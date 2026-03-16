В Госдуме разъяснили механизм повышения стоимости ЖКУ в зимний период 2026 года
Граждане могут проверить начисления и запросить перерасчет при обнаружении ошибок
16 марта 2026, 18:00, ИА Амител
Некоторые россияне жалуются на резкое увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), однако общего роста цен по всей стране не произошло. Проблемы с оплатой возникли в отдельных регионах. Как сообщила "Общественной Службе Новостей" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, основная причина — переход на оплату отопления по факту его использования.
Рост стоимости ЖКУ связан с платежами за тепло и изменением нормативов потребления холодной воды, а также с индексацией платежей в некоторых муниципалитетах.
«Большинство регионов перешли на оплату отопления по фактическому потреблению, то есть жильцы платят только за те месяцы, когда услуга была оказана. В то же время в Москве и некоторых других регионах оплата производится равномерно в течение года, без сезонных скачков», — отметила Разворотнева.
При оплате по факту потребления жильцы платят по показаниям счетчика. В холодные месяцы сумма в платежке увеличивается, но с завершением отопительного сезона эта статья расходов исчезает из квитанции.
Еще одной причиной роста платежей стало увеличение норматива потребления холодной воды вдвое. Если в доме нет счетчика, то оплата производится по нормативу. Раньше норматив умножался на 1,5, теперь — на 3. В квартирах без счетчиков при проживании нескольких человек на каждого рассчитывается норматив, умноженный на три, что приводит к значительным суммам в квитанциях.
«Необходимо проверить, установлен ли у вас счетчик, прошел ли он проверку и сдавались ли показания за последние полгода. Если этого не делалось, то может произойти значительное увеличение платы за воду», — предупредила парламентарий.
Кроме того, рост взносов на капитальный ремонт, который регионы индексируют в начале года, также способствовал увеличению стоимости ЖКУ.
«Проблема резкого роста цен на ЖКУ требует индивидуального подхода, и делать выводы на всю страну было бы неправильно. В случае возникновения проблем нужно обращаться в Госжилинспекцию. Каждый гражданин имеет право на перерасчет и возможность взыскания штрафа в свою пользу в случае обнаружения ошибки при начислении платы», — заключила Разворотнева.
ФАС нашла 100 млрд за переплату ЖКХ
кто за это сядет?
кто а это будет уволен?
когда сделают перерасчет?
18:18:50 16-03-2026
Когда перерасчёт сделают по переплата на 100 млрд рублей?
18:35:32 16-03-2026
От народ наивный.....когда когда ? 100млрд....
Они всё делают чтобы у вас их забрать ,а вы думаете когда там вам их вернут,перевернут .
Вся шайа там одно и то же дело делает -отжимает бабки у вас. Наивные блин.
20:43:34 16-03-2026
Нашли 100 лярдов...А не нашли триллиона 2-3...
09:48:47 17-03-2026
Проблема резкого роста цен на ЖКУ требует индивидуального подхода, и делать выводы на всю страну было бы неправильно - т.е управление по тарифам завышает тарифы...губернатор подписывает повышение тарифов для монополистов...а здесь нам лапшу раздают, СМИ правду о чем писать могут?