на бизнес, а с другой – инфляция опять "немножко подпрыгнула"

23 октября 2025, 07:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

На этой неделе ЦБ проведет очередное заседание по ключевой ставке. Пока эксперты расходятся во мнениях, сохранит ли банк ставку на уровне 17% годовых или снизит до 16,5%. Или даже на один процентный пункт. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул спросила у представителей разного бизнеса, что им даст даже символическое снижение ставки и станет ли это сигналом к дальнейшему смягчению политики ЦБ.

Президент Алтайского банковского союза и председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин отметил, что большинство экспертов ожидают, что ключевая ставка останется неизменной:

«Конечно, есть оптимисты, которые считают, что еще один шаг Центральный банк сделает, но против этого такие аргументы, как ситуация с бензином, повышение НДС ожидаемое, ну и в целом инфляция сентября, она там выше, чем инфляция августа. Поэтому вроде бы как есть повод проявить сдержанность у ЦБ. Это мое частное мнение. Но если почитаете открытые источники, большинство экспертов тоже склоняются к сохранению текущего уровня».

Председатель совета директоров компании "Умное производство" (Российская инженерно-консалтинговая фирма, специализирующаяся на разработке и проектировании машиностроительных и ремонтных производств) Павел Биленко подчеркнул, что ожидает снижения ставки:

«Предприятиям будет проще закупать и сырье, и электронные компоненты, комплектующие, запускать новые линии, модернизировать парки, оборудование. Если им дать возможность какие-то средства производства в лизинг брать не по ставке 19%, а по 14% хотя бы или меньше – возможностей больше появится в части выпуска высокой технологической продукции для многих секторов. Или у нас китайцы заберут эти рынки – у них, вы знаете, банковские инструменты совсем другие».

Исполнительный директор группы компаний "Алгоритм" Андрей Суртаев подчеркнул, что ставка должна остаться, потому что инфляция "немножко подпрыгнула":

«Ожидается инфляция, связанная с увеличением налогов, но если какая-то будет политическая подоплека показать динамику положительную, то могут на 1% снизить. Существенно, я думаю, никак это не повлияет, потому что другие инструменты задействованы в ограничении кредитования, такие как повышение первоначального взноса по ипотечным программам, требования более жесткие предъявляются кредиторам. 16 или 17% – не принципиально для экономики. Лучше меньше, конечно, хотя бы 10%».

Руководитель компании "Строительный консультант" Сергей Микшин указал, что даже символическое снижение ставки благоприятно повлияет на бизнес:

«Бизнес будет видеть, что Центробанк начинает потихоньку понижать. Естественно, резкого снижения никогда не будет, но хотя бы в правильном направлении это пойдет. Кредитная политика тоже должна в связи с этим поменяться».

Директор Новосибирского филиала БКС Мир Инвестиций Виталий Шульга отметил, что инфляция постепенно снижается:

«На ближайшем заседании в пятницу снижения я не жду. Однозначно ЦБ оставит ставку на текущем уровне – 17%. Вероятнее всего, будет мягкая риторика и в декабре мы увидим понижение до 16%».

Ксения Тукало, собственница строительной компании "Держава", подчеркнула, что даже небольшое снижение ставки можно воспринять как сигнал о том, что Центробанк начинает смягчать свою денежно-кредитную политику:

«Конечно, это повысит доверие инвесторов и предпринимателей к экономической ситуации, стимулирует инвестиции и потребительский спрос. Если экономический рост ускорится, это может привести к росту цен, что, в свою очередь, заставит Центробанк пересмотреть свою политику в будущем».

В сентябре Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку – третий раз подряд, на 1 процентный пункт – до 17% годовых. На текущей неделе будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения, которые, как прогнозируют эксперты, могут заметно повлиять на итоговое решение Центробанка.