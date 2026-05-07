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Более 70% сыров, произведенных в Алтайском крае, вывозится за пределы региона

На складах продукция не задерживается

07 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Производство сыра в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Производство сыра в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край является одним из основных производителей сыров в России, при этом на складах продукция не задерживается, пишет "Атмосфера".

Ранее ТАСС со ссылкой на "Союзмолоко" сообщил, что запасы сыров на складах переработчиков в России в первом квартале 2026 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«У нас на складах не лежит ничего, более 70% сыров вывозится за пределы края», - указали в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Кстати, многие годы Алтайский край занимал первое место в стране, а сейчас - на второй строчке после Московской области.

В 2025 году, по данным Алтайкрайстата, в регионе произвели 57,9 тыс. тонн сыров - это примерно 7% от общероссийских объемов. А в первом квартале 2026 года предприятия региона произвели 12,6 тыс. тонн сыров.

В 2024 году три алтайских производителя твердых и полутвердых сыров вошли в топ-20 крупнейших российских производителей этой продукции:

  • PepsiCo, владеющая молочным заводом в Рубцовске - 22,3 тыс. тонн сыров;
  • "Киприно" - 17 тыс. тонн;
  • "Барнаульский молочный комбинат" - 7,1 тыс. тонн.

Ранее в Госдуме предложили не утилизировать сыр, который хранится на складах, а продавать его со скидками или раздавать бесплатно малоимущим и многодетным россиянам.

Сыр / Фото: amic.ru

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Комментарии 8

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Гость

17:04:00 07-05-2026

Молока столько не надаивают, пусть вывозят химозу. Коров нет , а сыр есть!

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Гость

19:18:55 07-05-2026

Гость (17:04:00 07-05-2026) Молока столько не надаивают, пусть вывозят химозу. Коров нет... Химозу как раз не вывозят

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гость

21:53:34 07-05-2026

Гость (17:04:00 07-05-2026) Молока столько не надаивают, пусть вывозят химозу. Коров нет... Сыр это очень странный предмет, коров вроде нет, а сыр вроде есть))

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Гость

09:13:05 08-05-2026

Гость (17:04:00 07-05-2026) Молока столько не надаивают, пусть вывозят химозу. Коров нет... Где нет? В селах? Так агрохолдинги есть..или если по дорогам коровы не ходят значит нет коров...или может дефыицит молока? Ну заведите корову и попробуйте продавать молочао,таорог и прочнен из ептурального молока. Удивитсь но ооочень сложно продать

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Гость

17:04:52 07-05-2026

потому что там покупатели более платежеспособные.
а здесь - нищий, красный уголок

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Гость

21:30:00 07-05-2026

ВСЕ идет в Китай!!! возмутительно

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Гость

22:24:39 07-05-2026

Гость (21:30:00 07-05-2026) ВСЕ идет в Китай!!! возмутительно... Китайцы любят продукты с ЗМЖ. Даже предпочитают наше мороженое на растительном жире. Поэтому такие продукты гонят в КНР.

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Иван

21:32:44 07-05-2026

Это более 800 жд вагонов... Сказки какие то..

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