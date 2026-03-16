Несколько домов, колледж и детсад остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле

Повреждение обещают устранить к полуночи

16 марта 2026, 19:03, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле специалисты водоканала устраняют повреждение водопровода диаметром 100 мм на улице П. Сухова, 71.

"Росводоканал Барнаул" публикует список адресов, по которым на время ремонтных работ не будет холодной воды.

Многоквартирные жилые дома:

ул. Беляева, 26;

ул. П. Сухова, 77, 77а;

ул. Глушкова, 7а (общежитие).

Социальные объекты:

ул. П. Сухова, 71 (колледж);

ул. П. Сухова, 79 (детский сад).

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Ориентировочное время устранения — 24:00», — сообщили в водоканале.

С 18:45 по адресу ул. Глушкова, 7а, для жителей организован подвоз воды.