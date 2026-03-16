Более 2,4 тысячи домов в Барнауле останутся без холодной воды из-за плановых работ
Специалисты будут проводить работы 17 марта с 16:00 до 18:00
16 марта 2026, 20:01, ИА Амител
Вода льется из крана
В Барнауле 17 марта с 16:00 до 18:00 специалисты водоканала проведут плановые работы на оборудовании на улице Звездной, 30, сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время работ по ряду адресов будет отсутствовать холодное водоснабжение. Публикуем полный список.
Многоквартирные жилые дома:
- ул. Мамонтова, 21 (3 этажа).
Частный сектор (2428 домов):
- ул. Усадебная, 2–56, 1–63;
- ул. Беловежская, 9–61, 2–28;
- ул. Парадная, 7–95, 4–98;
- ул. Троицкая, 1–25, 2–46;
- ул. Меридианная, 1–13;
- ул. Независимая, 1–21, 2–24;
- ул. Гранатовая, 2–38, 5–59;
- ул. Агатовая, 2а–2д;
- ул. Артельная, 1–41, 2–30;
- ул. Шоссейная, 1–77, 2–92;
- ул. Универсальная, 3–71, 2–28а, а также 3–29, 2, 2а, 2б;
- пер. Казанский, 2–14, 1–7;
- пер. Зональный, 1, 2–6;
- ул. Изящная, 1–89, 2–48;
- ул. Онежская, 1–13, 2–40;
- ул. Инженерная, 1–67, 2–52;
- Цветной бульвар, 1–53, 2–50;
- пер. Творческий, 2–18, 1–17;
- ул. Преображенская, 6–42, 3–37, а также 3–7, 6–12;
- ул. Рождественская, 6–126, 3–127а;
- ул. Кристальная, 2–42, 1–57;
- ул. Петербургская, 4–128, 11–113;
- пер. Мятежный, 1–15, 2–18;
- ул. Славянская, 4–50, 1–25а;
- пер. Крылатый, 1–17, 2–16;
- пер. Игристый, 1–17, 2–16;
- Мирный бульвар, 1–79, 2–84, а также 5–26;
- ул. Берестовая, 1–109, 2–72, а также 2–21;
- ул. Демократическая, 5, 15, 21;
- ул. Талая, 1–33, 2–36, а также 1–16;
- ул. Мозаичная, 17–99, 2–102, а также 6–15;
- ул. Маршрутная, 1–51, 2–56;
- ул. Коралловая, 3–21, 2–16а;
- ул. Луганская, 1–53, 2–38;
- ул. Ковыльная, 6–88, 45–165, а также 49–133;
- ул. Архангельская, 9–25, 12–28а, а также 1–8;
- ул. Туманная, 2–44, 1–45, а также 1–26;
- ул. Энергетиков, 1–18, 2–9;
- ул. Новосибирская, 43–73;
- ул. Кирова, 44–86, 43–81;
- ул. Жданова, 44–72, 61–79;
- ул. Зеленая, 1–29, а также 1–35, 14–26;
- ул. Партизанская, 1–51, 2–62;
- пер. Верхний Тупик, 1–7, 2–6;
- ул. Олимпийская, 2–26, 3–47, а также 30;
- ул. Первомайская, 1–67, 2–60;
- ул. Мамонтова, 1–72;
- пер. Восточный, 1–7, 2–16;
- ул. Карьерная, 1–35, 2–36;
- ул. Лютиковая, 1–20;
- ул. Огоньковая, 1–22;
- ул. Пионовая, 1–22;
- ул. Вербная, 1–14;
- ул. Шаховская, 1–66;
- ул. Набережная, 1–10;
- ул. Карельская, 7–55 (нечетные);
- пер. Северный, 4–11;
- ул. Возрождения, 1–52;
- ул. Невская, 2–6;
- ул. Лихая, 1–18;
- пер. Бульварный, 1–14;
- ул. Ромовая, 4–10.
Социальные объекты:
- ул. Универсальная, 35 (детский сад);
- ул. Первомайская, 50а (амбулатория гор. поликлиники № 12), 57 (детский сад), 54 (церковь);
- ул. Мамонтова, 47 (школа искусств).
Административные здания:
- ул. Первомайская, 34, 50 (сельская администрация, УВД), 52, 56;
- ул. Мамонтова, 1а, 1б, 49;
- ул. Новосибирская, 75;
- ул. Олимпийская, 30;
- ул. Ковыльная, 4 (Центральные электрические сети).
Котельная:
ул. Первомайская, 50б.
«Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в водоканале.
