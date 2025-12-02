Барнаульцы пожаловались на нехватку транспорта по вечерам
На остановках у Лазурной не дождаться маршрутов № 47 и 10, а водители, по слухам, отказываются работать из-за проблем с оплатой
02 декабря 2025, 13:45, ИА Амител
В Барнауле вновь обострилась проблема с вечерним общественным транспортом. Как сообщают жители в Telegram-канале "Барнаул 22", после 20:00 практически невозможно уехать с остановок на улице Лазурной и прилегающих районов в сторону Взлетной, Ускова и Энергетиков.
По данным очевидцев, автобусы маршрута № 47 после этого времени просто перестают ходить. Водители, как утверждается в соцсетях, отказываются выполнять рейсы обратно из-за проблем с оплатой через валидаторы. Ситуация с маршрутом № 10 не лучше – дождаться его вечером "тоже нереально".
«Получается парадокс: на Балтийской – куча ТЦ, поток людей огромный, а добраться домой после 20:00 невозможно. Остановки полные, люди мерзнут в мороз и гололед», – пишет одна из горожанок.
Напомним, что в ноябре барнаульцы уже жаловались губернатору Виктору Томенко на сбои в работе транспорта, после чего маршруты № 47 и 25 были взяты на особый контроль. Однако, судя по новым обращениям, проблема в вечернее время остается нерешенной.
14:22:07 02-12-2025
Да ладно... Только эти маршруты??? В городе на любом маршруте, в любом направлении вечером уехать невозможно! Несколько трамваев если идут, и то хорошо!
14:39:58 02-12-2025
чтож вы прётесь в эти тц вечерами?
14:41:35 02-12-2025
Гость (14:39:58 02-12-2025) чтож вы прётесь в эти тц вечерами?... Днем наверное работают?
16:00:48 02-12-2025
Гость (14:39:58 02-12-2025) чтож вы прётесь в эти тц вечерами?... вам не приходит в голову,что там люди работают? И им как-то надо домой уезжать?
15:12:32 02-12-2025
чтож вы прётесь в эти тц вечерами? И чож вы вообще претесь в эти ТЦ....
15:17:32 02-12-2025
Гость (15:12:32 02-12-2025) чтож вы прётесь в эти тц вечерами? ... Не всем доставляет удовольствие тыкать к экран вечерами напролет. Пришел в ТЦ, потрогал - купил. Куда уж проще. Обленился народ
15:30:45 02-12-2025
Гость (15:17:32 02-12-2025) Пришел в ТЦ, потрогал. И пошел тыкать к экран вечерами напролет.Как то так если правде в глаза взглянуть. Народ сперва оффлайн меряет/щупает, а потом онлайн заказы делает.
16:19:42 02-12-2025
В советское время в первом часу ночи последние рейсовые "дежурные" автобусы по маршруту уходили.
Со Спартака на Южный в 00:30? Легко. Знал что точно уеду.
16:55:57 02-12-2025
Гость (16:19:42 02-12-2025) В советское время в первом часу ночи последние рейсовые "деж... так и должно быть, разумно.
18:57:15 02-12-2025
Гость (16:19:42 02-12-2025) В советское время в первом часу ночи последние рейсовые "деж... Кровавый совок нас подавлял!
19:55:26 02-12-2025
Гость (16:19:42 02-12-2025) В советское время в первом часу ночи последние рейсовые "деж... Да, так было. Днём в 15.00 была пересменка водителей (кондукторов не было, были кассы), вторая смена работала до часу ночи. И заводчане, работающие во вторую смену, могли уехать домой на общественном транспорте.
23:27:48 02-12-2025
Горожанка (19:55:26 02-12-2025) Да, так было. Днём в 15.00 была пересменка водителей (кондук... Даже в 95-96 можно было с Южного в 22:30 уехать