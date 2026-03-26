Почти 30 тонн плавленого сыра экспортировали в Китай из Алтайского края

26 марта 2026, 23:38, ИА Амител

Сыр на столе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Из Алтайского края с начала 2026 года в Китай экспортировали 27,5 тонны плавленого сыра. При этом за аналогичный период прошлого года поставок этой продукции в КНР не было, сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что каждая партия товара перед отправкой проходила осмотр и лабораторные исследования, а также проверку документов. По итогам контроля продукция получила экспортные ветеринарные сертификаты.

Всего в 2025 году из региона в Китай поставили 50 тонн плавленого сыра. В настоящее время КНР остается основным покупателем этой продукции из Алтайского края.