Два человека пострадали в ДТП с участием автокрана на алтайской трассе
Южнокорейский кроссовер оказался на встречке, где столкнулся с грузовиком
26 декабря 2025, 11:15, ИА Амител
В Алтайском крае на трассе столкнулись кроссовер и грузовик с автокраном, в результате пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция по региону.
ДТП случилось 25 декабря утром, в 09:30, на 39-м километре автодороги Белоярск – Заринск. По предварительным данным, 62-летний водитель Kia Sportage ехал в направлении Барнаула, выбрав небезопасную скорость. В один момент он потерял управление, и машина оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с грузовиком Nissan Diesel, у которого был автокран. За рулем большого авто находился 52-летний мужчина.
В итоге травмы получили водитель кроссовера и его 59-летняя пассажирка.
В конце ноября на трассе Барнаул – Алейск произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка, еще двое пострадали.
