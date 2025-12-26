Два человека пострадали в ДТП с участием автокрана на алтайской трассе

Южнокорейский кроссовер оказался на встречке, где столкнулся с грузовиком

26 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

ДТП на заринской трассе / Скрин из видео "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае на трассе столкнулись кроссовер и грузовик с автокраном, в результате пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция по региону.

ДТП случилось 25 декабря утром, в 09:30, на 39-м километре автодороги Белоярск – Заринск. По предварительным данным, 62-летний водитель Kia Sportage ехал в направлении Барнаула, выбрав небезопасную скорость. В один момент он потерял управление, и машина оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с грузовиком Nissan Diesel, у которого был автокран. За рулем большого авто находился 52-летний мужчина.

В итоге травмы получили водитель кроссовера и его 59-летняя пассажирка.

В конце ноября на трассе Барнаул – Алейск произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка, еще двое пострадали.