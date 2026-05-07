В Госдуме предложили бедных россиян кормить сыром
Инициатива предполагает поддержание социально уязвимых категорий граждан, а также предотвращение утилизации пригодной к употреблению продукции
07 мая 2026, 14:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил не утилизировать сыр, который хранится на складах, а продавать его со скидками или раздавать населению бесплатно. Об этом он рассказал в интервью Life.ru.
«На сегодняшний день сырные склады переполнены в связи с ростом производства и увеличением импорта из Беларуси. Государство не должно допускать утилизацию такого объема продуктов, особенно учитывая, что более 70 тонн сыра представляют собой значительную сумму», - отметил он.
Депутат предлагает изыскать дополнительные средства в различных сферах и направить их на снижение цен на сыр. Это позволит реализовать его через торговые сети по сниженным ценам. Также Арефьев предложил бесплатную раздачу части запасов сыра через пункты помощи малоимущим и многодетным семьям.
Однако, как сообщает URA.RU, производителям зачастую выгоднее уничтожить излишки. Продажа и бесплатная передача просроченного или некачественного сыра запрещены.
«Речь идет о товарах, которые не пользуются спросом по разным причинам: например, истекает срок годности, упаковка слегка повреждена или они не соответствуют эстетическим стандартам», — отмечается в статье.
Однако есть важный момент: продукты, передаваемые на благотворительность безвозмездно, облагаются НДС, в то время как при утилизации товара НДС не взимается. В результате продавцам невыгодно отдавать продукты нуждающимся.
14:37:13 07-05-2026
интересно, а депутат знает, что твёрдый сыр с истёкшим сроком хранения, переплавляют, и получается плавленый сыр, который ещё долго будет лежать на полках, но цену ни в жисть на него не сбросят
21:07:14 07-05-2026
гость (14:37:13 07-05-2026) интересно, а депутат знает, что твёрдый сыр с истёкшим сроко... Навряд ли, а вы знаете, что его еще передатировать можно пару раз??, до переплавки)))
14:38:39 07-05-2026
Представляю, что будет перед выборами, захлебнёмся в инициативах. Что бы кормить, надо купить, а кто покупать будет, депутаты скинуться?
15:09:47 07-05-2026
ВВП (14:38:39 07-05-2026) Представляю, что будет перед выборами, захлебнёмся в инициат... мы все обожремся лапшой с ушей
14:44:56 07-05-2026
кормить сыром и поить вином
15:09:14 07-05-2026
Гость (14:44:56 07-05-2026) кормить сыром и поить вином...
это еще прошлый все порывался голодающие города накормить.
этак в году 2014м
14:47:20 07-05-2026
и пирожными!
14:53:15 07-05-2026
Гость (14:47:20 07-05-2026) и пирожными! ... Да, раз хлеба нет
15:23:52 07-05-2026
Сыр это прекрасно сделать доступным! Ещё сайгаков можно на мясо, они травяного выкорма, не промка, а их переизбыток, посевы уничтожают.
17:32:03 07-05-2026
Вы хотите " Светофор" с " Чижиком" переплюуть. В области продажи некондиции. Ещё в каждой " Марийке" есть отдел некондиции и уценки. Тот кто это предложил не разу не был в супермаркетах современных для простых людей. А по факту просто подлец. Понятно если всю жизнь пользоваться доставкой или есть в ресторанах или покупать в бахетле. Это уже давно все есть. Депутата уволить за нерациональные предложения. По факту просто откровенно глупые.
21:28:01 07-05-2026
По факту просто откровенно глупые- нет, просто за "хороший" капитализм, типа - добренькие..