Более 70% сыров, произведенных в Алтайском крае, вывозится за пределы региона
На складах продукция не задерживается
07 мая 2026, 17:00, ИА Амител
Алтайский край является одним из основных производителей сыров в России, при этом на складах продукция не задерживается, пишет "Атмосфера".
Ранее ТАСС со ссылкой на "Союзмолоко" сообщил, что запасы сыров на складах переработчиков в России в первом квартале 2026 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«У нас на складах не лежит ничего, более 70% сыров вывозится за пределы края», - указали в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Кстати, многие годы Алтайский край занимал первое место в стране, а сейчас - на второй строчке после Московской области.
В 2025 году, по данным Алтайкрайстата, в регионе произвели 57,9 тыс. тонн сыров - это примерно 7% от общероссийских объемов. А в первом квартале 2026 года предприятия региона произвели 12,6 тыс. тонн сыров.
В 2024 году три алтайских производителя твердых и полутвердых сыров вошли в топ-20 крупнейших российских производителей этой продукции:
- PepsiCo, владеющая молочным заводом в Рубцовске - 22,3 тыс. тонн сыров;
- "Киприно" - 17 тыс. тонн;
- "Барнаульский молочный комбинат" - 7,1 тыс. тонн.
Ранее в Госдуме предложили не утилизировать сыр, который хранится на складах, а продавать его со скидками или раздавать бесплатно малоимущим и многодетным россиянам.
17:04:00 07-05-2026
Молока столько не надаивают, пусть вывозят химозу. Коров нет , а сыр есть!
19:18:55 07-05-2026
Гость (17:04:00 07-05-2026) Молока столько не надаивают, пусть вывозят химозу. Коров нет... Химозу как раз не вывозят
21:53:34 07-05-2026
Гость (17:04:00 07-05-2026) Молока столько не надаивают, пусть вывозят химозу. Коров нет... Сыр это очень странный предмет, коров вроде нет, а сыр вроде есть))
09:13:05 08-05-2026
Гость (17:04:00 07-05-2026) Молока столько не надаивают, пусть вывозят химозу. Коров нет... Где нет? В селах? Так агрохолдинги есть..или если по дорогам коровы не ходят значит нет коров...или может дефыицит молока? Ну заведите корову и попробуйте продавать молочао,таорог и прочнен из ептурального молока. Удивитсь но ооочень сложно продать
17:04:52 07-05-2026
потому что там покупатели более платежеспособные.
а здесь - нищий, красный уголок
21:30:00 07-05-2026
ВСЕ идет в Китай!!! возмутительно
22:24:39 07-05-2026
Гость (21:30:00 07-05-2026) ВСЕ идет в Китай!!! возмутительно... Китайцы любят продукты с ЗМЖ. Даже предпочитают наше мороженое на растительном жире. Поэтому такие продукты гонят в КНР.
21:32:44 07-05-2026
Это более 800 жд вагонов... Сказки какие то..