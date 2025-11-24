Чуйский тракт закрыли для грузовиков из-за ураганного ветра и метели

На участке от Новоалтайска до Троицкого введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта, а для большегрузов подготовлены 14 специальных стоянок

24 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

С 12:30 24 ноября на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" введены ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта. Ограничения действуют на участке от Новоалтайска до поворота к селу Троицкое (км 212 – км 293), пишет Министерство транспорта края.

Причиной стали опасные погодные условия: снегопад, метель, гололедица и ураганный ветер местами до 33 м/с.

В настоящее время на расчистке федеральных трасс Алтайского края задействовано 104 единицы техники, из которых 28 работают на Чуйском тракте. В состав техники входят 17 комбинированных дорожных машин, 3 погрузчика, 4 грейдера и 4 трактора.

Для большегрузного транспорта в период непогоды организовано 14 специальных стоянок. На Чуйском тракте они расположены на въезде в Алтайский край возле комплекса "Грани Алтая", в Новоалтайске – на "Маяке" и "Облепихе", в селе Полковниково, возле "Ника-фуд" в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках. Дополнительные стоянки работают на трассах А-322 и А-321.

Движение для легкового транспорта сохраняется, однако ФКУ Упрдор "Алтай" рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. При дальнейшем ухудшении погодных условий ограничения могут быть распространены на другие участки автодорог.

