Экономика встаёт в строй. Сохранится ли в России рыночная экономика в условиях частичной мобилизации

Несмотря на объявленную военно-политическим руководством России частичную мобилизацию, условий для перехода к мобилизационной экономике нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако события, связанные с проведением мобилизации, уже влияют на экономическую ситуацию в стране, и не исключено, что будут сказываться и в будущем. Послужит ли решение президента о призыве резервистов поводом для перемен в социально-экономической плоскости, как могут измениться экономические приоритеты руководства страны и в некоторых исторических параллелях в работе отечественного хозяйственного механизма разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

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Оптимисты: казна выдержит нагрузку

Дмитрий Песков в своём заявлении, коснувшись мобилизационной экономики, отметил, что «в подписанном указе тоже никаких параграфов об этом не было; поэтому сейчас нет никаких решений, в настоящий момент таких условий нет».

При этом в президентском указе содержится ссылка на закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Этот документ, среди прочего, предусматривает обязанность организаций при объявлении мобилизации переводить свою деятельность на работу в условиях военного времени. Впрочем, в указе главы государства говорится только о дополнительных мерах по выполнению гособоронзаказа. А граждане, трудящиеся на предприятиях ОПК, получают право на отсрочку от призыва.

В то же время российские биржевые индексы, которые чаще всего оперативно реагируют на политические события, в первые часы после объявления частичной мобилизации обвалились. Кроме того, Минфин признал несостоявшимися два аукциона по размещению государственных долговых обязательств (ОФЗ). Однако позднее показатели на биржах стабилизировались, как и валютный курс рубля, рухнувший, когда в новостных сводках появилось сообщение о мобилизационном указе.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович убеждён, что российская экономика готова к увеличению расходов, связанных с частичной мобилизацией. В интервью «Аргументам и фактам» он сообщил, что «все эти расходы уже заложены в представленном проекте бюджета». Именно этой нагрузкой на государственную казну, по его словам, «в том числе объясняется дефицит бюджета в 2,9 трлн рублей».

Он также добавил, что наращивание оборонных расходов должно подтолкнуть рост ВВП страны, ведь «военная техника, оружие, боеприпасы стоят дорого», заметил Остапкович. В связи с этим «рост ВВП при увеличении их выпуска должен быть очень заметным». Кроме того, выпуск обмундирования должен сказаться на росте отраслей промышленности.

Коснувшись вопроса сокращения рабочей силы в экономике по причине оттока из неё мобилизованных лиц, руководитель подразделения ВШЭ предположил, что «для серьёзных профессий, где есть дефицит специалистов, <...> введут бронь, призывать их не будут», в то время как в массовых профессиях выбытие не будет слишком заметным.

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От профицита к дефициту

Суждения Остапковича о развитии экономической ситуации в стране могут показаться слишком оптимистичными. В свою очередь, экономист, руководитель Уральской школы переговоров Константин Селянин признаёт, что в настоящее время прогнозы — дело крайне неблагодарное.

«В своё время я, как и множество моих коллег, осваивал рыночную экономику. Однако экономика военного времени — это несколько иное, поэтому предсказывать сейчас что-либо весьма затруднительно, — пояснил он amic.ru. — Как определял Карл Маркс — рыночная конкуренция и свободное ценообразование. При мобилизационной экономике эти факторы отсутствуют».

Также Селянин отметил, что на начало 2022 года в российском бюджете имелся профицит размером в 1,3 трлн рублей, однако с началом специальной военной операции на Украине в нём образовался дефицит.

«Нагрузка на казну возрастёт, результатом станет привычное урезание различных статей бюджета, надеюсь, это будут не самые социально значимые направления», — сделал вывод собеседник.

Он также заметил, что «300 тысяч мобилизованных — отнюдь не гигантское количество, но всё же довольно серьёзное». Эти работники, может быть, будут уволены. Конечно, есть решения правительства, что после демобилизации они сохранят свои рабочие места и должности. Однако как это будет выполняться на практике, трудно сказать, отметил эксперт.

Как замечает экономист Никита Кричевский, 300 тысяч граждан, подлежащих мобилизации, — это один процент от количества трудящихся в нашей стране.

«При этом не совсем ясно, будет мобилизован этот один процент или не будет. Вообще, если человек действительно крайне нужен на предприятии, без него там что-то остановится — то всегда будет возможность сохранить человека по брони — грамотные руководители предприятий знают подходы и смогут убедить соответствующие ведомства», — заявил он amic.ru.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников не видит признаков изменения существующей экономической модели в сторону мобилизационной.

«Учитывая, что следующий год будет сложным с точки зрения макродинамики, будут спады и высока вероятность очередного глобального кризиса, то мобилизационная экономика, которая является, по сути, синонимом военной экономики, вряд ли будет работать. В таких условиях вводить её — значит, усугубить имеющиеся экономические проблемы», — убеждён Масленников.

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Тяжело будет всем

Константин Селянин обратил внимание на зыбкость исторических аналогий, которые пытаются проводить некоторые масс-медиа:

«Есть немало тех, кто ратует за экономику в духе „всё для фронта, всё для победы“. В войну, как известно, люди до 30% своей зарплаты отдавали на нужды фронта в добровольно-принудительном порядке. Впрочем, думаю, против этого сбора вряд ли кто-то возражал. Но сейчас ситуация иная — трудно представить, что все поголовно согласятся с чем-то подобным».

Эксперт обратил внимание и на широко обсуждаемый вопрос с кредитами, взятыми гражданами, подлежащими мобилизации:

«С одной стороны, Центробанк рекомендовал коммерческим банкам предоставить налоговые каникулы для мобилизованных, но не стоит забывать, что каникулы — это только перенос выплаты кредитов на более поздний срок, но вовсе не освобождение от них».

Что касается макроэкономической ситуации, то Никита Масленников уверен, что после референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях следует ожидать усиление санкционного давления со стороны западных стран, что, конечно, нанесёт ущерб российской экономике.

«В то же время это поставит мировую экономику под риск глобального кризиса. Во всяком случае, в отношении Европы и Великобритании это фактически безальтернативный сценарий. Что касается США, то там, по последним данным ФРС, в 2022 году рост ВВП будет 0,2%, но это, можно сказать, ситуация перед рецессией. Поэтому следующий год для всех будет очень тяжёлым», — констатировал эксперт.

Однако, по его мнению, эти риски всё равно не приведут нас к мобилизационной экономической модели, поскольку есть вопрос эффективности.

«В условиях стандартной экономической политики в кризисных ситуациях у нас имеется значительный опыт. Конечно, это будет достаточно напряжённое время. Проект федерального бюджета должен быть внесён в Госдуму 28 сентября. Трудно пока судить, но лично я бы умерил градус оптимизма, который демонстрируют некоторые специалисты. Впрочем, это моя личная точка зрения. Не исключаю, что в правительстве думают иначе, — сделал вывод собеседник.

Константин Селянин заметил, что в экономическом плане «с нынешней мобилизацией немало вопросов, ответов на которые пока нет».

«Возможно, на многие вопросы мы получим ответы в скором времени. Однако, опасаюсь, далеко не все они будут весёлыми», — констатировал собеседник.