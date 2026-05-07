Более 70% сыров, произведенных в Алтайском крае, вывозится за пределы региона

На складах продукция не задерживается

07 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Производство сыра в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край является одним из основных производителей сыров в России, при этом на складах продукция не задерживается, пишет "Атмосфера".

Ранее ТАСС со ссылкой на "Союзмолоко" сообщил, что запасы сыров на складах переработчиков в России в первом квартале 2026 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«У нас на складах не лежит ничего, более 70% сыров вывозится за пределы края», - указали в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Кстати, многие годы Алтайский край занимал первое место в стране, а сейчас - на второй строчке после Московской области.

В 2025 году, по данным Алтайкрайстата, в регионе произвели 57,9 тыс. тонн сыров - это примерно 7% от общероссийских объемов. А в первом квартале 2026 года предприятия региона произвели 12,6 тыс. тонн сыров.

В 2024 году три алтайских производителя твердых и полутвердых сыров вошли в топ-20 крупнейших российских производителей этой продукции:

PepsiCo, владеющая молочным заводом в Рубцовске - 22,3 тыс. тонн сыров;

"Киприно" - 17 тыс. тонн;

"Барнаульский молочный комбинат" - 7,1 тыс. тонн.

Ранее в Госдуме предложили не утилизировать сыр, который хранится на складах, а продавать его со скидками или раздавать бесплатно малоимущим и многодетным россиянам.