Граждане могут проверить начисления и запросить перерасчет при обнаружении ошибок

16 марта 2026, 18:00, ИА Амител

Некоторые россияне жалуются на резкое увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), однако общего роста цен по всей стране не произошло. Проблемы с оплатой возникли в отдельных регионах. Как сообщила "Общественной Службе Новостей" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, основная причина — переход на оплату отопления по факту его использования.

Рост стоимости ЖКУ связан с платежами за тепло и изменением нормативов потребления холодной воды, а также с индексацией платежей в некоторых муниципалитетах.

«Большинство регионов перешли на оплату отопления по фактическому потреблению, то есть жильцы платят только за те месяцы, когда услуга была оказана. В то же время в Москве и некоторых других регионах оплата производится равномерно в течение года, без сезонных скачков», — отметила Разворотнева.

При оплате по факту потребления жильцы платят по показаниям счетчика. В холодные месяцы сумма в платежке увеличивается, но с завершением отопительного сезона эта статья расходов исчезает из квитанции.

Еще одной причиной роста платежей стало увеличение норматива потребления холодной воды вдвое. Если в доме нет счетчика, то оплата производится по нормативу. Раньше норматив умножался на 1,5, теперь — на 3. В квартирах без счетчиков при проживании нескольких человек на каждого рассчитывается норматив, умноженный на три, что приводит к значительным суммам в квитанциях.

«Необходимо проверить, установлен ли у вас счетчик, прошел ли он проверку и сдавались ли показания за последние полгода. Если этого не делалось, то может произойти значительное увеличение платы за воду», — предупредила парламентарий.

Кроме того, рост взносов на капитальный ремонт, который регионы индексируют в начале года, также способствовал увеличению стоимости ЖКУ.