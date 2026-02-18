Спортсменам из России отказались вручать подарочные смартфоны на Олимпиаде-2026

18 февраля 2026, 11:01, ИА Амител

Телефон, связь, интернет / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Российские спортсмены, прибывшие на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италию, не получили от организаторов фирменные мобильные телефоны, которые вручаются всем участникам при заселении в Олимпийскую деревню. Об этом ТАСС сообщили сами атлеты.

Перед стартом Игр одна из южнокорейских компаний — спонсор Международного олимпийского комитета — представила эксклюзивную версию смартфона для участников Олимпиады. Об этом также в своем Telegram-канале рассказал ски-альпинист Никита Филиппов.

«Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — отметил он.

Как заявила пресс‑служба компании, дизайнерские устройства должны быть переданы почти 3800 спортсменам, приехавшим на соревнования.

Аналогичная ситуация сложилась на летней Олимпиаде в 2024 году. Тогда российские спортсмены также не получили смартфоны этого производителя.

При этом на всех предыдущих Олимпийских играх россиянам вручали такие же подарки, как и остальным участникам соревнований.

