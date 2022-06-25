Алтайские риелторы предрекают рост цен на жилье на фоне роста спроса на ипотеку

В Алтайском крае на 20% вырос спрос на льготную ипотеку. Такие данные приводят риэлторы и подтверждают в банках региона. О снижении ставки по ипотеке до семи процентов, на Петербургском экономическом форуме, объявил президент Владимир Путин. Ранее этот показатель был на уровне 9%.

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Программа по выдаче льготной ипотеки начала действовать в мае 2020 года. Ставка за это время менялась от шести с половиной до 12% годовых. Определённо, такие условия были привлекательны, рассказала главный экономист отделение Барнаул Банка России Светлана Геслер «Business FM Барнаул»:

«По программе льготной ипотеки в Алтайском крае оформляется каждый восьмой ипотечный кредит. По данным „ДОМ.РФ“, сначала года жители края получили по этой программе 745 ипотечных кредитов на сумму 1 миллиард 710 миллионов рублей».

Сейчас займы на покупку жилья под льготный процент выдают Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие». Эксперты предрекают резкое увеличение спроса на подобные займы. Цена на квартиры, по словам президента союза риэлторов Алтайского края Марины Ракиной, пока не изменилась, но стоимость жилья будет расти:

«Стоимость на жильё держится весь весенний период и летом, жильё пока по той же стоимости, никакого роста или падения нет на первичном рынке. Но то, что цена будет расти — вероятность очень высока, это связано, в большей степени, с уровнем строительства. Всегда была на нуле одна цена, у застройщика на котловане к завершению строительства — другая цена. Мы понимаем какие-то инфляционные моменты будут накладываться на этот продукт, на стоимость первичного жилья. И, конечно, если будет спрос, это тоже определённо точка роста стоимости, она присутствует в этом сегменте на первичном рынке».

Воспользоваться льготой можно на прежних условиях: при приобретении жилья на первичном рынке, по договору долевого участия, а также на покупку дома или земельного участка на его строительство.

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Программа будет действовать до конца 2022 года. По мнению ряда экспертов, новые условия можно считать гарантией устойчивого развития отрасли и условием выравнивания покупательской активности на рынке.