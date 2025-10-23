"Изменения будут не столь резкими". Бизнес-омбудсмен Алтая — о новой налоговой реформе

Ко второму чтению законопроекта в Госдуме подготовлены очень важные предложения

23 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума в первом чтении приняла новый налоговый пакет, включающий и повышение НДС до 22%, но при этом ко второму чтению законопроект будет переработан. Об этом рассказал amic.ru уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Осипов, говоря о подготовленных ко второму чтению доработках, отметил, что буквально за прошлую неделю предприниматели, уполномоченные, бизнес-объединения проделали колоссальную работу, сформулировали предложения и направили их депутатам Государственной Думы и сенаторам.

В частности, сам Осипов 15 октября, как уполномоченный, представляя интересы алтайского бизнес-сообщества, направил письма председателю Госдумы Вячеславу Володину и двум сенаторам от Алтайского края – Наталье Кувшиновой и Виктору Зобневу.

«Радует, что предложения, которые мы направили, судя по комментариям председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова и министра финансов России Антона Силуанова, во втором чтении будут рассмотрены и частично приняты. То есть изменения этого нового пакета в ближайшие дни будут однозначно», – подчеркнул уполномоченный.

Речь идет о поэтапном, а не резком снижении предельного порога доходов по годовой выручке для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН). Ранее сообщалось, что этот порог снизят с 60 до 10 млн рублей, после которого предприниматели будут платить НДС, однако во втором чтении его пересмотрят.

«Будет явно не 10 млн рублей, а значительно больше. Это даст возможность многим предпринимателям выдохнуть и продолжить работу без НДС», – отметил Осипов.

Также предполагается сохранение патентной системы налогообложения хотя бы для розничной стационарной торговли в сельской местности. И сохранение для определенной категории предпринимателей льготной системы по уплате страховых взносов.