В России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека из-за наркотиков

23 марта 2026, 14:01, ИА Амител

Человек читает электронную книгу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Романы "Гэм" Эриха Марии Ремарка и "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека попадут под обязательную маркировку в России — их переводы вышли после 1990 года и подпадают под действие закона против пропаганды наркотиков. Об этом говорится в отраслевом перечне книг с упоминанием наркотических средств, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 1 марта вступили в силу поправки в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах": теперь за распространение произведений с упоминанием наркотиков может наступить уголовная и административная ответственность.

Чтобы минимизировать риски штрафов и выработать единую практику применения закона, издатели подготовили специальный перечень книг, требующих маркировки, — он опубликован на сайте Российского книжного союза.

В список вошли не только современные произведения Стивена Кинга, Чака Паланика, Харуки Мураками, книги российских авторов Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, но и переводы классической литературы, выпущенные после 1 августа 1990 года.

Как пояснила Елена Бейлина, председатель Комитета РКС по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка, под действие закона не подпадает классика и ее переводы, увидевшие свет до указанной даты. Однако современные переводы зарубежной классики с упоминанием наркотиков однозначно требуют маркировки.

Например, роман Ремарка "Гэм", переведенный Н. Федоровой с немецкого в 2017 году, и роман Стейнбека "К востоку от Эдема" соответствуют условиям для нанесения маркировки. Аналогичная ситуация с переводами рассказов Жана‑Поля Сартра из сборника "Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет" — они были сделаны в период с 2014 по 2019 год.

Напомним, Минцифры России утвердило порядок маркировки таких произведений: на обложке должен размещаться предупреждающий знак вместе с текстовым сообщением.

Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допустимо использовать специальную наклейку с оповещением о наличии соответствующей информации. Кроме того, любые упоминания наркотических или психотропных веществ в литературе допускаются только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.

При этом утвержденный ведомством перечень подлежащих маркировке произведений не содержит конкретных названий и авторов — в нем указано, что маркировать нужно книги, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотиках.

Ранее стало известно, что россияне читали в 2025 году. Из классиков в лидерах произведения Достоевского.