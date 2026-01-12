Стало известно, что россияне читали в 2025 году
Из классиков в лидерах произведения Достоевского
В прошедшем году в книжной сфере отчетливо прослеживались читательские предпочтения. Согласно информации "Коммерсанта", лидирующую позицию заняла художественная литература, особенно современная проза.
Бестселлером стал японский роман "Если все кошки в мире исчезнут". Параллельно возрос интерес к мистическим и фантастическим произведениям, а среди классиков наиболее востребованным оказался Федор Достоевский.
В то же время популярность эзотерической литературы продемонстрировала спад. Аналитики предполагают, что в будущем читательский фокус может переключиться на классические произведения, детскую литературу и научно-популярные издания.
