Почти 30 тонн плавленого сыра экспортировали в Китай из Алтайского края
26 марта 2026, 23:38, ИА Амител
Сыр на столе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Из Алтайского края с начала 2026 года в Китай экспортировали 27,5 тонны плавленого сыра. При этом за аналогичный период прошлого года поставок этой продукции в КНР не было, сообщили в Россельхознадзоре.
В ведомстве уточнили, что каждая партия товара перед отправкой проходила осмотр и лабораторные исследования, а также проверку документов. По итогам контроля продукция получила экспортные ветеринарные сертификаты.
Всего в 2025 году из региона в Китай поставили 50 тонн плавленого сыра. В настоящее время КНР остается основным покупателем этой продукции из Алтайского края.
23:56:08 26-03-2026
Полвагона. Немного.
30 тысяч человек по килограмму купили.
Как в Камне-на-Оби, например.
09:23:15 27-03-2026
Гость (23:56:08 26-03-2026) Полвагона. Немного.30 тысяч человек по килограмму купили... Будет больше коров, будет и сыр с молоком..
10:42:55 27-03-2026
dok_СФ (09:23:15 27-03-2026) Будет больше коров, будет и сыр с молоком.. ... А для этого нужны условия.А их кто то создаёт?
01:21:21 27-03-2026
как-то мало. капля в море, их там почти 2 миллиарда , а тут какие-то жалкие 30 тонн...
11:39:59 27-03-2026
Гость (01:21:21 27-03-2026) как-то мало. капля в море, их там почти 2 миллиарда , а тут ... Они же не просто так ложками его едят, а например с жареными кузнечиками.
06:29:30 27-03-2026
Почти 30 тонн сыра произвели и продали предприниматели в Китай и заработали кучу денег. Вот это достижение! Это же раскрытие коммерческой тайны.
09:02:10 27-03-2026
А у нас то в магазинах такое есть или все на экспорт за лучшей ценой.
09:15:20 27-03-2026
Ну ,допустим отправили сегодня 30 тонн сыра ,завтра 300,послезавтра 1000 тонн.Кому от этого прибыль?Крестьянам?Рабочим?Что от этого поимеет наше общество?Каждый год достигаем рекордных урожаев сельхозпродукции ,а деревня вымирает.Где все эти доходы? В чьих карманах?Какая может быть заинтересованность в результатах труда при такой системе?
10:52:30 27-03-2026
Афиноген (09:15:20 27-03-2026) Ну ,допустим отправили сегодня 30 тонн сыра ,завтра 300,посл... другой вопрос, а не поторопились ли. коров сожгли, ща приток молока сильно снизится. сыр делать несчего будет. Будем покупать обратно у китайцев втридорога?
11:19:16 27-03-2026
Гость (10:52:30 27-03-2026) другой вопрос, а не поторопились ли. коров сожгли, ща приток... У нас всё может быть.