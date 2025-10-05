Днем до нуля. О погоде в Барнауле 5 октября

Утром возможен мокрый снег, днем преимущественно без осадков

05 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Погода в Барнауле / Фото: amic.ru

От 0 до +2 градусов ожидается в Алтайском крае 5 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега утром, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица, появление временного снежного покрова. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от 0 до +3 градусов. Небольшой дождь, утром мокрый снег. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.