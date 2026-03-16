В Алтайском крае объявили режим "черного неба"

Неблагоприятные метеорологические условия продлятся до вечера 17 марта

16 марта 2026, 19:31, ИА Амител

На территории городских и сельских поселений Алтайского края и в Барнауле введен режим "черного неба", сообщил региональный Гидрометцентр.

Режим действует с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта.

«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы», — предупреждают синоптики.

17 марта в крае обещают юго-западный ветер, скорость — 2–7 м/с. Преимущественно без осадков.