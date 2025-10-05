Более 500 единиц снегоуборочной техники выйдут зимой на алтайские трассы
Готовность машин проверили региональные власти
05 октября 2025, 07:22, ИА Амител
В зимний период на территории Алтайского края и Республики Алтай планируется использование до 513 единиц специализированной техники для обслуживания дорог. Сотрудники ФКУ Упрдор "Алтай" проверили готовность подрядных организаций.
В некоторых районах Республики Алтай дорожные службы уже перешли к работе в зимних условиях. Подходит к концу устранение незначительных повреждений дорожного покрытия, но техника находится в полной готовности к эксплуатации. Регион обеспечил себя запасами песка, песко-соляной смеси и антигололедных реагентов, а диспетчерские службы работают без перерывов.
На федеральных автодорогах Алтайского края, включая трассы А-321, А-322 и Р-256 "Чуйский тракт", предстоящей зимой будет задействовано 382 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры и роторные снегоочистители. В Республике Алтай подготовлена 131 единица техники и созданы значительные запасы материалов. На Семинском перевале уже израсходовано 225 тонн антигололедных средств.
15:06:39 05-10-2025
Сколько единиц - не важно. Важно, будет ли убираться снег? Или опять на бумаге тонны вывезенного снега, а по улицам не пройти и не проехать.