Спортсменам из России отказались вручать подарочные смартфоны на Олимпиаде-2026
18 февраля 2026, 11:01, ИА Амител
Российские спортсмены, прибывшие на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италию, не получили от организаторов фирменные мобильные телефоны, которые вручаются всем участникам при заселении в Олимпийскую деревню. Об этом ТАСС сообщили сами атлеты.
Перед стартом Игр одна из южнокорейских компаний — спонсор Международного олимпийского комитета — представила эксклюзивную версию смартфона для участников Олимпиады. Об этом также в своем Telegram-канале рассказал ски-альпинист Никита Филиппов.
«Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — отметил он.
Как заявила пресс‑служба компании, дизайнерские устройства должны быть переданы почти 3800 спортсменам, приехавшим на соревнования.
Аналогичная ситуация сложилась на летней Олимпиаде в 2024 году. Тогда российские спортсмены также не получили смартфоны этого производителя.
При этом на всех предыдущих Олимпийских играх россиянам вручали такие же подарки, как и остальным участникам соревнований.
Ранее сообщалось, почему очередная Олимпиада запомнится скандалами, а не достижениями. С отходом от нейтралитета МОК погрузил олимпийское движение в кризис, считают эксперты.
вчера новость про кока колу была, которая всегда в ашане и в ленте стояла и в других магазинах.
и никому кроме вашего веса не вредила и не мешала.
диванные патриоты визгом зашлись, вереща, что все вОрОги и нужно расстреливать ))
\почему что горевать от вражьих смартфонах из южно-корейской иноземщины ))
11:59:58 18-02-2026
я чувствовал что Самсунг нас не любит, и перешел на Айфон.
12:16:15 18-02-2026
Юрий (11:59:58 18-02-2026) я чувствовал что Самсунг нас не любит, и перешел на Айфон. ... Texet - наше всё
13:59:06 18-02-2026
Юрий (11:59:58 18-02-2026) я чувствовал что Самсунг нас не любит, и перешел на Айфон. ... SONY
12:23:56 18-02-2026
Спортсменам из России. Ни государства, ни флага. Кому дарить?
12:43:18 18-02-2026
Печк Ин из Сеула зажал посылку.
13:32:47 18-02-2026
Они что без телефонов прилетели?
15:17:33 18-02-2026
Гость (13:32:47 18-02-2026) Они что без телефонов прилетели?... прилетели с телефонами. Но просто как то обидно... Не по людски это
15:29:31 18-02-2026
"Распаковка экипировки для нейтральных атлетов!"------ Вы, ребята, сами себе выбрали нейтральный статус. Так что к России не прилепляйтесь. Краем левого глаза смотрю за результатами, и в спорте вы из себя ничего не показали... За что вам еще и модные телефоны выдавать?
16:18:37 18-02-2026
Гость (15:29:31 18-02-2026) "Распаковка экипировки для нейтральных атлетов!"------ Вы, р... вы даумаю и 100м не пробежите и 3 раза не подтянетесь. Не всем быть чемпионами. Но стремиться и бороться то нужно. Что они и делают
15:34:28 18-02-2026
"Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — отметил он."
Зависть в каждой букве... Обделили бедолажек. Вы никто и звать вас никак. И никакой страны вы не представляете!! Моторолку древнюю кнопочную каждой/му и хватит.
16:17:15 18-02-2026
это вы - "Вы никто и звать вас никак" раз даже имя вам стыдно написать. Они спортсмены, всю жизнь тренируются, олимпиада раз в 4 года и что - они должны были не ехать ? Пусть и без флага но все понимают что это спортсмены России.