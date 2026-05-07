Инициатива предполагает поддержание социально уязвимых категорий граждан, а также предотвращение утилизации пригодной к употреблению продукции

07 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Сыр / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил не утилизировать сыр, который хранится на складах, а продавать его со скидками или раздавать населению бесплатно. Об этом он рассказал в интервью Life.ru.

«На сегодняшний день сырные склады переполнены в связи с ростом производства и увеличением импорта из Беларуси. Государство не должно допускать утилизацию такого объема продуктов, особенно учитывая, что более 70 тонн сыра представляют собой значительную сумму», - отметил он.

Депутат предлагает изыскать дополнительные средства в различных сферах и направить их на снижение цен на сыр. Это позволит реализовать его через торговые сети по сниженным ценам. Также Арефьев предложил бесплатную раздачу части запасов сыра через пункты помощи малоимущим и многодетным семьям.

Однако, как сообщает URA.RU, производителям зачастую выгоднее уничтожить излишки. Продажа и бесплатная передача просроченного или некачественного сыра запрещены.

«Речь идет о товарах, которые не пользуются спросом по разным причинам: например, истекает срок годности, упаковка слегка повреждена или они не соответствуют эстетическим стандартам», — отмечается в статье.

Однако есть важный момент: продукты, передаваемые на благотворительность безвозмездно, облагаются НДС, в то время как при утилизации товара НДС не взимается. В результате продавцам невыгодно отдавать продукты нуждающимся.