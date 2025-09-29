Придет ли еще тепло на Алтай и какая погода будет в октябре?
Уже можно начинать привыкать к холоду и понемногу готовиться к зиме
29 сентября 2025, 13:30, ИА Амител
После нескольких жарких дней погода в Алтайском крае резко поменялась и стала больше походить на ноябрьскую, хотя на календаре лишь конец сентября. И к этому надо привыкать: в ближайшие дни столбики термометров будут опускаться все ниже и ниже. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
В среду, 1 октября, будет единственный солнечный день в ближайшие три недели. Пасмурно и дождливо будет до 22 октября, когда солнце нас будет радовать в течение сразу четырех дней.
На этой неделе ожидается +3...+5 градусов днем и около нуля градусов ночью. В целом такая погода, судя по долгосрочному прогнозу, будет весь октябрь.
Почти весь октябрь прогнозируются осадки, причем не только в виде дождя, но и в виде снега.
Gismeteo
Этот прогноз лишь немного отличается от предыдущего. В частности, солнечного дня 1 октября не ожидается. Что касается температур, то они будут чуть выше: не +3...+5 градусов, а +4...+7. Впрочем, как-то серьезно это ситуацию не меняет.
Ожидается много дождей. Солнечных дней, пусть даже и холодных, практически не предвидится: только 14 и 15 октября.
13:33:56 29-09-2025
не депрессировать!
А знаешь, все еще будет
Южный ветер еще подует
И весну еще наколдует
И память перелистает
13:44:37 29-09-2025
Унылая пора, очей очарованье!!!!
13:50:12 29-09-2025
вы странные. вроде на вашей планетена этих широтах предполагается осень и зима, с характерными температурами. Откуда вообще такие статьи??
20:10:46 29-09-2025
Это все последствия отсутствия системного образования.
14:06:48 29-09-2025
во второй половине апреля следующего года.