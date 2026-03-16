Планомерное накопление стажа и официальное трудоустройство — ключевые факторы для роста будущей пенсии

16 марта 2026, 18:35, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / amic.ru

Страховая пенсия складывается из фиксированной части и пенсионных коэффициентов, накопленных за трудовую деятельность, рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. На данный момент один пенсионный коэффициент оценивается в 156,76 рубля, а фиксированная выплата — в 9584,69 рубля.

«Некоторые граждане могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В частности, это касается тех, кто содержит нетрудоспособных членов семьи, таких как дети до 18 лет. Также доплаты положены тем, кто завершил обучение по основным образовательным программам до 1 сентября текущего года, и студентам до 23 лет, обучающимся очно», — отметил он.

Размер дополнительных выплат зависит от числа иждивенцев и составляет 3194,90 рубля на каждого, но не более чем за трех человек. Максимальная сумма доплат может достигать 9584,69 рубля. Так, если страховая пенсия по старости составляет 28,5 тыс. рублей, то с учетом доплаты за одного иждивенца она увеличится до 31 694,90 рубля, а за троих — до чуть более 38 тыс. рублей.

«Пенсионеры старше 80 лет также имеют право на дополнительные выплаты. Если у них есть иждивенцы, фиксированная часть пенсии удваивается до 19 169,38 рубля, а также назначается доплата за уход в размере 1413,86 рубля. Максимальная пенсия для 80-летних с учетом всех надбавок может превышать 49 тысяч рублей», — заключил Балынин.

Ранее в Совфеде оценили соотношение пенсий и зарплат и сделали прогноз на 15 лет.