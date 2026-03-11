В России появится новый ГОСТ на полутвердые сыры
Документ разрешает использовать микробные химозины, уменьшает минимальный вес головок и вводит новый формат — евроблок
11 марта 2026, 10:02, ИА Амител
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на полутвердые сыры. Об этом ведомство сообщило РИА Новости. В обновленном стандарте сохранились высокие требования к сырью и ингредиентам.
В документ включены химозины микробного происхождения — они уже используются в российском и зарубежном сыроделии, отличаются высокой степенью очистки и обеспечивают стабильное качество продукции.
Изменения коснулись массы и размеров. Минимальный вес головки российского сыра снижен с 4,7 кг до 4 кг, голландского — с 1,8 кг до 1,3 кг. При этом максимальная ширина голландского сыра увеличена с 15 до 20 см.
ГОСТ также вводит возможность выпускать сыр в форме евроблока — прямоугольного бруска с округлыми гранями. Масса такой головки не должна превышать 24 кг.
Новый стандарт направлен на поддержание качества и укрепление доверия потребителей к отечественной продукции. Он начнет действовать с января 2027 года.
Ранее в России утвердили новый ГОСТ на творог. Стандарт уточняет требования к сырью, белку и кислотности.
10:06:13 11-03-2026
так понимаю, что это думские бизнесмены шарашат госты как взбесившийся принтер
10:10:59 11-03-2026
я признаю только твердый.
10:23:04 11-03-2026
сыр стал необоснованно дорогой.... В аграрном крае нет молока?
10:31:32 11-03-2026
Гость (10:23:04 11-03-2026) сыр стал необоснованно дорогой.... В аграрном крае нет молок... молока хоть залейся. совести у продаванов и перекупов нет
11:15:56 11-03-2026
Гость (10:31:32 11-03-2026) молока хоть залейся. совести у продаванов и перекупов нет ... возьмите статистику и посчитайте... у нас в крае не производят столько молока, что бы произвести столько сыра..... дальше надо объяснять - что мы едим?
12:38:45 11-03-2026
Гость (11:15:56 11-03-2026) возьмите статистику и посчитайте... у нас в крае не производ...
мне не надо.
что сы едим - лучше не задумываться
15:43:29 11-03-2026
Гость (11:15:56 11-03-2026) возьмите статистику и посчитайте... у нас в крае не производ... Ну дак возьмите статистику и посчитайте, у нас не так много сыра производится, сколько могло бы из имеющегося количества молока. Молока избыток даже, а вы про сыр сказки сочиняете.
10:46:39 11-03-2026
тарифы, логистика, налоги да и работники постоянно ноют что денег добавить надо.
Вот и цены
11:07:17 11-03-2026
Гость (10:46:39 11-03-2026) тарифы, логистика, налоги да и работники постоянно ноют что ... Работники должны за похлëбку работать?
11:21:00 11-03-2026
Нет, деньги должны получать только хозяева бизнеса и те, кому они взятки дают, за то что разрешают производить дерьмо в маленьких упаковках по цене килограмма нормальной продукции..
11:43:02 11-03-2026
А молоко у производителей по сколько закупают 20 ре за литр или того меньше?
12:41:45 11-03-2026
Вы там нового челоовечка чтоли нашли, и он выполняет план по переписанию ГОСТов? Че некуда бюджет потратить? Всеравно все по ТУ производится.