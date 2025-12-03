Доходы россиян по вкладам в 2025 году достигнут 9,5 трлн рублей
Сберегательные продукты по-прежнему остаются высокодоходными инструментами
03 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики суммарно получат более 9,5 трлн рублей процентного дохода по сберегательным продуктам. Этот объем будет сопоставим с общей суммой всех выданных кредитов физическим лицам и примерно вдвое превысит объем ипотечных займов, оформленных в этом году, пишет "Медиакорсеть".
Как сообщил на XVI Инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" старший вице-президент банка, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, доход вкладчиков в 2025 году окажется примерно в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, а сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей процентного дохода.
Охорзин отметил, что после начала цикла смягчения ключевой ставки закономерно возник вопрос: продолжать ли накапливать средства или уже начинать их тратить. По его словам, правильнее формулировать задачу иначе – понимать, на какие цели деньги стоит направлять сейчас, а на какие лучше копить и инвестировать в будущем. Он подчеркнул, что сберегательные продукты по-прежнему остаются высокодоходными инструментами, которые не только защищают средства от инфляции, но и обеспечивают стабильный пассивный доход.
«В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода», – резюмировал Охорзин.
22:46:26 03-12-2025
Богатые богатеют)
23:01:19 03-12-2025
Забыли уточнить, что доходы кучки высокопоставленных россиян)))
06:39:53 04-12-2025
Гном (23:01:19 03-12-2025) Забыли уточнить, что доходы кучки высокопоставленных россия... Иметь вклад в банке никому не запрещено. Общее количество средств физлиц в банках - 80 триллионов. Размер среднего вклада - 425 тысяч. Количество вкладчиков выросло на 14% год к году. Это у нас столько высокопоставленных в России живет?
08:44:48 04-12-2025
Гость (06:39:53 04-12-2025) Иметь вклад в банке никому не запрещено. Общее количество ср... И при чём здесь размер среднего вклада?Это также как со средней зарплатой-одни лопатой гребут,другие лапу сосут.У простых россиян явно там не миллиарды.Так что ,действительно,похоже ,что основную лепту в увеличении объёма депозитов составляют богатые.
17:23:02 04-12-2025
Гость (06:39:53 04-12-2025) Иметь вклад в банке никому не запрещено. Общее количество ср... Сегодня банковский вклад имеет практически каждый третий россиянин (30%). При этом 68% граждан не хранит накопления в банках или не имеет их. Т.е. 70% нищих россиян и 30% более или менее зажиточных. Используя правило Парето - то из оставшихся 30 % - 24% имеют вклады на сумму 14 трл рублей или около 580 тыс рублей на каждого и 6% имеют 56 трл руб. или около 10 млн руб на каждого.
07:05:34 04-12-2025
Гному. Вы правы. На сайте Абзац 01.11.25 г. сказано, что состояние богатейших людей увеличилось за год на 22, 45 млрд ДОЛЛАРОВ. На сколько увеличились доходы более простых людей и пенсионеров - не нашёл.
09:53:18 04-12-2025
Горожанин. (07:05:34 04-12-2025) Гному. Вы правы. На сайте Абзац 01.11.25 г. сказано, что со...
У простых людей то отрицательный рост дохода