Ранее сообщалось о том, что не во всех клиниках есть нужные препараты

01 апреля 2026, 06:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Алтайском крае начинается сезон клещей. Уже 30 марта в Барнауле зафиксировали первый случай присасывания. А федеральные эксперты прогнозируют, что в 2026 году клещей на Алтае будет больше обычного из-за обилия снега зимой. Между тем ранее региональные СМИ сообщали, что вакцина есть не во всех прививочных кабинетах.

О том, есть ли в Алтайском крае дефицит вакцины от клещевого энцефалита и кому прививка положена бесплатно, amic.ru рассказала главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова.

Хватает ли вакцины?

Вакцины против клещевого энцефалита в Алтайском крае хватает, заверила Переладова. По ее словам, никакого дефицита препаратов в негосударственных прививочных кабинетах не наблюдается.

«Вакцина есть в достаточном количестве, причем несколько торговых наименований. Все представленные препараты работают хорошо, имеют документы эффективности и безопасности», — сказала Переладова.

Она напомнила, что государственные медучреждения вакцинацией взрослого населения не занимаются. Привиться против энцефалита в Алтайском крае совершеннолетний житель может либо за собственные деньги, либо за средства своего работодателя. Даже для категории граждан, которым вакцинация положена из-за характера их работы, бесплатных уколов нет.

Бесплатно — только дети

А вот детям от 3 до 18 лет прививки ставят бесплатно, напомнила эпидемиолог.

«В рамках исполнения госпрограммы "Развитие здравоохранения Алтайского края" наш регион закупает вакцину для детей за собственные средства. В настоящее время в крае есть более 20 тысяч доз — все детские поликлиники до единой имеют вакцину. Дети активно прививаются. Момент для вакцинации сейчас отличный — активных выездов на природу еще нет. А клещи уже как раз начинают входить в пору своей деятельности», — рассказала врач.

По ее словам, на 2026 год в Алтайском крае запланирована закупка еще более 100 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита для детей.

Переладова подчеркнула, что на примере детской вакцинации можно увидеть, насколько эффективно работает препарат.

«Эффективность всегда оценивается по заболеваемости и смертности. Обращаемость с присасыванием клеща среди детей достаточно высокая — одна-две тысячи человек за сезон. Но при этом ни случаев заболевания, ни тяжелых форм, ни осложнений, ни тем более летальных исходов мы не регистрируем. Дети не болеют по одной простой причине — они привитые, а вакцина хорошо работает», — настаивает специалист.

Для сравнения она привела статистику по взрослым, которые прививаются не так массово: ежегодно в Алтайском крае регистрируется до 30 случаев заболевания энцефалитом, а единичные летальные случаи регистрируются раз в два-три года.

Также Переладова напомнила, что для получения защиты от энцефалита нужен полный вакцинальный курс. Он включает в себя три прививки: два укола в рамках первичной вакцинации, а затем один укол в рамках ревакцинации. Только после этого человек считается привитым.

"Не забывайте о страховке"

Людям, пострадавшим от укуса клеща, проводят постконтактную иммунопрофилактику. Варианта два: либо укол иммуноглобулина (и детям, и взрослым), либо курс препарата "Йодантипирин" (только для взрослых). Оба метода работают эффективно, уверяет эксперт.

С иммуноглобулином ситуация такая же, как с прививками: детям укол положен бесплатно, а взрослым — лишь за свой счет. Но можно оформить страховку от клеща, и тогда за спасительный укол платить не придется.

«Вопросами иммуноглобулина для взрослых у нас занимаются страховые компании. Он есть в наличии. Сейчас самое время застраховаться от присасывания клещей. В случае укуса нужно обратиться со страховкой в травмпункт, если вы в городе, или в ближайшую ЦРБ, если вы в сельской местности. При наличии полиса укол иммуноглобулина для пострадавшего бесплатный», — пояснила Ирина Переладова.

Для детей в Алтайском крае закупили более пяти тысяч миллилитров препарата. Укол ставят не только непривитым: если к ребенку присосалось сразу много клещей или укусы находятся на голове или шее, ему тоже проводят экстренную профилактику. Решение о том, ставить ли иммуноглобулин, принимает врач во время осмотра.

Эпидемиолог упомянула и еще один плюс страховки: многие полисы включают в себя в том числе и лабораторное исследование клеща. Эта процедура позволяет выяснить наверняка, был ли укусивший вас клещ переносчиком энцефалита. И государственные, и частные лаборатории оказывают эту услугу платно, но страховка позволяет не платить за исследование.

"Если время упущено, иммуноглобулин уже бесполезен"

При этом Переладова подчеркнула, что обратиться за медпомощью после присасывания клеща нужно как можно скорее. У врачей есть 72 часа, чтобы поставить укол иммуноглобулина или начать курс лечения "Йодантипирином". В противном случае профилактика уже не имеет смысла.

«Если мы начнем позже, препараты будут уже неэффективны. Время упущено. Противопоказаний по введению нет — если человек обратился позже необходимого срока, ему не отказывают. Но врачи сразу объясняют, что эффективность такой иммунопрофилактики сводится к нулю», — констатирует медик.

По словам специалиста, каждый сезон в Алтайском крае регистрируется немало случаев, когда люди обращаются в травмпункты на пятые и даже на седьмые сутки после присасывания. Хватает и тех, кто и вовсе никуда не обращается. Среди таких пострадавших, как правило, и регистрируется заболеваемость энцефалитом, подчеркивает Ирина Переладова.

Где привиться?

Дети могут привиться от клещевого энцефалита в детской поликлинике по месту жительства. Взрослые могут поставить прививку в одном из негосударственных прививочных кабинетов: к примеру, такую услугу каждый сезон предоставляют "Аско-Мед-Плюс", "Медси" и "Здоровое поколение".

Эпидемиолог отметила, что Алтайский край — эндемичная территория по заболеванию вирусным энцефалитом. Случаи заражения этой инфекцией регистрируются ежегодно. А конец марта — традиционное время, когда в травмпункты начинают поступать пострадавшие. Поэтому врач призвала жителей региона заранее позаботиться о своей безопасности.