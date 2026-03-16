Более 2,4 тысячи домов в Барнауле останутся без холодной воды из-за плановых работ

Специалисты будут проводить работы 17 марта с 16:00 до 18:00

16 марта 2026, 20:01, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле 17 марта с 16:00 до 18:00 специалисты водоканала проведут плановые работы на оборудовании на улице Звездной, 30, сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время работ по ряду адресов будет отсутствовать холодное водоснабжение. Публикуем полный список.

Многоквартирные жилые дома:

ул. Мамонтова, 21 (3 этажа).

Частный сектор (2428 домов):

ул. Усадебная, 2–56, 1–63;

ул. Беловежская, 9–61, 2–28;

ул. Парадная, 7–95, 4–98;

ул. Троицкая, 1–25, 2–46;

ул. Меридианная, 1–13;

ул. Независимая, 1–21, 2–24;

ул. Гранатовая, 2–38, 5–59;

ул. Агатовая, 2а–2д;

ул. Артельная, 1–41, 2–30;

ул. Шоссейная, 1–77, 2–92;

ул. Универсальная, 3–71, 2–28а, а также 3–29, 2, 2а, 2б;

пер. Казанский, 2–14, 1–7;

пер. Зональный, 1, 2–6;

ул. Изящная, 1–89, 2–48;

ул. Онежская, 1–13, 2–40;

ул. Инженерная, 1–67, 2–52;

Цветной бульвар, 1–53, 2–50;

пер. Творческий, 2–18, 1–17;

ул. Преображенская, 6–42, 3–37, а также 3–7, 6–12;

ул. Рождественская, 6–126, 3–127а;

ул. Кристальная, 2–42, 1–57;

ул. Петербургская, 4–128, 11–113;

пер. Мятежный, 1–15, 2–18;

ул. Славянская, 4–50, 1–25а;

пер. Крылатый, 1–17, 2–16;

пер. Игристый, 1–17, 2–16;

Мирный бульвар, 1–79, 2–84, а также 5–26;

ул. Берестовая, 1–109, 2–72, а также 2–21;

ул. Демократическая, 5, 15, 21;

ул. Талая, 1–33, 2–36, а также 1–16;

ул. Мозаичная, 17–99, 2–102, а также 6–15;

ул. Маршрутная, 1–51, 2–56;

ул. Коралловая, 3–21, 2–16а;

ул. Луганская, 1–53, 2–38;

ул. Ковыльная, 6–88, 45–165, а также 49–133;

ул. Архангельская, 9–25, 12–28а, а также 1–8;

ул. Туманная, 2–44, 1–45, а также 1–26;

ул. Энергетиков, 1–18, 2–9;

ул. Новосибирская, 43–73;

ул. Кирова, 44–86, 43–81;

ул. Жданова, 44–72, 61–79;

ул. Зеленая, 1–29, а также 1–35, 14–26;

ул. Партизанская, 1–51, 2–62;

пер. Верхний Тупик, 1–7, 2–6;

ул. Олимпийская, 2–26, 3–47, а также 30;

ул. Первомайская, 1–67, 2–60;

ул. Мамонтова, 1–72;

пер. Восточный, 1–7, 2–16;

ул. Карьерная, 1–35, 2–36;

ул. Лютиковая, 1–20;

ул. Огоньковая, 1–22;

ул. Пионовая, 1–22;

ул. Вербная, 1–14;

ул. Шаховская, 1–66;

ул. Набережная, 1–10;

ул. Карельская, 7–55 (нечетные);

пер. Северный, 4–11;

ул. Возрождения, 1–52;

ул. Невская, 2–6;

ул. Лихая, 1–18;

пер. Бульварный, 1–14;

ул. Ромовая, 4–10.

Социальные объекты:

ул. Универсальная, 35 (детский сад);

ул. Первомайская, 50а (амбулатория гор. поликлиники № 12), 57 (детский сад), 54 (церковь);

ул. Мамонтова, 47 (школа искусств).

Административные здания:

ул. Первомайская, 34, 50 (сельская администрация, УВД), 52, 56;

ул. Мамонтова, 1а, 1б, 49;

ул. Новосибирская, 75;

ул. Олимпийская, 30;

ул. Ковыльная, 4 (Центральные электрические сети).

Котельная:

ул. Первомайская, 50б.