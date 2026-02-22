"Довоюй, родной!" Праздничный концерт накануне Дня защитника Отечества прошел в Барнауле
Лучшие артисты города показали патриотические номера
22 февраля 2026, 11:33, ИА Амител
В краевой столице состоялся праздничный концерт "Нам Родину завещано беречь", посвященный Дню защитника Отечества. Он прошел во Дворце культуры города Барнаула, сообщает мэрия.
В зале собрались жители города, ветераны и участники спецоперации. Программу открыл Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого.
Со сцены горожан поприветствовали глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель БГД Галина Буевич.
«Уважаемые гости, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Сегодня этот праздник по-другому стал звучать в наших сердцах и наполнился особым смыслом. Пусть в ваших домах будет мир, в сердцах — тепло, а в жизни — здоровье, счастье и благополучие!» — сказал мэр.
Галина Буевич отметила, что День защитника Отечества "напоминает нам о героизме и самоотверженности тех, кто защищает нашу страну, о подлинном патриотизме и истинной любви к Родине". Она добавила:
«В этой связи вспоминаются пронзительные строки Роберта Рождественского, которые как нельзя лучше отражают наше сегодняшнее состояние:
Довоюй, родной! Дотерпи, родной,
Не давай вздохнуть злому ворогу!
Мы за вас горой, вы за нас стеной.
Все у нас с тобой нынче поровну,
Все у нас поровну».
Как указали в мэрии, лучшие артисты и коллективы Барнаула представили для гостей праздника "яркую концертную программу с патриотическими номерами".
12:06:51 22-02-2026
С праздником! Пусть скорее закончиться этот ужас и будет мир
16:27:45 22-02-2026
"Нам Родину завещано беречь"------------ У меня Родина СССР, ей давал присягу, но жулики - оборотни ее украли и сейчас они глумятся над нами.