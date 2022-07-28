Альфа-Банк поможет получить малому бизнесу до 50 млн рублей за один день

Компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели теперь могут получить кредит до 50 млн рублей под залог недвижимости или автомобиля за один день без лишних вопросов, сообщили в Альфа-Банке.

Кредит сроком до 10 лет можно оформить на любые бизнес-цели. Банк удалённо и бесплатно оценит залог и зарегистрирует сделку. Деньги поступят сразу на расчётный счёт. Для оформления кредита не нужны финансовые документы и отчётность, даже если бизнес только зарегистрирован.

«Мы всегда готовы поддержать клиентов малого бизнеса и предоставить лучшие условия. И сейчас благодаря новому предложению „Деньги в дело“, мы оперативно профинансируем любые бизнес-цели предпринимателей без лишних вопросов», — рассказал руководитель дирекции развития кредитных продуктов малого бизнеса Альфа-Банка Владимир Стукалов.

Альфа-Банк — победитель в номинации «Лучшие условия кредитования малого бизнеса» в рамках исследования Frank RG за 2021 год.

Узнать подробнее об условиях и оставить заявку на кредит можно на сайте банка.