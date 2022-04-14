В Бийске из-под земли забил огромный коммунальный фонтан

Возле здания городского суда Бийска из-под земли забил огромный коммунальный фонтан. Как сообщает «Бийский рабочий», вода лилась более получаса, а высота столба достигла почти 10 метров.

Авария произошла на тепловых сетях. Специалисты разбираются в причинах случившегося.

Также в компании отметили, что температура теплоносителя в месте прорыва составляла 63 градуса. Сейчас там работает оперативно-ремонтная бригада, началось вскрытие асфальта.

Очевидцы произошедшего в соцсетях также рассказали, что выброшенные струёй воды куски асфальта и камни повредили стоявшие рядом автомобили. В СГК же отметили, что к ним такая информация не поступала. Люди в инциденте не пострадали.

Напомним, что ранее СГК сообщила об отключении в Бийске подачи горячей воды и отопления из-за ремонтных работ. Оно затронет 192 жилых дома от ул. Васильева до района Переезд, включая частный сектор Мочище.