В Барнауле закрылось очередное заведение общепита
На этот раз о закрытии объявил чайный клуб "Малая чайная"
22 февраля 2026, 11:11, ИА Амител
В Барнауле продолжают закрываться заведения общепита. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, стало известно о прекращении работы чайного клуба "Малая чайная".
«О закрытии филиала компании на проспекте Ленина сообщил ее владелец Антон Затеев в своих социальных сетях. Он назвал дату закрытия — 7 марта, а также уточнил, что скоро расскажет о причинах такого решения», — сказано в публикации.
С начала года ряд барнаульских ресторанов, кофеен и баров были выставлены на продажу. В их числе — авторские проекты "Соль", "Дачные истории", сетевики Feel in Coffee, Sweeter, COFFEE LIKE и другие. Среди причин — непосильное налоговое бремя и возросшие платежи.
Ранее amic.ru рассказывал, как в Барнауле развивается ресторанный бизнес и с какими проблемами он сталкивается. Гости ресторанов сегодня очень искушенные и одной вкусной еды им уже недостаточно.
12:28:20 22-02-2026
Налогами скорей всего задраили. Ну и плюс зарплаты толком не растут.
12:41:00 22-02-2026
Скоро жддем открытия чебуречной наа углах, пирожковых киосков возле универов, ну и шаурму как при старте грильница делала. Старый рецепт и объем был лучше, чем сегодня.
23:17:11 22-02-2026
Гость (12:41:00 22-02-2026) Скоро жддем открытия чебуречной наа углах, пирожковых киоско... в том то и дело, что не будет никаких чебуречных и пирожковых...
13:27:47 22-02-2026
и одной вкусной еды им уже недостаточно - зрелищ подавай, так что ли? Не хочу избушку..
13:46:56 22-02-2026
Если бы все было так просто, в городе были бы одни кофейни
13:59:37 22-02-2026
"В Барнауле продолжают закрываться заведения общепита."----------- "С нашим атаманом не приходится тужить."
15:42:12 23-02-2026
Гость (13:59:37 22-02-2026) "В Барнауле продолжают закрываться заведения общепита."-----... Движуха
14:37:21 22-02-2026
"Среди причин — непосильное налоговое бремя и возросшие платежи. "------ Реально так? А может быть местные мажорики у вас отметились пару раз и отвернулись? И у вас сразу проходимость забегаловки до минус бесконечности упала? Основной массе горожан ваши чайные клубы не интересны.
15:24:03 22-02-2026
Гость (14:37:21 22-02-2026) "Среди причин — непосильное налоговое бремя и возросшие плат... Вы абсолютно правы - открыл бы наливайку - бизнес шел бы в гору.
14:57:33 22-02-2026
Основная масса общепита это аренда , которая съедает большую часть дохода! Товарищ сдает в аренду мясокомбинат 600т.р ежемесячно!
15:02:32 22-02-2026
беляши и пельмени!
17:36:03 22-02-2026
Увы,мне вкусная еда в наших городских заведениях не встречалась .Обычно дорого и посредственность по вкусу.
20:59:47 22-02-2026
Гость (17:36:03 22-02-2026) Увы,мне вкусная еда в наших городских заведениях не встречал... Попробуйте питаться не только булочками в маришках
22:44:12 22-02-2026
Гость (17:36:03 22-02-2026) Увы,мне вкусная еда в наших городских заведениях не встречал... Как вы тут живете то, в столицу вам надобно может отпотчуют, аль до городу пОрижу податься. А что кушаете, маман готовит аль сами? так ресторацию откройте удивите провинциалов.
19:52:49 22-02-2026
Что-то открылось, что-то закрылось. Так всегда было. Не понятно, зачем про это писать....
22:35:12 22-02-2026
Да не в ресторанах дело. Малый бизнес в целом умирает. Разве в торговле лучше? А здесь трудится около 40 млн человек.
23:18:36 22-02-2026
Гость (22:35:12 22-02-2026) Да не в ресторанах дело. Малый бизнес в целом умирает. Разве... С торговлей все норм, с перепродажничеством не очень.