В Алтайском крае объявили режим "черного неба"
Неблагоприятные метеорологические условия продлятся до вечера 17 марта
16 марта 2026, 19:31, ИА Амител
Режим "черного неба" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На территории городских и сельских поселений Алтайского края и в Барнауле введен режим "черного неба", сообщил региональный Гидрометцентр.
Режим действует с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта.
«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы», — предупреждают синоптики.
17 марта в крае обещают юго-западный ветер, скорость — 2–7 м/с. Преимущественно без осадков.
09:34:00 17-03-2026
А делать то что?