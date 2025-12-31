Орнитолог из Новосибирска посадила на диету миниатюрных сов, растолстевших в неволе

Птицы долго жили в городской квартире, из-за чего у них начались проблемы со здоровьем

31 декабря 2025, 17:45, ИА Амител

Совы / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Ветеринар из Новосибирска приютила и посадила на диету двух краснокнижных сов-сплюшек. Птички размером с ладонь растолстели в неволе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Ветеринар-орнитолог Мария Боровская рассказала, что история сов началась летом 2025-го в Симферополе. С ее слов, местные жители нашли птиц на улице, но, забирая домой, не учли их особенности:

«Подумали, что нашли птенцов, но это были слетки. Слетками называют "подростков" среди птиц, которые учатся летать и добывать еду, помощь людей им не нужна. Но этих сплюшек забрали домой: люди не учли, что это насекомоядные совы, ночью они очень активные, "разговаривают" и шебуршат. К осени хозяевам это надоело, и они обратились к волонтерам», – отметила она.

Сов забрали в Самару, оттуда их доставили на поезде в Новосибирск. Мария назвала птиц Моней и Фраем. За время жизни в квартире у них появились проблемы со здоровьем: у Мони была шишка на глазу, ее вылечили. А у Фрая были паразиты, которые повредили правый глаз, и теперь слеток видит только левым.

Совы / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Насекомоядных сов кормили курицей. От этого птицы растолстели, а перья у них стали сальными и начали выпадать, особенно на хвосте. Они не могут летать, пока не восстановят оперение и печень. Со слов орнитолога, это произойдет через две-три линьки.

«А еще Моня и Фрай сидят на диете – едят насекомых, овощи и фрукты. Любят новогодние мандарины, морковь и яблоки, мы им нарезаем легкий салатик», – добавила Мария Боровская.

Сплюшки живут в вольере при частном доме. Ветеринар ежедневно устраивает им тренировки для похудения. Например, совы запрыгивают на новогоднюю елку и скачут внутри.

«Моня схватил шапочку-украшение и бегал с ней по ветвям. Фрай поспокойнее – сел на ветку и сидел, мы надели ему новогоднюю шапочку. Он так и сидел с ней, удалось сделать пару фото. А потом дальше продолжили тренировки для похудения», – рассказала орнитолог.

Совы / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Обычные сплюшки, или "зорьки" – одни из самых маленьких сов на планете, вес взрослой птицы около 60–130 грамм. Они внесены в Красные книги 30 регионов России, в Новосибирской области бывают только пролетом. В Красной книге России сплюшки находятся в списке редких видов с сокращающейся численностью.

Боровская добавила, что птицы уже не смогут вернуться в природу из-за необратимых изменений, виной которых стала человеческая безграмотность. Совы останутся жить у нее в вольере.