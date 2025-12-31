Со слов астролога, в 2026 году самыми удачливыми будут четыре знака

31 декабря 2025, 18:45, ИА Амител

Лошадь в огне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Согласно восточному календарю, 2026-й – год Красной Огненной Лошади. На протяжении 12 месяцев она будет приносить особую удачу четырем знакам зодиака. Об этом изданию aif.ru рассказал астролог Виктор Богданов.

Так, с его слов, Огненная Лошадь больше всех будет поддерживать Овнов, Львов, Стрельцов и Близнецов.

«Я вижу наибольшую поддержку у Овнов, Львов и Стрельцов – огненная природа Лошади усиливает их инициативу и скорость реализации планов. Также удача будет у Близнецов, благодаря гармоничным аспектам Юпитера и активным воздушным потокам. Это год, когда смелые решения действительно вознаграждаются», – поделился прогнозом Богданов.

Также для привлечения удачи астролог порекомендовал ставить на новогодний стол мандарины, рыбные блюда и пельмени. Елку он посоветовал наряжать серебристыми и красными игрушками, а праздничный наряд выбрать в черно-синих тонах.