В России появится новый ГОСТ на полутвердые сыры

Документ разрешает использовать микробные химозины, уменьшает минимальный вес головок и вводит новый формат — евроблок

11 марта 2026, 10:02, ИА Амител

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на полутвердые сыры. Об этом ведомство сообщило РИА Новости. В обновленном стандарте сохранились высокие требования к сырью и ингредиентам.

В документ включены химозины микробного происхождения — они уже используются в российском и зарубежном сыроделии, отличаются высокой степенью очистки и обеспечивают стабильное качество продукции.

Изменения коснулись массы и размеров. Минимальный вес головки российского сыра снижен с 4,7 кг до 4 кг, голландского — с 1,8 кг до 1,3 кг. При этом максимальная ширина голландского сыра увеличена с 15 до 20 см.

ГОСТ также вводит возможность выпускать сыр в форме евроблока — прямоугольного бруска с округлыми гранями. Масса такой головки не должна превышать 24 кг.

Новый стандарт направлен на поддержание качества и укрепление доверия потребителей к отечественной продукции. Он начнет действовать с января 2027 года.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ на творог. Стандарт уточняет требования к сырью, белку и кислотности.