Барнаульцы пожаловались на нехватку транспорта по вечерам

На остановках у Лазурной не дождаться маршрутов № 47 и 10, а водители, по слухам, отказываются работать из-за проблем с оплатой

02 декабря 2025, 13:45, ИА Амител

Автобус № 47 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле вновь обострилась проблема с вечерним общественным транспортом. Как сообщают жители в Telegram-канале "Барнаул 22", после 20:00 практически невозможно уехать с остановок на улице Лазурной и прилегающих районов в сторону Взлетной, Ускова и Энергетиков.

По данным очевидцев, автобусы маршрута № 47 после этого времени просто перестают ходить. Водители, как утверждается в соцсетях, отказываются выполнять рейсы обратно из-за проблем с оплатой через валидаторы. Ситуация с маршрутом № 10 не лучше – дождаться его вечером "тоже нереально".

«Получается парадокс: на Балтийской – куча ТЦ, поток людей огромный, а добраться домой после 20:00 невозможно. Остановки полные, люди мерзнут в мороз и гололед», – пишет одна из горожанок.

Напомним, что в ноябре барнаульцы уже жаловались губернатору Виктору Томенко на сбои в работе транспорта, после чего маршруты № 47 и 25 были взяты на особый контроль. Однако, судя по новым обращениям, проблема в вечернее время остается нерешенной.