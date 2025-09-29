Уже можно начинать привыкать к холоду и понемногу готовиться к зиме

29 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Осень / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

После нескольких жарких дней погода в Алтайском крае резко поменялась и стала больше походить на ноябрьскую, хотя на календаре лишь конец сентября. И к этому надо привыкать: в ближайшие дни столбики термометров будут опускаться все ниже и ниже. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

В среду, 1 октября, будет единственный солнечный день в ближайшие три недели. Пасмурно и дождливо будет до 22 октября, когда солнце нас будет радовать в течение сразу четырех дней.

На этой неделе ожидается +3...+5 градусов днем и около нуля градусов ночью. В целом такая погода, судя по долгосрочному прогнозу, будет весь октябрь.

Почти весь октябрь прогнозируются осадки, причем не только в виде дождя, но и в виде снега.

Gismeteo

Этот прогноз лишь немного отличается от предыдущего. В частности, солнечного дня 1 октября не ожидается. Что касается температур, то они будут чуть выше: не +3...+5 градусов, а +4...+7. Впрочем, как-то серьезно это ситуацию не меняет.

Ожидается много дождей. Солнечных дней, пусть даже и холодных, практически не предвидится: только 14 и 15 октября.