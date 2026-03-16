Размер пенсии в России может составить почти 50 тысяч рублей
Планомерное накопление стажа и официальное трудоустройство — ключевые факторы для роста будущей пенсии
16 марта 2026, 18:35, ИА Амител
Страховая пенсия складывается из фиксированной части и пенсионных коэффициентов, накопленных за трудовую деятельность, рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. На данный момент один пенсионный коэффициент оценивается в 156,76 рубля, а фиксированная выплата — в 9584,69 рубля.
«Некоторые граждане могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В частности, это касается тех, кто содержит нетрудоспособных членов семьи, таких как дети до 18 лет. Также доплаты положены тем, кто завершил обучение по основным образовательным программам до 1 сентября текущего года, и студентам до 23 лет, обучающимся очно», — отметил он.
Размер дополнительных выплат зависит от числа иждивенцев и составляет 3194,90 рубля на каждого, но не более чем за трех человек. Максимальная сумма доплат может достигать 9584,69 рубля. Так, если страховая пенсия по старости составляет 28,5 тыс. рублей, то с учетом доплаты за одного иждивенца она увеличится до 31 694,90 рубля, а за троих — до чуть более 38 тыс. рублей.
«Пенсионеры старше 80 лет также имеют право на дополнительные выплаты. Если у них есть иждивенцы, фиксированная часть пенсии удваивается до 19 169,38 рубля, а также назначается доплата за уход в размере 1413,86 рубля. Максимальная пенсия для 80-летних с учетом всех надбавок может превышать 49 тысяч рублей», — заключил Балынин.
Ранее в Совфеде оценили соотношение пенсий и зарплат и сделали прогноз на 15 лет.
18:48:40 16-03-2026
Картинка гуд - сиди себе в коттедже, у камина, с стканчиком портвешка, покачиваясь в кресле-качалке, у камина, после лыжной пробежки по сосновому бору, а пенсия на карточку капает и капает... Благодать, ляпота...
19:44:12 16-03-2026
Может составить. А может и не составить. Может, какая-нибудь терешкова вылезет на трибуну и будет трясти мешком писем от трудящихся, где все они умоляют отменить пенсии, а на съэкономленые деньги увеличить оклад депутатам...
20:07:43 16-03-2026
как-то ловко они с >> фиксированная выплата — в 9584,69 рубля.>> перескочили на >>если страховая пенсия по старости составляет 28,5 тыс. рублей>>. А если поближе к реальности?
21:00:33 16-03-2026
Гость (20:07:43 16-03-2026) как-то ловко они с >> фиксированная выплата — в 9584,6... А реальность у всех разная.
20:57:35 16-03-2026
Чем круче повысится пенсия, тем явнее обесценится рубль, т.е. "благополучие" пенсионеров в лучшем случае сохранит нынешний уровень нищеты, а в худшем - продолжит свою деградацию!
20:57:53 16-03-2026
Максимальная пенсия для 80-летних с учетом всех надбавок может превышать 49 тысяч рублей»------- все понятно...
08:50:53 17-03-2026
У военных уже есть, а недавно и про летчиков-испытателей писали, там если разбросить пенсию на всех пенсов АК, то и поболе 50 тр. будет.
08:55:37 17-03-2026
Надо понимать,что какого то радикального изменения в доходах основной части пенсионеров не предвидится.Не видно тут каких либо предпосылок.Зачем тогда сотрясать воздух попусту?
12:10:56 17-03-2026
Афиноген (08:55:37 17-03-2026) Надо понимать,что какого то радикального изменения в доходах... А сейчас все "новости" про социалку такие: блаблабла и больше ничего
09:09:48 17-03-2026
Средняя зарплата в Алтайском крае 62т. Это меньше 2.5 бал. Пусть 40 лет житель Алтайского края отработал до назначения пенсии.Заработал 100 пенсионных балла. Стоимость балла указана 157р.Плюс б25285азовая часть 9585р. Подсчитать пенсию среднего жителя Алтайского края не сложно. 25285р. А дальше мечты...
12:32:14 17-03-2026
Гость (09:09:48 17-03-2026) Средняя зарплата в Алтайском крае 62т. Это меньше 2.5 бал. П... Вы один реалист на этом сайте! - жму руку!....
12:35:10 17-03-2026
Судьи, полицейские и другие правоохранители в 45 лет могут идти на пенсию и получать больше ста тысяч рублей в месяц. Некоторые еще и подрабатывают. Где социальная справедливость?
12:58:57 17-03-2026
Пенсия будет 50000, коммуналка 40000, бутылка молока 5000, а хлеб 3000. Радость то какая.