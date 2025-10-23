"Изменения будут не столь резкими". Бизнес-омбудсмен Алтая — о новой налоговой реформе
Ко второму чтению законопроекта в Госдуме подготовлены очень важные предложения
23 октября 2025, 14:45, ИА Амител
Госдума в первом чтении приняла новый налоговый пакет, включающий и повышение НДС до 22%, но при этом ко второму чтению законопроект будет переработан. Об этом рассказал amic.ru уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.
Осипов, говоря о подготовленных ко второму чтению доработках, отметил, что буквально за прошлую неделю предприниматели, уполномоченные, бизнес-объединения проделали колоссальную работу, сформулировали предложения и направили их депутатам Государственной Думы и сенаторам.
В частности, сам Осипов 15 октября, как уполномоченный, представляя интересы алтайского бизнес-сообщества, направил письма председателю Госдумы Вячеславу Володину и двум сенаторам от Алтайского края – Наталье Кувшиновой и Виктору Зобневу.
«Радует, что предложения, которые мы направили, судя по комментариям председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова и министра финансов России Антона Силуанова, во втором чтении будут рассмотрены и частично приняты. То есть изменения этого нового пакета в ближайшие дни будут однозначно», – подчеркнул уполномоченный.
Речь идет о поэтапном, а не резком снижении предельного порога доходов по годовой выручке для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН). Ранее сообщалось, что этот порог снизят с 60 до 10 млн рублей, после которого предприниматели будут платить НДС, однако во втором чтении его пересмотрят.
«Будет явно не 10 млн рублей, а значительно больше. Это даст возможность многим предпринимателям выдохнуть и продолжить работу без НДС», – отметил Осипов.
Также предполагается сохранение патентной системы налогообложения хотя бы для розничной стационарной торговли в сельской местности. И сохранение для определенной категории предпринимателей льготной системы по уплате страховых взносов.
«Мы рассчитываем на то, что при рассмотрении во втором чтении Государственная Дума учтет эти предложения, правительство и Министерство финансов РФ также учтут эти предложения. И пакет во втором чтении будет уже совершенно иным. Изменения будут не столь резкими, как предполагалось к первому чтению», – подчеркнул омбудсмен.
Бизнес-омбудсмен - какое неприятное слово. Корявое
19:12:44 23-10-2025
Гость (14:55:28 23-10-2025) Бизнес-омбудсмен - какое неприятное слово. Корявое... И это государственная должность. При этом из каждого чайника кричат о том, что нужно избавляться от иностранных слов
01:02:45 24-10-2025
Так инфляция же...там порог индексировать надо,а не снижать...Осипов жжёт,иммитация кипучей деятельности
01:04:32 24-10-2025
Что значит хотя бы для сельской? Не дырявьте меня всего сразу?
14:40:26 24-10-2025
Ночью прочитала об изменении ... Отменяется льгота на продажу недвижимости - 3 года и 5 лет, в первом чтении принята. То есть, когда бы ты не продавал, налог общий(((