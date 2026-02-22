В Барнауле закрылось очередное заведение общепита

На этот раз о закрытии объявил чайный клуб "Малая чайная"

22 февраля 2026, 11:11, ИА Амител

Фото: сообщество заведения во "ВКонтакте" / vk.com/22tea

В Барнауле продолжают закрываться заведения общепита. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, стало известно о прекращении работы чайного клуба "Малая чайная".

«О закрытии филиала компании на проспекте Ленина сообщил ее владелец Антон Затеев в своих социальных сетях. Он назвал дату закрытия — 7 марта, а также уточнил, что скоро расскажет о причинах такого решения», — сказано в публикации.

С начала года ряд барнаульских ресторанов, кофеен и баров были выставлены на продажу. В их числе — авторские проекты "Соль", "Дачные истории", сетевики Feel in Coffee, Sweeter, COFFEE LIKE и другие. Среди причин — непосильное налоговое бремя и возросшие платежи.

Ранее amic.ru рассказывал, как в Барнауле развивается ресторанный бизнес и с какими проблемами он сталкивается.