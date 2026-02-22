"Довоюй, родной!" Праздничный концерт накануне Дня защитника Отечества прошел в Барнауле

Лучшие артисты города показали патриотические номера

22 февраля 2026, 11:33, ИА Амител

В краевой столице состоялся праздничный концерт "Нам Родину завещано беречь", посвященный Дню защитника Отечества. Он прошел во Дворце культуры города Барнаула, сообщает мэрия.

В зале собрались жители города, ветераны и участники спецоперации. Программу открыл Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого.

Со сцены горожан поприветствовали глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель БГД Галина Буевич.

«Уважаемые гости, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Сегодня этот праздник по-другому стал звучать в наших сердцах и наполнился особым смыслом. Пусть в ваших домах будет мир, в сердцах — тепло, а в жизни — здоровье, счастье и благополучие!» — сказал мэр.

Галина Буевич отметила, что День защитника Отечества "напоминает нам о героизме и самоотверженности тех, кто защищает нашу страну, о подлинном патриотизме и истинной любви к Родине". Она добавила:

«В этой связи вспоминаются пронзительные строки Роберта Рождественского, которые как нельзя лучше отражают наше сегодняшнее состояние:

Довоюй, родной! Дотерпи, родной,

Не давай вздохнуть злому ворогу!

Мы за вас горой, вы за нас стеной.

Все у нас с тобой нынче поровну,

Все у нас поровну».

Как указали в мэрии, лучшие артисты и коллективы Барнаула представили для гостей праздника "яркую концертную программу с патриотическими номерами".