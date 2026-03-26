Почти 30 тонн плавленого сыра экспортировали в Китай из Алтайского края

26 марта 2026, 23:38, ИА Амител

Сыр на столе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Из Алтайского края с начала 2026 года в Китай экспортировали 27,5 тонны плавленого сыра. При этом за аналогичный период прошлого года поставок этой продукции в КНР не было, сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что каждая партия товара перед отправкой проходила осмотр и лабораторные исследования, а также проверку документов. По итогам контроля продукция получила экспортные ветеринарные сертификаты.

Всего в 2025 году из региона в Китай поставили 50 тонн плавленого сыра. В настоящее время КНР остается основным покупателем этой продукции из Алтайского края.

Гость

23:56:08 26-03-2026

Полвагона. Немного.
30 тысяч человек по килограмму купили.
Как в Камне-на-Оби, например.

dok_СФ

09:23:15 27-03-2026

Гость (23:56:08 26-03-2026) Полвагона. Немного.30 тысяч человек по килограмму купили... Будет больше коров, будет и сыр с молоком..

Повсекакий

10:42:55 27-03-2026

dok_СФ (09:23:15 27-03-2026) Будет больше коров, будет и сыр с молоком.. ... А для этого нужны условия.А их кто то создаёт?

Гость

01:21:21 27-03-2026

как-то мало. капля в море, их там почти 2 миллиарда , а тут какие-то жалкие 30 тонн...

Гость

11:39:59 27-03-2026

Гость (01:21:21 27-03-2026) как-то мало. капля в море, их там почти 2 миллиарда , а тут ... Они же не просто так ложками его едят, а например с жареными кузнечиками.

Гость

06:29:30 27-03-2026

Почти 30 тонн сыра произвели и продали предприниматели в Китай и заработали кучу денег. Вот это достижение! Это же раскрытие коммерческой тайны.

Гость

09:02:10 27-03-2026

А у нас то в магазинах такое есть или все на экспорт за лучшей ценой.

Афиноген

09:15:20 27-03-2026

Ну ,допустим отправили сегодня 30 тонн сыра ,завтра 300,послезавтра 1000 тонн.Кому от этого прибыль?Крестьянам?Рабочим?Что от этого поимеет наше общество?Каждый год достигаем рекордных урожаев сельхозпродукции ,а деревня вымирает.Где все эти доходы? В чьих карманах?Какая может быть заинтересованность в результатах труда при такой системе?

Гость

10:52:30 27-03-2026

Афиноген (09:15:20 27-03-2026) Ну ,допустим отправили сегодня 30 тонн сыра ,завтра 300,посл... другой вопрос, а не поторопились ли. коров сожгли, ща приток молока сильно снизится. сыр делать несчего будет. Будем покупать обратно у китайцев втридорога?

Афиноген

11:19:16 27-03-2026

Гость (10:52:30 27-03-2026) другой вопрос, а не поторопились ли. коров сожгли, ща приток... У нас всё может быть.

