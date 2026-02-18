В Барнауле пьяный уголовник пробрался в квартиру и просил у ребенка деньги на алкоголь

Родителям, которые попытались задержать злоумышленника, он угрожал ножом

18 февраля 2026, 10:46, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения проник в чужую квартиру и требовал денег у ребенка. Подробности сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел, когда родители девочки ненадолго вышли из дома, попросив запереть за ними дверь. Ребенок не услышал просьбу и лег спать. Этим воспользовался проходивший мимо незнакомец: он открыл незапертую дверь и вошел.

«Мужчина присел на диван, где спала девочка, и разбудил ее. Испуганный ребенок закричал, а непрошеный гость спросил, есть ли у нее деньги. Услышав отрицательный ответ, он просто ушел», — говорится в сообщении.

Девочка сразу позвонила матери. Вернувшийся отчим встретил злоумышленника в подъезде и попытался выяснить, зачем тот вломился в квартиру. В ответ мужчина достал складной нож, начал размахивать им и угрожать расправой.

В суде барнаулец признал вину. Выяснилось, что ранее он уже был осужден условно за тяжкое преступление. Суд отменил условное наказание и назначил реальный срок — три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.