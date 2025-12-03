Доходы россиян по вкладам в 2025 году достигнут 9,5 трлн рублей

Сберегательные продукты по-прежнему остаются высокодоходными инструментами

03 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Доходы / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики суммарно получат более 9,5 трлн рублей процентного дохода по сберегательным продуктам. Этот объем будет сопоставим с общей суммой всех выданных кредитов физическим лицам и примерно вдвое превысит объем ипотечных займов, оформленных в этом году, пишет "Медиакорсеть".

Как сообщил на XVI Инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" старший вице-президент банка, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, доход вкладчиков в 2025 году окажется примерно в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, а сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей процентного дохода.

Охорзин отметил, что после начала цикла смягчения ключевой ставки закономерно возник вопрос: продолжать ли накапливать средства или уже начинать их тратить. По его словам, правильнее формулировать задачу иначе – понимать, на какие цели деньги стоит направлять сейчас, а на какие лучше копить и инвестировать в будущем. Он подчеркнул, что сберегательные продукты по-прежнему остаются высокодоходными инструментами, которые не только защищают средства от инфляции, но и обеспечивают стабильный пассивный доход.

«В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода», – резюмировал Охорзин.

