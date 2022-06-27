Урожай, которым гордишься: выбираем технологию выращивания подсолнухов и подходящие семена

Подсолнечник — одна из самых рентабельных сельскохозяйственных культур. Его выращивают по всему миру, а в России он стал основным сырьём для получения масла. Однако эта сельхозкультура достаточно капризна и чувствительна к внешним условиям. Рассказываем, что нужно знать, чтобы вырастить подсолнух правильно и получить качественный урожай.

Вырастить лучшее

Успех при культивировании подсолнечника во многом зависит от правильного выбора технологий. Они отличаются методами борьбы с сорными растениями и делятся на три вида:

— классическая;

— «Экспресс»;

— Clearfield (англ. — чистое поле).

Оптимальным сочетанием эффективности и экономичности считают технологию «Экспресс» — она позволяет контролировать рост подавляющего количества сорняков, при этом стоит дешевле, чем «Чистое поле». Именно технологию «Экспресс» используют для гибридных сортов семян подсолнечника «Фаусто» и «Целсо» от компании Strube.

Фото: freepik.com

Такие разные гибриды

Вообще, гибридные сорта — это результат нацеленной работы селекционеров. Они более устойчивы к заболеваниям и подходят для разных сфер использования.

Так, «Фаусто» очень устойчив к радикалам и такому характерному заболеванию подсолнечников, как фомоз. Этот гибрид отлично показал себя на полях Алтайского края: его потенциал урожайности — 4,5 т/га (с содержанием масла от 48%), вегетационный период — 105-110 дней. «Целсо» — более ранний гибрид. Он обладает хорошей жаро- и засухоустойчивостью. Срок вегетации гибрида — 100-105 дней, но с теми же потенциалами урожайности, что и у «Фаусто».

В Strube есть отличные варианты семян и для других технологий. Например, семена «Баско» и «Орфео» используют по классической технологии возделывания. «Баско» — один из лучших раннеспелых гибридов для жарких и засушливых условий. Он даёт высокий и стабильный урожай с высоким содержанием масла. «Орфео» — классический гибрид с хорошей устойчивостью к новым расам заразихи и заболеваниям.

А гибрид от Strube под названием «Имидор» используют по технологии Clearfield. Это раннеспелый, интенсивный гибрид подсолнечника с отличными показателями в стрессовых условиях. Также в этом году Strube представил новинку — среднеспелый гибрид «Конквест».

Важна каждая семечка

В Барнауле дистрибьютером продукции Strube выступает компания «Агро-М».

«Успехи фермеров по всему миру зависят от семян, которые хорошо произрастают в широком диапазоне индивидуальных региональных условий. Мы считаем своей обязанностью предложить каждому фермеру первоклассные семена, которые полностью соответствуют требованиям аграриев — такие как гибриды подсолнечника от компании Strube», — говорят в «Агро-М».

Каждая семечка в Strube проходит трёхмерную компьютерную томографию, при которой выявляются дефекты, и экземпляры с отклонениями убирают. Семена, прошедшие отбор, получают надёжную оболочку в виде инкрустации, добавлением удобрений и средств защиты растений, что обеспечивает им защиту и высокую всхожесть.

«Изучив знания немецких семеноводов и специалистов и опираясь на собственный опыт возделывания подсолнечника в Алтайском крае, компания „Агро-М“ рекомендует именно эти гибриды от компании Strube. Это действительно высокоэффективные и здоровые сорта, которые обладают урожайностью, жизнеспособностью и надёжностью», — добавили в «Агро-М».

В компании «Агро-М» вы можете приобрести семена и других культур, а также заказать агрономическое сопровождение. Чтобы узнать подробнее, звоните по телефонам 8-913-223-5500 или 8-905-982-0208.

Компания «Агро-М»

Тел.: 8-913-223-5500, 8-905-982-0208

E-mail: agrom_m@mail.ru